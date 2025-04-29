【專家之眼】誰是贏家？川普浪潮下的美中科技對抗

自2016年川普1.0開始，美中關係迅速由競爭升級為系統性對抗，「川普主義」透過關稅戰、科技封鎖及重組供應鏈等手段，試圖鞏固美國霸權。如今川普2.0，其核心目標首先是連任，以便接收自己的政策成果，日前川普2028的商品已經出爐，這也符合筆者在今年2月底的預言。再者就是獲得諾貝爾和平獎及實現「讓美國再次偉大」（MAGA），其他一切作為都是為這三大目標服務，而這三大目標也是互為因果、相互為用。

川普可能訴諸修憲、動用《國家緊急法》或《叛亂法》延長任期，川普甚至可以選副總統的身份回鍋總統，繞過憲法第22條修正案，並藉助保守派大法官支持。他運用「拋歐入亞」策略，聚焦東亞與兩岸，甚至有意聯俄制中、還在格陵蘭與巴拿馬等地追求戰略利益。

川普政府的經濟戰略主張「國防－關稅－美元」三位一體，強調國安優先，對中商品課徵高額關稅、發行百年期國債並促美元貶值，以打擊中國出口與強化美國製造。儘管川普高舉「對等關稅」，試圖促進製造業回流與改善貿易逆差，但短期內物價上升、民生受壓，引發國內反彈。

中方則提出「雙循環」發展模式，致力於技術自主與擴大內需，並推動人民幣國際化、多邊經貿合作以應對封鎖。但中國內部亦面臨房市泡沫、青年失業、資本外流等挑戰，需結構性改革與創新轉型。

此外，科技戰成為美中對抗核心，美方對中國高科技企業加強出口管制，中國則加速研發國產AI與半導體技術，並強化與東南亞國家的合作，以分散風險。儘管中美貿易總額仍達數千億美元，雙邊經濟高度互賴，雙方逐步推動「去風險化」而非全面脫鉤。

面對此新情勢，台灣作為第一島鏈核心，戰略地位升高，美中雙方皆高度關注。台灣應發揮戰略彈性，維持自主防衛並強化國際合作，同時恢復有限的兩岸交流，降低衝突風險。AI技術已成戰略競爭焦點。美國主導基礎模型發展，中國則由百度、華為等企業推動本土創新，廣泛應用於軍事與社會治理。

今年4月，NVIDIA執行長黃仁勳訪中，展現科技企業在地緣政治下維持市場彈性與技術中立的努力，對台灣企業具有重要啟示。北約自2021年起也積極發展AI戰略，融合軍民資源應對混合戰與資訊戰，協助烏克蘭強化抗俄能力，並預示未來AI將深刻影響兩岸博弈。

總結而言，川普主義帶動全球經濟與科技體系重組，中美結構性對抗將長期存在。台灣須靈活因應，強化科技優勢並深化交流合作，特別是在AI等非敏感領域，才有可能在新冷戰格局中開創和平穩定的新局。