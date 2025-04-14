【專家之眼】進擊的巨人，中、美關稅戰的終極影響

爆紅了十數年的日本連載漫畫—《進擊的巨人》，於新冠疫情發生前適巧推出完結篇；一度讓當時沉迷於「中國夢」、「美國再度偉大」等情意綜的年輕讀者，懷疑起作者的真實意念，否則結局怎會變得如此沉重呢？

畢竟，在隔絕開的三重城堡內，認定有自牆頭外來的挑釁與潛藏威脅；而且想像中的對手，自然不顧一切的想要毀滅現狀，有這等的尋思與戒慎恐懼，才能讓各類巨靈、人物與報復手段，都找到拚搏目標與合理化其血戰死守的意義。

跟本漫畫有趣的對比是，就在全球投資人與各國工商界，兀自找尋資金布局的調整與新的出海口當兒，川普突然在上周二宣布好消息，將讓對等關稅的實施延後90天；除了對美國沒有絲毫敬意的中國產品。旋即，中國大陸回敬125%的報復關稅；而雙方敵對的劍拔弩張，彷彿兩國行將開戰前夕一般的窘迫。

進一步看《進擊的巨人》，賴政府在四月初即主動提議要對美國產品，零關稅；當台灣當局正慶幸被列入第一波談判名單內，接連推出「脫中入北」的戰略性配合。卻在眾所驚愕的一瞬間，川普政權在周日前宣布消費電子產品、光電和半導體零組件等，總計20項的關稅編碼，公布豁免此類來自中國大陸的進口；讓業者得以申請退回溢繳款，並追溯到四月五日起的通關申報。

在這一批被豁免對等關稅的品項當中，有手機、筆電、電腦、伺服器和智慧手錶等消費電子產品，更含括電視與太陽能等的相關產品。仔細探討，就連電視與光電品的零組件，也一一被納入；透過此一突發動作，川普政權既能凸顯其執政彈性，釋放出的橄欖枝，更展現他珍視跟習近平的穩固情誼。

畢竟，美方允許業者進行的更正申報、退稅條件的認可，都已放寬要求；像是從海關監管區內提出貨物後，10日內都可做更正，並適用於「在途條款」（on-the-water clause），得以繳交較低的關稅率，受惠業者，更包括台積電、蘋果公司等的企業大咖。

據悉，若不被納入到豁免清單，那麼一支在中國大陸組裝的高檔 iPhone，其通關成本可能要暴增一倍，勢必衝擊到末端的消費者價格。往下，就看中國大陸方面，如何投桃報李？例如，剛修改的原產地範圍認定；若能積極回應，順勢減少雙方在半導體、生醫與光電領域，存續達五年多的敵意螺旋，總是美事一樁啊。

原作者的一貫風格，就要在：「絕望中重新找到生命光輝」；於《進擊的巨人》的結局，故事基調竟然轉為是在預告人生的無奈，充斥著虛無感與靈魂漂泊：「人類根本無從被救贖，都死光光也無所謂」。

身為領袖的主角「艾連」，忽然明白世界運行的真相，他所出身族群，「艾爾迪亞人」，竟然會變身為食人族的巨人！甚至流放在外的艾爾迪亞人，也對島嶼上的同胞充滿怨恨；他們之所以在外地會被奴役，悉數歸因於島上，竟然會變身產出，食人族巨靈。

主角的心路歷程，正是原汁原味的周處除三害啊。更可嘆的是，周處還只需要覺醒、自宮；但領袖人物「艾連」，卻要面對從自己所處的島上，層出不窮變身的食人族巨人。

川普團隊，是否已然覺醒？甚至可以到自宮呢？單以這星期的事態發展，還不得而知。倒是強權出於尊嚴維護與建立威信的對壘，該如何不殃及無辜？則需要中美雙方能有更多的歷史鑒往、學習成長，與謙抑自覺。