【專家之眼】賴清德接受日經新聞專訪 「痴」人說夢

賴清德總統日前接受《日本經濟新聞》專訪，提及關於台美、兩岸、半導體產業及國際經貿局勢等議題看法，其中雖可了解他對美國川普總統思考有相當程度掌握，但也能見到語焉不詳及說法怪異之處。限於篇幅，僅談相關議題。

首先是語焉不詳部分。賴總統歸納川普意圖包括：解決美財政問題、再工業化、成為人工智慧世界中心、確保世界和平等，但卻沒談怎麼務實地滿足其意圖。他其實少談了川普意圖尚包括：解決貧富差距問題。川普能當選，主因是美國窮人沒享受到全球化好處，所以才搞出鐵鏽帶支持川普、全球化獲利者支持民主黨的國內對立傾向。而選票才是川普最重視的事。這點對賴政策有影響，容後說明。

至於即將進行的台美談判，賴說：一、希望從零關稅開始談起，台美尋求機會洽簽雙邊貿易協定；二、希望藉由投資來幫助美國再工業化，及成為人工智慧的世界中心，同時讓台灣產業能升級、轉型，也讓台灣產業能進一步融入美國經濟結構，確保台灣長期發展。

如果真的認識到川普想解決美國財政問題，台美從零關稅開始談其實是沒意義的。近年我對美出口最大宗為電子資通訊產品，占整體出口七成左右，半導體關稅本來就是零，其他相關產品我們也極有市場競爭力，零關稅談下來的結果仍只是維持台灣出超優勢。美方除非傻了，否則關稅目的只是迫使對方上桌，不會在這議題上多所著墨。而台美雙邊貿易協定這麼多年談不起來，政經因素甚多，賴總統想趁機爭取，不是不行，機率極低。所以問題還是回到：賴政府打算怎麼滿足美國？

重點應該是投資。然而，目前主要投資來自民間企業，賴總統不能代他們做決策，他自己也講了：台灣是一個民主國家、法治社會，所以台灣的公司基於業務需要到世界各地投資，原則上只要不損及國家利益，政府都會支持。而公司投資的「功勞」，是否算在台灣身上也有疑問。比如台積電搶在美國宣布對等關稅前赴美投資，但川普還是宣布了台灣位在排名前列。

其次是賴的怪異說法。相關部分至少有二：一、高關稅不利對美投資：賴稱他盼望美方理解，若對台灣課徵關稅，將不利於台灣的半導體與資訊科技產業對美國的投資。

但應該是剛好相反：要不是美國提出了高關稅，台積電不會這麼快決定赴美大舉投資，而也因為高關稅，可以確保搬到美國的廠商可以獲利，如此就不會僅虛應故事，將能真正培養起美國工業的競爭力。

二、台對兩強的價值選擇：對於美中之間該如何選擇問題，賴稱他是在決定，自己的國家是要朝民主憲政體制，還是要走回頭路到專制獨裁的政體。在這裡，其實是一個價值的選擇，而不是國家兩強之間的選擇。

在兩強間選擇很可能導致經濟失敗，甚至戰爭前提下，賴似乎是在說：我們願以與價值相近夥伴交往為代價，其餘犧牲可以不計？除非賴想的是台獨機會，否則他超越多數國際政治界關切說法，讓人難以理解；更何況，台灣現在不是朝向民主憲政體制，而是正在接近五權歸一的獨裁政體，原因之一就是賴選邊的結果。賴用「敵對勢力」說逐漸壓迫社會，卻侈言堅持民主憲政體制，未免搞笑。

正因為存在經濟失敗，甚至戰爭前提，與正走向獨裁政體的內部政治，賴政府想怎麼花納稅人的錢「幫忙美國」，就是我們該關切的事了。花錢的玄機可以看賴專訪裡提及要採購、投資、解決非關稅貿易障礙等問題、台積電在美國設廠及從美國進口天然氣等，將「確保縮減台美之間的貿易逆差」。

這也包括正率團參加「選擇美國投資高峰會」的行政院秘書長龔明鑫發言。他對台灣是否會訂出對美直接投資目標額的問題，表示：政府有這方面思考，但目前還在討論、盤點的過程。在致詞時則說，台灣政府除了希望企業增加直接投資之外，也鼓勵台灣企業擴大對美國農產品、國防設備等採購，以創造更公平的貿易環境；希望台美合作更深入，促成美國的再次偉大。

如果有利可圖，私人企業為什麼直到今日才想到要投資？川普想解決美國財政、再工業化與貧富差距問題，賴政府要怎麼花錢才能滿足？恐怕是除了天然氣外，還要透過政府補助私人企業與美國合作、採購才能達成。但這也不能藉此讓台灣產業升級、轉型，因為美國再工業化也是要解決工人失業、擴大貧富差距問題，重要產業自己國家生產雇工都不夠了，不太可能分散給台灣生產。而其他沒機會加入的台企與農產品，未來還要面對賴政府採購的美國貨競爭。賴政府拿台灣納稅人的錢幫助美國產業跟台灣競爭，這場景怎麼想都非常荒謬。

當然最終問題是：賴政府所為能否滿足美國？或可借用獨派大師談川普統一與和平、批評統派說法：以統一做為壓榨中國經濟的誘餌…但其實踐面：中國必須犧牲經濟直到把美國那樣的超級經濟體養到川普認可的「再度偉大」。但川普本性貪得無厭，中國付不起犧牲的代價。

中共付不起，台灣相對小，又怎麼能付得起呢？賴會這樣做，不過就是要以追求獨立的癡來達成美國支持的夢罷了，搞政治者，可能肩負千萬人的生命財產安全，應該要更務實些。統獨光譜兩端都不能解決問題，應該要讓位給中間力量處理較好。