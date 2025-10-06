【專家之眼】從捷克選舉看歐洲極右派再起

2025年10月初，捷克舉行國會選舉。前總理巴比什（Andrej Babiš）領導的「ANO黨」以約34%的得票率勝出，成為國會最大黨；現任執政聯盟「SPOLU」得票明顯下滑。另一支極右勢力「自由與直接民主黨」（SPD）也獲得近8%選票。此結果顯示中歐民粹與民族主義力量再度抬頭，對歐洲政治版圖產生新震盪。

巴比什的勝利不僅是個人回歸，更象徵中歐選民對現有政府政策的普遍不滿。捷克近年通膨高漲、能源價格上升、民生壓力沉重，而執政聯盟仍堅持援助烏克蘭、配合歐盟綠能與難民政策，導致部分民眾認為政府「顧外不顧內」。巴比什抓準民意，以「捷克優先」為訴求，主張減少對烏援助、提高社會補貼、反對移民，成功凝聚不滿情緒。

這種「經濟民粹＋民族主義」的混合策略，正是當前歐洲極右派普遍採用的模式。不同於傳統的排外或反民主立場，現代極右往往以「人民利益」為包裝，兼具反精英、反布魯塞爾（歐盟官僚）色彩。巴比什雖是億萬富翁，但塑造自己為「挑戰腐敗體制的實幹者」，與法國國民聯盟的勒龐、義大利的梅洛尼、匈牙利的奧爾班等人策略相似。

從歐洲整體來看，極右勢力已從邊緣走向主流。2024年歐洲議會選舉中，民族主義與懷疑歐盟的政黨在多國取得進展。巴比什所屬的「歐洲愛國者」聯盟（Patriots for Europe）便是跨國右派合作的代表，與匈牙利總理極右派奧爾班關係密切，試圖在歐洲議會形成對抗布魯塞爾的第三力量。捷克此次選舉的結果，等於替該聯盟注入新的政治能量。

然而，這股極右浪潮的背後，是歐洲社會的焦慮與分化。長期高物價、移民問題、戰爭壓力與氣候政策爭議，使中產階級與勞工階層普遍感到不安全。主流政黨難以提出具體解方，讓「強人政治」與「國家保護論」重新獲得吸引力。捷克選舉的高投票率近七成，說明民意的動員與對未來的不確定。

近年德、英、法極右勢力同步崛起。德國「德國另類選擇黨」（AfD）在德國已是第一大黨；法國「國民聯盟」成為最大反對黨，主席勒龐聲勢逼近總統層級；英國「改革黨」不斷吸引脫歐派與不滿移民政策者。通膨、移民與安全焦慮推動民粹擴張，再加上川普的煽風點火，歐洲政治正全面右傾。

儘管如此，極右派執政並非沒有限制。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）仍屬親歐派，可能制衡巴比什；同時，ANO雖為最大黨，但未過半，需仰賴小黨支持。若與更激進的SPD或汽車人黨合作，可能引發內外疑慮，也考驗政策妥協的能力。歐盟層級的監督與經濟連結，也使捷克難以完全脫離歐陣營。

捷克案例揭示幾項歐洲政治的新趨勢。其一，極右派不再侷限於反移民，而是以「經濟保護主義」取代單純排外論述。其二，跨國右派聯盟正在成形，試圖削弱歐盟內部的統合力量。其三，中歐國家的政治傾向正左右歐洲對俄、對烏政策的走向。目前捷克、匈牙利與斯洛伐克等國同時轉向，歐盟對烏克蘭的支援將面臨考驗。

總的來說，捷克選舉反映的不只是政黨輪替，而是歐洲政治的深層裂縫。極右派的崛起並非偶然，而是長期社會焦慮、經濟壓力與政治失靈的結果。未來歐洲的挑戰，在於如何平衡民主自由與社會安全，避免民粹轉化為威權衝動。捷克只是這場變局中的一面鏡子，顯示歐洲極右主義仍在蔓延，且其政治影響力將持續擴散。