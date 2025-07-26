【專家之眼】解析泰柬邊境衝突所涉政治算計

泰柬邊境再起衝突，雙方開火交鋒互有傷亡，但多方對此領土爭議與邊境衝突各懷鬼胎另有算計。儘管目前看來情勢升溫，但終究將因爭議標的物明確與價值有限，應當不至於繼續惡化到提升軍事動員層級，搞到全面戰爭地步。

在雙方爆發衝突之初，筆者接獲媒體來電詢問未來發展前景；當時筆者列出下列數個面向，其中包括雙方發言層級係限制在軍種、國防部、外交部或是整個政府，並且是由發言人、地區將級指揮官、國防外交政務首長，抑或是最後提升到政府領導人親自出馬表態，都是重要指標。

此外泰國與柬埔寨雙方軍事動員層級與規模，對照實際投入戰鬥兵力員額與火力強度，區域國際組織以及雙方都能信賴盟友，所公開宣示立場以及涉入調停積極程度；亦將是重要判斷指標。

不論如何，由於衝突所涉及地域，無法對於國際社會商貿往來以及重要物資產製流通構成重大威脅，因此西方大國強權恐怕缺乏興趣，積極介入調停敦促雙方停火止戰。歐美領袖恐怕會將泰柬邊境衝突，認定是件事不關己枝微末節事件；甚至還可能會有人幸災樂禍，冷眼旁觀北京如何處理此項燙手山芋。

確實此項邊境衝突不至於影響泰國或是柬埔寨主流經濟脈動，但卻是雙方政治人物能夠利用，並且作為政治操作良好口實。吾人必須理解，此項邊境衝突其實本質就像人身上罹患皮膚病，雖然不能致命或是傷筋動骨，但此項政治議題卻總是讓人煩躁，但又揮之不去難以斷根。

就目前看來，諸多國際社會政治評論者與戰略觀察家，都認為中國大陸同時與泰國以及柬埔寨關係良好，有人猜測泰柬雙方發生衝突，必然會成為北京頭痛難題，亦有認為泰柬開打在本質上就是北京戰略版圖後院失火，但是此種看法顯然是因為當年中國大陸曾積極涉入調停越柬衝突，因此北京面對泰柬衝突，看來亦必然會有所作為，不可能坐視情勢惡化完全不管。

前述觀點聽起來雖然言之成理，但論者顯然沒有注意到時空背景不同，戰略環境亦有所變化，雖然北京對外政策基本原則並未改變，但整個外交運作策略與手法，其實是增加許多思考彈性，但同時考量因素亦隨著國家利益與涉外活動增長而必須更深入評估。整體來說，北京面對外交矛盾與兩難困境時，身段還是相當靈活，因此確實不宜遽下斷語認為中國大陸必然會干預泰柬衝突。

就目前看來，北京必然會堅持勸和促談基本原則，不會隨便選邊，但會儘量敦促泰國與柬埔寨自行談判對話，停火降溫解決衝突。同時北京亦更會積極尊重東協在調停區域衝突上，所能發揮之關鍵影響力；就中南海主政者來說，在泰柬衝突上退居第二線，避免強出頭亂蹚渾水，認真尊重東協地位，其實經過外交精算，顯然更具有政治利基與戰略智慧。

最後還是要提醒，假若衝突未曾擴大到失控地步，並且影響到中國大陸在泰國或柬埔寨境內之實際利益，北京絕對只會透過外交表態，呼籲雙方降溫停火，並重申勸和促談基本立場。但在檯面下是否會敦請東協出面調停，絕對有可能採取鴨子划水手法低調審慎運作。

吾人必須理智地認識到，國際社會各國折衝樽俎縱橫捭闔，雖然表面上都藉由外交辭令官樣文章加以妝點，但絕對不是在追求人間道德正義，實際上還是在謀求本身利益算計。所以儘管中國大陸在國力崛起後，確實希望在國際舞臺核心位置占有一席之地，但若是期待北京會不顧現實利害關係而有所作為，顯然是沒有看清楚北京面對全球事務時，真正謀略底細與務實算計。