【專家之眼】英國政府想錢想瘋了嗎？啥是留學稅？去兵

英國又有了世界創舉。今年5月英國政府公布了白皮書，打算針對在英國讀大學的外籍生徵收6％的學費附加稅，簡稱留學稅，這是一種還沒有哪一個國家開徵過的稅目。如果沒有意外，該政策將在今年秋季實施。那麼，學費的6％是多少錢呢？這取決於你讀的學校以及科系。

以蔡英文的母校倫敦政經學院為例。2025/26的學費在£28,608-£34,000之間。換言之，6％的留學稅就是£1,716- £2,040，換算成台幣就是(匯率41.30)70,870- 84,252。值得注意的是，英國學費並非一成不變。同樣以倫敦政經學院為例，2024/25的學費「才」£26,184- £27,192，這就意味著有些科系的學費一年就漲了25％。

為什麼英國政府竟然想出這種點子，對留學生開刀？官方說法是留學稅每年能給英國政府帶來約6.2億英鎊的財政收入，而這筆錢將用於支持高等教育和技能訓練的資金缺口。當然，這只是官方說法，實際是英國財政幾乎就是破產了，找錢找到瘋了，只好殺雞取卵。要知道，位於柏林的德國政府至今為止，還沒有給她的外籍生收取過一毛的學費，更別說是留學稅。

英國政府的財政有多糟呢？英國國家統計局的數據顯示，2024/25財年，公共部門淨債務占GDP的比例為95.8%，屬於OECD國家中的後段班；2024/25財年的公共部門舉債1,519億英鎊，占GDP的5.3%；2024/2025財年的公債利息支出達1,049億英鎊，占到總支出12,785億英鎊的8.2％。試想，如果這1,049億英鎊不是拿去支付利息，而是拿來做社會福利或是教育、基礎設施投資，那該多好！

當一個國家面對這麼糟糕的財政，該怎麼做呢？孔子有答案。子貢問政。子曰：「足食。足兵。民信之矣。」子貢曰：「必不得已而去，於斯三者何先？」曰：「去兵。」什麼是「去兵」？傅佩榮、楊伯峻都理解成「去掉軍備」、朱熹理解成「無兵」，他們的解釋不對。所謂的「去兵」是指減少軍備，例如原本國防預算占GDP的3％，現在由於財政確實有困難，不得已只好把國防預算降到GDP的1.5％，孔子是這個意思，而非不要國防。而英國政府做的，剛好是背道而馳：刪減教育預算而增加國防開支。

根據英國國家經濟與社會研究所(NIESR)的評估，如果英國政府要在2029/30 財年達成預算收支平衡的目標，就勢必要「長期且大幅度」加稅，因此，留學稅的課徵恐怕是在劫難逃，儘管它只貢獻了6.2億英鎊，相對於高達510億英鎊的財政缺口僅僅只是零頭。

與我們所認知的不同，99％的英國大學，包括牛津、劍橋、倫敦政經學院…都名為公立大學，其實，不能說是公立。因為如果真的要正名，公立大學的財源至少一半以上應該來自於政府，不管是來自於中央或地方。為什麼說它們不能算是公立大學？理由很簡單，本地生的學費一年竟然高達9750英鎊，相當於40萬台幣，這哪裡是公立大學？貴成這樣！要知道，在1998年之前，英國人讀大學，那是免學費或是低學費，那時候，才可以說是公立大學。

正由於英國政府不斷地刪減教育預算，迫使英國各大學不斷上調學費、想辦法增加外籍生名額、不斷裁員、裁系所、甚至變賣土地和房產。根據《衛報》，有40%的英國大學處於財務危機狀態。

如今的英國大學，只能說今非昔比。光是看大學教師的待遇就可知道。因為學校財務困難，有能力的老師早就離開英國，學校也鼓勵自願離職，即使是牛津這樣的一流大學，專任教師的比例竟然只有三分之一，其餘大部分課程都是由專案教師或是兼任教師來上課。此外，因為待遇不公，英國大學教師罷工早已不是新聞，也不是三、五個老師罷工，而是7萬名大學教師一起罷工，導致250萬名大學生沒得上課。又為了吸引更多外籍生好充實校庫，只好降低錄取門檻。整個英國的高教品質也就可想而知。

學費漲不停，生活成本不斷提高，即使英國名校看似名列世界前茅，但整體學風、教學體驗、老師上課的專心度以及研究能力、學校的管理能力、學生素質、不可抗力的意外事件，例如罷工、鐵路誤點所導致的連鎖效應等等，從以上角度看來，英國學歷已經不再閃亮！