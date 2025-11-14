【專家之眼】排除偏見，看清被操作的大陸涉台司法案件

前日在立院的問政詢答，具體而微地呈現賴政府兩岸政策意圖與交流困境。立委翁曉玲質詢陸委會對台赴陸失聯人口是否在搞認知戰問題，也就是問，關於台人在陸「被失蹤」情況，陸委會說法有沒有誇大誤導？無可諱言，台人詬病大陸司法問題已久，也不關心近年發展情況，很容易被帶風向，翁委員具有相當勇氣。然而，為社會進步，現代公民不能隨便被偏見引導，負責任的政治人物也該根據事實講話。

答案顯而易見。民進黨政府一直告訴國人去大陸很危險，被失聯留置盤查關押主因是碰觸國安、台獨議題，風險還愈來愈高。這點可以看賴總統在今年3月提出17條策略，就講赴中國旅遊風險愈來愈高，113年元旦迄今，陸委會接獲通報之國人赴中失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人，未通報之數字可能數倍於此；中間陸委會發函與大官宣傳就不講了，最近的9月24日，陸委會大官又在媒體指出，台人赴中國大陸被拘禁風險升高原因，是中共推出的「懲獨22條」。

從觀光署今年1-8月統計國人赴陸人次僅次於赴日來看，很多台人其實不信上述說法，但我們還是該從陸委、海基兩會公布資料，來分析綠營的以偏概全。

首先，參考「海基會協處台商經貿糾紛案件處理統計表」的「人身安全類」數據，長期來看，台人人身安全風險沒有愈來愈高，近兩年甚至降低：98年是有統計資料以來最高年度，為353人，但110年是201人，111年為230人，112年是233人，113年再掉回200人，今年1至10月則為140人，由每月增長數據來看，應不會高過去年。

其次，陸委會發言人在10月記者會公布的數字是：去年1月1日至今年9月30日止，失聯61人、遭留置盤查19人、被限制人身自由132人，合計212人；11月再加上10月數據為233人。由於最新數據缺乏細節，只從到9月的數字來談。

該知道的是，失聯有很多原因。因為司法案件要低調的、有躲債糾紛的、做生意出問題覺得沒面子的…五花八門理由各異，留置盤查也有許多故事，近年美國常懷疑入境者動機，海關留置盤查更多，每年絕對超過19件數倍，我們沒有具體數據，現在先不談。至少看陸委會公布被限制人身自由者的數字細節：132人中有93人涉及詐騙案、25人刑事案件，宗教問題 13人，因國安案件1人。大官提到台人赴陸被拘禁風險升高是因中共公布「懲獨22條」，不知所本為何。

至於宗教交流風險，除了13人占比不高之外，應該要以宗教交流人數與這兩年被限制自由的人數比，才好評估情況。如果參照內政部之前引用，所謂民間研究團體推估去年台灣參加大陸宗教交流約為1萬6234人次作基數，來看宗教問題被限制自由者占比，是0.08%，如果要加上陸委會統計數字包括的今年1-9月，宗教交流人次母數應該更大，再扣掉中共早就點名的特定宗教，不太可能有交流情況的9人，只剩下4人，比率就更低了。但記者會當天海報，標題是「宗教界赴陸交流風險高，行前登錄才安心」，這個說法有誇大之嫌。

對於標題前一句話，立院答詢時，大官主回有一個案子就很嚴重，每月增加人數多少還不嚴重云云。話說得大聲，但未正面回答賴總統說赴中國旅遊風險愈來愈高，以及風險升高原因是不是因為中共推出的「懲獨22條」疑問，令人遺憾。

標題下一句「行前登錄才安心」也是誇大的。這句話似乎在告訴人民，如果有登錄，萬一在大陸出事，陸委會可以把人救回來。然而，兩岸官方管道早就不通許久，綠營一向說法是傳真到對岸，對方不回但會處理，可是怎麼處理？有結果數據、追蹤了解嗎？沒有。以前兩岸官方溝通順暢時，陸方還會告知關切案情解決進度，現在當然是不可能了。所以綠營政府早就無法維持現狀、保護在陸台人，全賴中共地方台辦決定怎麼做，所謂安心云云，不過是依賴中共善意罷了。

沒人該受不平待遇，許多傳聞也讓人對中共有不同看法。但不論是團結或仇視，都應該建立在事實基礎上，人民如果寬容政府以誇大誤導方式操縱輿論人心，只會讓政府更藐視民意而已。