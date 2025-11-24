【專家之眼】現代科技的睡美人？解讀澳洲的社群媒體禁令

快訊

聯合報／ 盧信昌／台灣大學國企系副教授
澳洲網路安全委員會的一份報告顯示，Meta、TikTok、Snapchat及其他主要社群平台在當地可能已有超過100萬的13歲以下使用者，凸顯出在澳洲即將執行前所未有的社群媒體年齡限制措施所面臨的挑戰。（美聯社）
澳洲政府將於下個月的十號，也是「國際人權日」的當天，實施獨步全球的社媒禁令，禁止16歲以下青少年在社群平台上，可以設立個人帳號。至於積極跟進的馬來西亞，通訊部長法米先生也於上周末表示，自2026年起，正式禁止青少年設立社媒帳號；若需要使用或非不得已要瀏覽，都必須有父母親身陪伴。

有趣的是，馬國在半年前開始的法案討論，當時僅針對13歲以下孩童；於此際擴大管制的年齡範圍，顯示立法徵詢的過程當中，已有得到相當的社會支持。

根據澳洲網路安全委員會（eSafety）的新近資料，被納管的平台幾乎含括所有免付費的社媒業者：Facebook、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X（原為Twitter）以及YouTube。其公告之七個步驟的判定標準，主要是根據：會否與不特定人或不安全資訊有不預期的接觸，以及帳號當事人得以轉發、推波來自其他人所開發的資訊內容。

當然，由川普在2022年所創設的Truth Social，因為只經營北美地區的電信號碼，來作為設立帳戶的基本資格；因此，就在該服務並沒在國境內落地的理由下，未被澳洲政府納入到年齡限制清單。

社群平台演算法與業者的市場定位，即在吸引顧客黏上和使用該網頁的時間；所以，愈腥、羶、色，愈負面的訊息，就愈容易招攬到好奇心重，而且涉世未深的青少年。畢竟，廣告收入的計算，主要根據眼球停留與在後續能成交。

來自教育界的第一線經驗，海量的商業洗腦會造成想擁有的焦慮，而限制性內容的無所不在，則帶出早熟與好奇嘗試！有趣的是，青少年的睡眠受到影響，即使延後學校上課時間到上午十點，對學習專注力的提升也沒幫助的。

誠然，網安委員會也了解到利益追逐，只靠業者自律很難去避免傷害的發生；因此，其目的即在延遲青少年擁有社群帳號的年齡，希冀能壓縮到青少年使用社媒的時間，連帶降低他們接觸不當資訊，與被集體霸凌的風險。

還記得童話故事裡的睡美人嗎？因為沒受邀請女巫的一句詛咒：公主會被紡織機的紡錘刺傷、死亡；為了破解，所以國王下令藏好皇宮裡的縫紉機！如今的澳洲與馬國，延後年齡設立帳戶的好意，好似現代科技下的睡美人啊；雖說有滿滿的善意，卻依舊要等待真正愛她的王子，被親吻後才能甦醒過來。

馬來西亞 澳洲

