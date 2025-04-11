【專家之眼】中美經濟熱核戰：誰才是膽小鬼？

美國總統川普認為全世界都從美國賺錢，造成美國的貿易逆差。川普據此向所有輸入美國的貨品，課徵關稅；對美高貿易順差的國家，再課以額外的「對等關稅」。中國大陸曾是美國第一大貿易伙伴（2023年降為第四），中國對美的貿易順差，以2024年為例，出口美國達4400億美元，但從美國進口中國貨物僅1450億美元，順差來到2950億美元，占美國當年全部經濟值的1%。因此，被美國課以對等關稅34%。

中國被課的對等關稅加上之前已被加徵的20%，共54%。中國認為川普此舉是「欺凌的」，遂採取報復性關稅，對所有美國出口到中國的產品也課徵34%的關稅；川普對此也採強硬態度，在4月9日（台北時間）中午12點前的限期內，中國未取消報復性關稅，美國將再加徵50%的關稅。因此若加上之前的54%，對中國入境美國的貨品，關稅是104%，4月9日深夜川普更在社交平台宣布對中關稅提高到125%，且立即生效。中國外交部發言人表示，美國這麼做是「錯上加錯」，中國對美國的關稅戰、貿易戰絕對「奉陪到底」。

川普的「對等關稅」於4月2日公布後，引發各國的震撼，被稱為「經濟核彈」，中美之間相互以高關稅彼此報復，已經被稱做「經貿熱核戰」，宛如真正的核子武器攻擊，如果永無休止的衝突不斷升高，雙方正如失速火車在一條軌道上相互對撞，結果不僅雙方都會嚴重受創，也會影響全球經濟。火車對撞的博奕，正是「懦夫情境」（也稱「膽小鬼」）的賽局，因為任何一方退讓都會被視為是「懦夫」，結果是雙方都不會煞車，一定對撞。

不過中美貿易、關稅戰的火車對撞的賽局，也可能不僅僅是只限於兩人博奕的賽局（two-person game)。有人認為美國的「對等關稅」是不分敵我的，對盟友也下狠手。例如對歐洲也課以20%的「對等關稅」，可能的影響更會削弱美國與歐洲國家「大西洋聯盟」的合作，美國是在地緣政治上從戰略領導地位退卻；再以印太戰略為例，美國長期盟友日本、南韓、台灣、印度等都被多課微20%以上的「對等關稅」稅率，印太戰略受到地緣經濟的影響，美國與印太地區的地緣政治將受到負面的影響。受到關稅核彈的震撼，各國與中國大陸將更可能發展多邊主義下，去美國化的區域自由貿易如RCEP，形成「美退中進」的新地緣政治，反而給中國大陸帶來新的戰略領導的機遇，增加中國在國際社會的影響力。

美國從2018年就對中國大陸發動經貿戰、關稅戰，中國的因應方式之一是把產地移出中國，轉到沒有美國關稅的國家，如越南、泰國、馬來西亞等國。但川普在4月2日公布的「關稅核彈」，也把中國洗產地的上述這些國家，課以高對等關稅。所以有人說美國這次對全球80個以上國家的「對等關稅」，主要的打擊對象還是中國，殺很大！尤其對那些洗中國產品的國家也下了重手。因此，中美之間的經貿熱核戰，長久下去，中國大陸還是會吃不消，有可能向美國投降認輸。

不過，認為中國不會輸給美國的人，是因為中國除了報復性關稅之外，還有很多經貿武器；像稀土礦產的限制輸出，以及禁止「服務業商品」進入中國，例如好萊塢的影視、AI伺服器、蘋果手機以及Nike運動鞋；再如中止向美國法律及商業顧問公司的服務採購，以及禁止美國不友善企業到中國大陸的商業活動，對「不可靠實體」的進口限制等等，以上整個的金額總數也會重創美國。

認為中國不會輸給美國的另一個原因是，中國對外經貿及外交政策穩定性及可信賴性。中國大陸在非洲、東南亞及拉丁美洲等這些地區的國家，長期以來投入相當多的資源，建立良好的關係。尤其是中國「一帶一路」政策的推展，所提供的基礎建設的投資，以及對「一帶一路」加入國家，所提供的融資的穩定性，在川普的孤立主義、去全球化自由貿易下，美國的退卻，留下中國填入的大好機會。

再加上科技技術的發展，在綠色能源、人工智慧及量子計算下的新創研究中心、新興市場、創新產業等方面，美國透過關稅限制，也會局限了自己的進入，更提供了中國在這些方面產業的進入，並提供機會給其他國家，進而取得戰略領導地位。

最後影響中美經貿熱核戰勝負的一個因素是國內因素。中國的內需市場可以解決相當大的部分，不依賴他國市場所產生的經濟問題。川普的把製造業帶回美國，希望美國消費市場的產品，最後都是「美國製造」（Made in America )，以此創造美國勞工的良好就業機會及勞動收入，但美國從來都不是一個自給自足的社會，反之中國大陸卻是。加上美國的定期改選選舉及輿論，川普的「對等關稅」可能會如經濟學者所批評的，帶來的是高物價、失業率攀升、產品供應不足，最後可能是經濟大蕭條。美國民眾的不滿、反對黨的民主黨催生各種抗議示威，以及媒體的批評，都會給川普造成壓力，如果在2026年期中選舉，共和黨失利，川普的經濟政策一定得喊卡。相反地，中國採取報復性關稅引起的經濟不便，在權力集中管理之下，不必去過度理會不同的意見及民意的反應。因此，長期而言，中美經貿熱核戰，美國輸掉的可能性相當高。