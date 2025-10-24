【專家之眼】澳洲軍機硬闖西沙 政府豈能漠視

10月19日澳洲P-8A型海上巡邏機在西沙海域飛航時，因為侵入依據西沙群島各島礁所在位置劃設之領空，因此招致中國大陸解放軍空軍派遣殲-35型軍機攔截，共軍軍機並在驅離過程中施放火焰誘標，干擾澳洲軍機飛航。

此次解放軍與澳洲軍機空中遭遇事件發生後，雙方各自發表聲明表達立場，但筆者曾從解讀解放軍南部戰區空軍發言體系所發布新聞稿，判斷解放軍蘇愷-35型戰機，針對刻意入侵領空之澳洲軍機實施攔截防禦任務，最後仍無法阻止澳洲軍機侵入領空，衡情論理應被視為攔截防禦任務失敗。

但若是檢討解放軍執行任務失敗原因，基本上僅有下列三個原因；首先就是預警距離與時間不夠，解放軍在南海所部署地面防空預警雷達陣地，甚至再加上在空巡弋之空中預警機，都很有可能負有漏失目標動態情報責任。其次就有可能是負責攔截防禦之地面待命機，在奉派執行攔截防禦任務時，應變不及緊急起飛太慢；當然原本在空中巡弋之作戰巡邏機，亦有可能被檢討應變太慢，來不急調整航向攔截入侵澳洲軍機。

最後當然還是要檢討由地面雷達站或是空中預警機所負責導引攔截防禦作業，無法順利引導任務機，依據任務規範運用高速運動採取攔截航向，在澳洲軍機進入西沙領空前，及時迫近並且壓迫澳洲軍機轉向離開，最後依然讓其得逞闖入西沙群島相關島礁領空。不論真正原因是前述何種狀況，解放軍南部戰區空軍確實存在檢討改善空間。

澳洲軍機之所以明目張膽闖入西沙群島領空，其所持理由係依據2020年7月23日澳洲政府以編號20/026外交照會，針對南海島礁主權，向聯合國所提出立場聲明。該聲明強調澳洲基於越南與菲律賓對於南沙西沙主權歸屬有所異議，因此表示不接受中國大陸對西沙南沙島礁主權，聲稱「普遍遭國際社會所承認」(widely recognized by the international community)立場。

同時在此更必須強調，就算西沙群島主權存在爭議，畢竟其並非無主之地；因此「澳洲軍機直闖西沙空域，毋庸置疑總是侵入他國領空。」筆者亦須在此重申透過本身社交軟體帳戶所曾表達觀點：「澳洲政府依據認定該國政府西沙群島主權存在爭議，就肆無忌憚亂闖該處空域，此種心態顯然就是亂鑽法理空隙，曲解法條原則之流氓無賴行徑，而且還以此為由，振振有辭狡言強辯，猶如闖空門宵小被人捕獲後，聲稱被闖入宅院，目前存在產權糾紛，企圖藉此脫罪。」

但令人感到錯愕、遺憾與不解之處，就是在此事件發生後，北京已將宣傳罵戰層次由南部戰區空軍提升到國防部層級發言體系，同時措辭更加強硬；並且對於澳洲國防部所稱「不安全和不專業互動」，更是毫不客氣直接回擊反駁。但反觀我國政府外交部對此保持緘默，從根本上漠視此事，確實是毫無原則喪權辱國。越南政府外交體系同樣毫無反應，完全未曾發表聲明表達立場；更是完全違反其主張西沙主權之基本政策。

吾人必須理解，假若政府仍要堅持擁有南海西沙群島主權，就不能在澳洲軍機擺明入侵西沙領空時，毫不作聲聽任澳洲軍機無視我方主權胡作非為。儘管目前係由中國大陸實質控制佔領西沙群島，但假若要堅持擁有西沙群島主權，就必須針對澳洲軍機違反國際法理侵入領空行為，擺出正確政治姿態表達抗議立場。假若對於澳洲軍機入侵西沙領空視而不見漠視無語，未來何以主張我國具有西沙群島主權？

當然在事件發生後，確實亦有論者對於為何使用熱焰誘標干擾與警告澳洲軍機有所討論，對比清楚明確運用機砲以曳光彈實施警告射擊，讓彈道軌跡劃過澳洲軍機機首前方，更能清楚表達警告驅離意圖。甚至還有態度更強硬說法，認為直接擊落入侵領空之澳洲軍機，在法理上其實亦無不當；究竟要如何處置外籍軍機入侵領空，看來解放軍空軍亦無明確規範。

其實吾人從菲律賓數年前曾經派遣飛機迫近解放軍所駐防之南海島礁，並且高調對外公布當時所拍攝影像紀錄；其實就可以觀察與理解到，解放軍對於此種大搖大擺迫近島礁，進行抵近偵察之菲國民用航機，其實亦未採取斷然擊落強硬立場。而且本次空中遭遇攔截澳洲軍機，解放軍戰機其實亦是能夠相當自制，並未採取太過強勢與強硬之干擾行動。但或許如此自我約束，才讓澳洲軍機猛吃豆腐得寸進尺。

依據澳洲政府派遣軍機窺伺南海各項作為來看，其甘心為美國馬前卒，利用此種刺探行動向美國表態效忠，但此種作為還是充滿失控可能性，未來與共機產生擦槍走火意外衝突風險極高。總而言之，我國外交體系對此漠視，毫不表態作壁上觀，恐怕才是極度失職，未來恐怕會留下嚴重後遺症。