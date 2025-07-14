【專家之眼】川普出老千 歐盟加拿大貿易談判只得低頭

也就在上周，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）女士，還喜孜孜地公開倡議，願意跟美國簽訂貿易協議；如果談判一切順利的話，歐盟稅率也會守住10%附近。但美國總統川普卻在周末上午出怪招，揚言8月1日起將對歐盟輸美商品課徵30%的關稅，除非歐、美談判能夠在期限前，迅速達成。

川普生性喜歡被大眾簇擁和高呼萬歲，擅長放鬆對手的注意力，再出其不意地發動一輪猛攻；更經常以調人身分出場，讓一夥人掏心掏肺的亮出底牌。最終還能找到機會，促狹、逗弄不知所措的對手，好滿足其稚趣、童心。

歐盟主要成員的生性怕事、故作天真，跟只計算個人得失的政治名聲，川普早就盡看在眼底。於6月底的北大西洋公約組織(NATO)會議，這夥人假惺惺的共議世局未來，雖然譴責俄烏戰爭、巴勒斯坦與迦薩地區的人權；卻紛紛同意調高軍費支出，到5%的國內生產毛額。

席間，NATO秘書長，馬克路特(Mark Rutte)先生，甚至稱有川普的強勢領導，就像爸爸挺身而出，斥責小孩不該打架，"Daddy has to use strong language to get them to stop."，一時間更成為國際新聞與外交界的熱門話題。

因此之故，台灣的國安團隊從第一天就研判，必須盡力配合川普的意志，從零關稅談起；尤其是已然驅動的中、美脫鉤，當然是亦步亦趨！何況川普一度還揚言，台灣該拿10%的GDP作為建軍準備；至少當成是在買國防的保險。

此後，台灣積極討論要成立主權基金，也順應要求到美國投資輸氣管道，甚至是收購頁岩油氣田；朝野咸信投其所好，定能討到龍心大悅。

反觀，歐盟跟日本在川普所看重的非關稅障礙，以及軍事分攤的費用配合上，並不積極。德國與法國希望自己建軍，英國則與法國提議合作，要重新取得在核子武器做打擊的主動權。

這兩天更有新聞內幕的流出，美方國防高層，要求澳大利亞跟日本，必須表態就台海戰爭的決心；此前，韓國跟加拿大，也在川普總統所構想的戰略重部署跟「金穹」（Golden Dome）防禦系統，未能積極表態而吃了一頓排頭。

準此觀之，眼前川普看似的君心難測，其實有他自認為的全盤規劃：既能帶動美國軍需工業的發展，也能順勢以高關稅來宰制盟邦；然其最終目的，自然是美國霸權於21世紀內的有效鞏固。