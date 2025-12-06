【專家之眼】從蔣介石到澤倫斯基：反貪成為美國脫身的外衣

2025年底的烏克蘭，隆冬已至，戰火未熄，政治風暴卻先爆發。由國家反腐局（NABU）主導、歷時15個月調查的「邁達斯行動」（Operation Midas），揭露國家核能公司Energoatom涉及規模高達1億美元的系統性貪汙。涉案人士從能源部與司法部兩名部長，到總統澤倫斯基核心圈的幕僚長葉爾馬克與親信企業家明迪奇。俄烏戰爭前，烏克蘭政府貪腐之風已是多年沉痾，並沒有因為國難當頭，政治就變得清明，甚至變本加厲，大發國難財。

這次貪腐事件曝光，涉案級別之高、規模之大，是俄烏戰爭以來前所未見。在此刻被完整而戲劇化地揭露，並迅速升級為政治危機，在時機點上頗值得玩味。此時恰逢美國政策轉向、川普政府推動終戰協議、並要求烏克蘭「清查與償還援助」的敏感時機，不免令人聯想到過去多年來反覆上演的一個歷史模式—當美國打算抽身時，它會以「盟友貪腐」作為退出的正當性藉口。

自2022年戰爭爆發後，澤倫斯基在西方媒體的形象近乎被神話化：堅決抵抗的戰地總統、民主守護者、自由世界前線。然而，近年來，各項貪腐調查開始密集浮上檯面，包括軍事採購弊案、兵役逃漏醜聞、地方政府侵吞援助物資等。NABU在11月公開數十段錄音、暗號與綽號的操作方式，在行動、敘事與輿論面向上，都極為成熟，甚至有人認為簡直「像是一部專為國際社會設計的反腐連續劇」。

值得注意的是，NABU自2015年成立以來便獲得美英與歐盟長期資助，美國國際開發署（USAID）提供主要預算，FBI與其合作情報分享與訓練，反貪腐的同時長期監控烏克蘭的政治人物。今年7月，澤倫斯基頒佈12414號法案試圖削弱其權限時，美方明顯表達不滿。如今NABU公布高層貪腐醜聞，也替美國提供了一個明確訊號，即若烏克蘭再不符合美國利益行事，揭露貪腐本身就是一種政策槓桿。這種以政治人物貪腐弊案作為美國控制他國政客手段並非罕見，特別是歷史中，美國處理逐漸失去戰略價值的盟友時，一向採取同樣手法。

1940年代末，美國是蔣介石政府最大的軍事與經濟援助來源。然而，當美國判斷國共內戰國民黨已無翻盤機會後，輿論與官方報告開始密集曝光國民黨高層的貪腐問題。1948至49年間，美國媒體大幅報導宋子文、孔祥熙等家族如何將美援挪為私人投資。《美中關係白皮書》更公開指控蔣政權「前所未見的腐敗」。這波輿論鋪陳後，美國很快宣布不再直接干預中國內戰，把撤援合理化。

越南戰爭末期，美國意圖撤出，輿論突然一致指向南越政府腐敗。CIA報告經媒體流出，《紐約時報》連續報導阮文紹家族挪用美援、軍費貪汙、金條走私等醜聞。1973年在美國主持下，南北越簽下巴黎協定後，美國援助驟減，急於抽身，「南越貪腐」卻成為美國撤軍的標準答案，不是美國的戰略誤判，而是「這個盟友不值得救」。1975年西貢淪陷，美國直升機從大使館撤出，留下南越自生自滅。

2021年美軍撤出阿富汗後，塔利班迅速進入喀布爾。與此同時，美國官員與西方媒體接連指出加尼政府貪腐嚴重，部隊「幽靈士兵」灌水，軍費遭層層侵吞。事後的敘事全部集中在一個結論：「不是美國輸了，而是盟友腐敗造成失敗。」

在此時點，烏克蘭貪腐案被全面揭露，正好構成美國政策轉向的輿論支撐。這並非代表澤倫斯基是無辜的，而是貪腐曝光的節奏本身就帶有政治的目的。正如蔣介石、阮文紹、加尼一般，當盟友有利用價值時，美國可以容忍腐敗；當盟友即將被拋棄時，貪腐就成為脫身的道德外衣，將戰略失敗轉換為盟友的道德失敗，減少輿論的責難，多難的烏克蘭正在進入這個模式的最後階段。