快訊

iPhone 17登場掀手機降價潮！vivo V50狂降9千、iPhone 16現省5910元

切割四叉貓遭出征！雪坊優格強調「無政治立場」：不再與高度爭議人士合作

槍殺川普之友柯克嫌犯照片曝光…可能單獨作案 「彈殼刻有激進訊息」

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】香山論壇將登場 兩強交鋒待過招

聯合報／ 張競/中華戰略學會資深研究員
第12屆北京香山論壇第預計下周在17日至19日登場，媒體通氣策劃會先於11日上午舉行。（圖／取自中國軍號）
第12屆北京香山論壇第預計下周在17日至19日登場，媒體通氣策劃會先於11日上午舉行。（圖／取自中國軍號）

中國大陸九三閱兵落幕，緊接著第12屆北京香山論壇預計下周在17日至19日登場，9月接連兩場表面上以解放軍為主體擔綱演出，但實際上卻是中國大陸整個國家機器各個單元都會配合投入之重頭大戲，特別是面對目前北京與華盛頓兩個強權鬥而不破相互較勁之微妙氛圍，兩強交鋒如何應對過招，確實是國際社會觀察未來情勢發展重要舞臺。

首先針對北京香山論壇前世今生發展變化過程，讀者若有興趣，不妨參考筆者在2024年9月16日在《中共研究時事評析》網站欄位，以「審視2024北京香山論壇」為題稿件內所提供說明(https://iccs.org.tw/NewsContent/249)；本稿件由於篇幅所限，在此就不再贅述。

其次必須指出，迄至目前為止，華盛頓並未宣布將派遣代表團與會；在本月9日雙方國防部長通話過程中，若是對此次香山論壇隻字不提，顯然是難以想像。特別是緊接著就是10日王毅與魯比歐通話，雙方若是希望繼續正面互動，香山論壇就是重要觀察節點。

若是解放軍方面給足面子，擺出如此姿態邀請美方派員與會，華盛頓若再以應對中國大陸九三閱兵，刻意端出杯葛戲碼，來個惡意缺席，對於白宮所大力推動兩方強權領袖峰會，必定會有衝擊效應，因此美軍出席香山論壇成員規格，就自然產生重要指標性。

再者就要嚴肅指出，全球各類安全論壇數量甚多，諸多戰略觀察家與政治評論者經常將新加坡香格里拉論壇與北京香山論壇戲稱以「南香會與北香會」，並且刻意將其詮釋成北京與華盛頓國防首長分庭抗禮互別苗頭角力擂臺，這確實是項嚴重誤解。

其實就各國透過相關機構主辦此等安全論壇來說，無不希望藉此展現其國際聲望、外交關係與政治實力；但論壇本身所設定主題與議題涵蓋領域，能否引起國際社會重視與回應，同時亦要考慮議程安排，其實才是能否將論壇順利辦好並且展現影響力核心關鍵所在。

今年5月底至6月初在新加坡所舉辦香格里拉論壇，解放軍並未由國防部長董軍率團與會，而是由國防大學副校長胡剛峰少將率多位軍職教授參加論壇；儘管因為代表團成員規格降低，引發多方臆測與解讀，但在論壇過程中國防大學多位學者，回應反擊美國國防部長賀格塞斯所提指控中國大陸政策觀點，確實亦是針鋒相對毫不退讓。

相對於香格里拉論壇係由倫敦國際戰略研究所在新加坡主辦此項活動，北京香山論壇共同主辦單位中國軍事科學學會與中國國際戰略學會，顯然與解放軍關係更為密切，讓香山論壇官方色彩更為濃厚；所以兩者確實性質存在落差，不應該相提並論。但由於過去數年來，解放軍與美軍首長都曾利用前述兩個論壇相互放話交鋒，所以才讓各方產生如此錯覺。

不論如何，中國大陸透過九三閱兵邀請多國元首出席，展現其外交實力，但卻明顯受到歐美國家所杯葛抵制，並且透過西方媒體針對參與盛會各國領袖，貼上諸多負面政治標籤。但北京香山論壇邀請各國國防首長與軍職高階將領參加研討，誠然是展現軍事外交實力，但亦是提供各國軍事高層人物，利用論壇各自相約對話開展軍事外交。

西方媒體其實鮮少對香山論壇發動負面宣傳攻勢，其實亦透露出此等論壇能讓各方各取所需發展關係表述意見，並非任由北京單方面表述其政策觀點之獨角戲舞臺。解放軍雖然無意將香山論壇搞成一個人的武林，反而希望是將其成為武林各大門派會盟群英堂，但卻也不希望最後搞到變成各方圍攻光明頂，變成相互辯論點名對陣擂臺。

正因如此，香山論壇整個議程與議題安排確實也是花費心思，依據中共中央對於涉外政策基本指導，在外交體系全力協助下，藉由此項論壇活動，發展軍事外交關係，支持整體外交作為。兩強軍事首長是否將在香山論壇交鋒過招，整個過程又會對雙方整體外交關係產生何種效應，就讓吾人拭目以待。

外交 北京 國防部

延伸閱讀

中共航艦「福建號」通過台海 張競：何時具備戰力言之過早

中共福建號航艦通過台海 國防部全程掌握

美前陸戰隊員籲台成立國土防衛隊 彌補軍民防禦缺口

出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

相關新聞

【專家之眼】香山論壇將登場 兩強交鋒待過招

中國大陸九三閱兵落幕，緊接著第12屆北京香山論壇預計下周在17日至19日登場，9月接連兩場表面上以解放軍為主體擔綱演出，...

【專家之眼】運動部成立 李洋部長的功能？

日前運動部成立，首任部長在總統賴清德欽點下，由剛滿30歲、過去專注於打球的二屆奧運金牌李洋走馬上任。國人曾一起隨著他與夥...

【專家之眼】重新思考大學升學制度的本質與未來

台灣的大學招生制度看似追求多元，其實內涵仍被一套以績效與管理為導向的機制所牢牢綁住。從課綱設計、學習歷程、備審資料到學測...

【專家之眼】為何油價將持續低迷？俄羅斯一定忘了教訓

開弓沒有回頭箭。俄羅斯的命運在2022年2月24日那天就已經定格了。俄羅斯現在正在打仗，而打仗需要很多錢。本文就來談一談...

【專家之眼】九三閱兵後中共對台政策的變與不變

2025年9月3日，北京舉行「九三閱兵」三天後，共軍即出動25架次軍機與多艘軍艦，展開對台的「聯合戰備警巡」。此動作顯示...

【專家之眼】美網決賽絕代雙驕大戰 阿卡示範怎麼打敗辛皇

繼法網和溫網後，今年美網男單決賽又是網壇兩位男單新霸主辛納和阿爾卡拉斯的至尊對決。義大利的辛納若贏球，將是費德勒之後，超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。