快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】總算短徵了！不是稅收停滯 是校正回歸

聯合報／ 陳國樑／政大財政學系教授兼主任、政大財稅研究中心主任
今年度全國賦稅收入出現的短徵，非但不是財政或經濟的警訊，卻恰恰是預算誠實化、財政數字管理強化的結果。（本報資料照片）
今年度全國賦稅收入出現的短徵，非但不是財政或經濟的警訊，卻恰恰是預算誠實化、財政數字管理強化的結果。（本報資料照片）

財政部近期公布之「114年11月全國賦稅收入初步統計」顯示，1至11月累計實徵淨額，占累計分配預算數的達成率為98.9%，徵收進度僅微幅落後1.1%，幾已貼近預期目標。也就是說，全國稅捐稽徵機關在過去十一個月間，幾乎如同按表操課，遵照預計進度收稅。

進一步依據累計實徵淨額占全年預算94.2% 的進度，並參照往年12月徵收經驗，推估114年度全年稅收達成率約略為99.2%。相較於全年稅收預算3.8兆元，這意味著全年稅收可能短徵約304億元。

回顧103至113年的11個會計年度，全國稅收除109年度因疫情影響短徵222億元外，其餘年度皆為超徵，合計超徵金額高達2.6兆元。尤其是110至113年四個年度，超徵總額達1.87兆元，平均每年超徵高達4,675億元。

至此，長達十數年的「稅收狂超」終於在今年暫時告一段落。然而，部分媒體社論旋即以「稅收停滯」的危言，提醒政府「應警惕」；亦有專家將此視為「財政韌性大挑戰」。這類解讀，見樹木而不見森林，並不貼近財政運作實際情形。

事實上，今年度的稅收短徵「絕非意外」；筆者早在去年九月已明確斷言：114年度「絕不可能」重演數千億元的超徵情景。本次的微幅短徵，純然是稅收預算與實徵數字精準「調合」的結果，並非財政或經濟警訊。

讓我們回溯至113年8月間，中央政府在編列114年度稅課收入時，其預算數即達2.8兆元。較前一年度編列的2.3兆元，大幅增長了4,750億元，增幅高達20.7%。這種近乎「海嘯式」的預算遽增，無論是新增金額或增長幅度，均雙雙創下了中央政府總預算編列史上的最高紀錄。

弔詭之處在於：在預期今年台灣經濟成長放緩、且政府未實施任何增稅措施的情形下，稅課收入預算何以能出現近半兆元的驚人跳增？其實答案並無玄機，只是總算道破了長期以來的「結構性」偏誤：

過往財政與主計機關在編製預算案時，長期採取高度保守的估列方式，刻意壓低稅課收入，結果自然是實徵數長期大於預算數，從而形成了長達十數年的結構性稅收超徵。

而今年度稅收預算編列的大幅調升，絕非所謂「反映政府對未來一年經濟表現的高度信心」這類官方說法所能解釋，而是針對以往中央政府課稅收入結構性低估，所進行的一次性「校正回歸」！

因此，今年度全國賦稅收入出現的短徵，非但不是財政或經濟的警訊，卻恰恰是預算誠實化、財政數字管理強化的結果。

近兩、三年來，財政部在稅收預測模式的精進上，也確實付出不少努力：除了成立稅收預測精進小組、邀請中央銀行、主計總處以及外部學者專家共同檢視預估情形外，也委託專業單位建立稅收預估模型。顯然，這些努力已經開始見到成效。

從結構性超徵、稅收預測精進到預算校正，今年的短徵，反而彰顯了財政治理的回歸正軌。財政部應按學者專家建議，進一步制定「中央與地方賦稅收入預估標準作業流程」，並積極規劃債務管理規則的修正，以確保得來不易的財政紀律提升。

至於各界關切，稅收短徵是否將迫使政府舉債來因應政事支出？此一憂慮，沒有必要。正常的超徵與短徵，不過是估計上的誤差，正如「稅收超徵≠財政餘裕」，那稅收的短徵，也並不一定表示財政窘困。

倘若政府果然因為稅收短徵而出現入不敷出的情形，必然會立即反應在舉債數字。然檢視國債鐘數據顯示：截至12月5日，中央政府長短期債務未償餘額不僅沒有增加，反而較前一年底減少了201億元；平均每人負擔債務維持在25.2萬元，未有變化。

 最後，由於普發現金一萬元帶動商機，有助於12月營業稅與進口稅收，只要證券交易與所得稅扣繳加把勁，再加上過往常有、遞延至明年1月才會入帳的稅款，114年度全年稅收，仍有100% 按預算數徵起的可能性！

財政部 債務

延伸閱讀

電動車衝破百萬輛、稅收單年恐短收36億！政府研擬新費率2026年底出爐

【台灣借鏡】瑞士公投否決50%富豪遺產稅 美國遺產稅起徵點為4.4億元

免徵電車牌照稅可望再延5年 稅損恐增38億新北不想再埋單

日本追加預算18.3兆日圓 聚焦物價對策與AI半導體

相關新聞

【專家之眼】總算短徵了！不是稅收停滯 是校正回歸

財政部近期公布之「114年11月全國賦稅收入初步統計」顯示，1至11月累計實徵淨額，占累計分配預算數的達成率為98.9%...

新聞中的法律／外商降低扣繳稅率 三方式

外商在台灣提供勞務取得報酬，依規定，台灣方面給付報酬時，應依《所得稅法》規定，按20％扣繳率扣取稅款，不過實際上，營利事...

行動支付優惠 再延三年

財政部日前修正相關規範，小商家導入行動支付，營業稅可享1％優惠的鼓勵措施，原本實施至今年底，將再延長三年至2028年12...

租稅減免再延長 小吃店用行動支付或KIOSK可享1%營業稅

財政部於12日修正發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，名稱並改為「查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資...

外遇的人不能先提離婚？兩岸離婚制度一次看懂

丈夫被妻子發現外遇後，故意告訴妻子自己是被設下仙人跳且還欠下許多債務需償還，為了不牽連到妻子為由向她提離婚。妻子不但不相信也不願離婚，丈夫另以「夫妻生活習慣、作息不同，導致彼此無法同居」為由，向法院訴請離婚。法院應如何判決呢？ 臺灣法律：除了婚姻破綻外，仍須由責任較小的一方才能訴請離婚。 依據台灣《民法》規定，對導致離婚的事由，有過失的一方不得訴請離婚。實務上，夫妻雙方通常都對婚姻破裂有責任，只是程度不同。最高法院曾放寬「可歸責」的要件，若雙方均有責，則比較責任輕重，允許責任較輕的一方向責任較重的一方請求離婚；若責任相同，則雙方均得請求離婚。本案中，這對夫妻雙方有難以維持婚姻的原因，但丈夫的外遇行為其可歸責性大於妻子。就算男方訴請離婚，法院也難認合理不應准許。

300萬人都在用的小紅書說封就封？律師：資安、詐騙已失控

近期台灣內政部史無前例地宣布封鎖境外社群平台「小紅書」，引發廣泛討論。官方理由包括平台在資安檢測的十五項指標中全數不合格；兩年內涉及超過一千七百件詐騙案件，造成約二點五億元的財損。 此次封鎖創台灣首

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。