【專家之眼】信我者昌？ 川普爐邊談話的解析與隱憂

總統川普選擇在聖誕與新年假期之前，採取爐邊談話的形式，透過無線電視台的聯播對美國人民發表演說；各方也無不充滿期待，盼望能有一新耳目的重大宣布。畢竟，從中東的加薩走廊、以色列、伊朗，到烏克蘭的慘烈征戰，以及過去一年來的全球經貿，因著對等關稅戰都陷入拉鋸與膠著。

地產商與主持人出身的川普，最善於掌握現場氛圍與互動；在造勢的場合，他不但可以賣票募款；更能以槍擊意外，臨危不亂的單手舉拳，以勇者的姿態持續喊出：戰鬥、戰鬥、戰鬥。這等即時應對的魅力，創造出巨大的選舉效益。

於本月17日美東晚間的黃金時段，回顧其18分鐘演說，主要在宣揚一年來的重點政績，兼且要預告未來的政策籌謀。一向抓到麥克風，就能長篇大論的川普，如今面對新世代的耐性與網路科技的後續推波，卻被白宮幕僚長限制其談話時間和聚焦內容。

直播事後，川普對此番安排頗不以為然；但種種精準拿捏，當真煞費苦心了。

首先，從美國東北部的州長改選，包括紐約市與波士頓的市長選舉；紐約市的朱利亞尼脫黨競選，雖然川普以跨黨派來親身力挺，卻未如預期中能夠發生催票效果。何況，兩黨議員在聯邦預算案的爭執不下，讓聯邦政府關門43天。

一時的民怨四起，讓川普支持度跌到四成以下。全球苦難人民，直如固轍之魚一般，咸盼有東海之水的接濟。

因此，白宮幕僚長跟三大無線電視網所給予他的框限，是要面對閱聽大眾的收播習慣，跟事後科技傳播的可能，即使是長袖善舞的川普，也不得不妥協。

其次，從畫面做解讀，看得出來川普的神情焦躁，他並不開心；可是在遣辭用句上，卻流露著果決堅定的兩相矛盾。美國各大媒體對川普言論，無不努力查證和糾舉其錯誤。

顯然，幕後的撰稿人所設定的目標客群，以及擔憂網路轉傳的考量，措辭用語都讓川普總統施展不開。無他，川普是慣老闆的思維，習於把問題丟給別人；但在抨擊先前政府政策的上頭，因為少用一些的川式語言跟掰久了的典故，電視前的拘泥風格，不再十拿九穩。

再則，川普自詡為和平天使，所有的區域戰爭，都有他自認為的調解功勞跟布局的影子，只是沒敢堅持要拿諾貝爾和平獎。在聯邦政府關門43天期間，部分軍人眷屬因為沒有糧餉的撥款，被迫到安置中心跟教堂去領取救濟。

即令對美國軍人做招安，發給逾145萬名軍人的津貼，1776美元；川普依然把「戰士紅利」跟美國獨立戰，爭和建軍250周年的紀念，巧妙融入。

最後，川普政權的逆天旋風，靠的是天賦直覺跟臨場反應，他更懂得要撒網，隨處收編和提前布局。針對民生進口物資飆漲，川普把南美洲的宿敵，報復性國家關稅，一一減少、甚或取消。

當華爾街擔心市場動能不足，當大家擔憂歐盟與中國大陸，會以拋售美債來跟川普談判；川普也壓著聯準會和提名人的條件考量，陸續做出量化寬鬆的預告，聯准將持續買債、每月額度400億美元，明年6月繼位的下一任主席，必須要降息。

川普的電視演說，信息頗為明確，信我者昌；但習於「慣老闆」跟選舉場合裡的走唱川普，並不喜歡在鎂光燈前的限時演說，沒有人氣與喧囂的安靜走場。