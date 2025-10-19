【專家之眼】「十五五規劃」是兩岸經貿合作的新契機?

10月20日起中共要開20屆四中全會。在與美貿易戰打得如火如荼的當口開此會，中共肯定會非常重視。原因並非傳說中的該會有領導人更替議題，而是馬克思主義認為，經濟下層建築決定上層建築，四中全會將審議國民經濟和社會發展第十五個五年規劃(簡稱「十五五」規劃)，這個規劃方向如果做得好，將有助於中國大陸在未來五年取得致勝先機，其重要可知。

從目前披露的訊息來看，關於重視產業如何，大致可以從中共當前政策方向看出，茲不贅述。倒是可以談談一個關鍵議題，就是應會有進一步開放市場舉措。把中共前面動作綜合起來看，本文特別所指，是中共要更加重視私營企業、為私企注入活水，例如更進一步地把過去國有企業占優勢的部分，開放給大家一起競爭。

之所有有如此觀察，是因為這次繼「十四五」規劃編制工作在網路上進行意見徵求後，再次出現了為期一個月的網絡徵求意見活動。中共媒體報導習近平特別作出指示：「廣大人民群眾積極建言獻策，提出了許多有價值的意見建議，有關部門要認真研究吸納。」

究竟有多少人民建議能納入規畫內？瞭解西方的政策制定過程者應會好奇。然而，廣開言路的姿態擺出來，除了可以收攬民心外，顯然也是要在為未來埋下伏筆。人民的建議，不太可能要國家重拾政府管制的計畫經濟，比較可能方向，應是會呼籲重視私企在大陸經濟的地位。這個吹的風向，與2月習親自主持民營企業座談會、前月制定民營經濟促進法遙相呼應，也可以從近期一些大陸經濟學者說法一葉知秋。民企再獲重視可期。

長遠看來，如此方向對振興大陸經濟當然是正確的。然而，對目前經濟問題是否起到對症下藥的效果，還要再看。例如令人關切的重要問題之一，是內捲嚴重。形成原因眾說紛紜，但內捲不是始自近日，能夠維持那麼長的內捲情況，政府補貼的那隻手，肯定脫不了干係。這個補助，不僅包括國企，也包括關係特別好的私企。大陸要再重視民企地位，應扶持的產業該扶持，缺乏效率但關係好的企業，是否也就讓市場機制起作用？這會連動到降低企業下殺成本以下定價的意志與能力，換句話說，可以有遏止內捲的機會。當然，這個建議此時並非討論之機，可能有待未來。

而對於兩岸關係來講，「十五五」規劃可以產生的效應頗多。畢竟那是決定大陸未來經濟前景的重要規畫，如果沒有起到一定作用，兩岸貿易恐將進一步的萎縮，反之，則大有可期。

但如果僅談到對台商的影響，理論上，對私企的重視，理應惠及台企，然而，在美國與大陸供應鏈逐漸調整的情況下，本來在美中台三角貿易做美國外銷市場的大陸台商，必須逐漸轉型到一帶一路、中亞周邊地區的外銷，或者轉作大陸內需市場，無論何者，都是需要重新探索的過程。面對眾多台商的轉型，北京方面已經對此做出了相當努力，也可以觀察到台商聚集的台辦也做出了相應的規劃。

然而，雖然有像江西這種能配合推進民營經濟制定扶持台企辦法的省分，但其他多數地方仍有待努力。近年大陸的五年規劃多有關心兩岸關係的重點，如果能在此加以著墨，可以有推動兩岸和平發展的機會。