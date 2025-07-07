【專家之眼】中東停火協議：三方傷痕下的權謀

2025年6月下旬，在美國轟炸伊朗核設施之後，美方與伊朗及以色列達成表面停火協議，暫時終止為期12天的激烈衝突。然而，這場「和平」背後藏著深不可測的地緣政治算計與軍事重構。

首先，以色列雖軍事先進，但地狹人稠，國土僅2.5萬平方公里。伊朗的導彈與無人機精準打擊特拉維夫金融中心與海法科技園區，重創其經濟命脈。原本號稱95%攔截率的「鐵穹」防空系統，在伊朗飽和攻擊下跌至30%以下。民生物資短缺、港口受損、資本外逃，迫使以色列不得不喘息。

再者，川普政府在猶太遊說團體壓力下出手支援以色列，動用總共只有20枚中的14枚GBU-57鑽地彈攻擊伊朗核設施，卻未能摧毀其核心。但美軍庫存告急，若伊朗封鎖荷姆茲海峽，全球40%海運石油將受阻，油價恐飆破200美元。川普遂及時宣布停火，並藉此釜底抽薪，油價一時回穩，重創伊朗石油財政。

在伊朗方面，由於在戰事爆發前，革命衛隊高層遭暗殺，還導致通訊癱瘓，因而德黑蘭政府藉此清洗內部情報系統，停火期成為「關門打狗」的黃金時機。還有，由於伊朗防空設備老舊，因而必須透過第三方採購加密通訊、反無人機系統與衛星網絡，在這方面，唯一訴求的對象只有中國。尤其以色列攔截一枚導彈成本高達數百萬美元，伊朗以低成本老舊飛彈進行不對稱消耗，意圖拖垮以色列財政。

其實，美國尼米茲號航母仍在地中海巡弋，美軍持續補充以色列防空系統；伊朗導彈工廠燈火通明，雙方備戰未停。但以色列通貨謝克爾暴跌15%，伊朗里亞爾黑市匯率破百萬，民生瀕臨崩潰。胡塞武裝與黎巴嫩真主黨火力未減，火苗隨時可能引爆停火協議。

目前伊朗濃縮鈾已達60%，距核武門檻僅一步之遙，並已斷絕與國際原子能委員會(IAEA)的關係。以色列堅持絕不容許伊朗擁核，伊朗視核能力為政權保險。這場零和博弈，談判難解，維和不易。

總之，這場停火更像是短暫的寧靜。當白宮釋出和平訊號、德黑蘭清洗內鬼、以色列富豪飛奔逃離，下一場震撼中東的血腥風暴，是否正在倒數計時，值得觀察。