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【專家之眼】公平正義的思維震撼

聯合報／ 陳國樑／政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任
平等不是允許貧苦人家撿拾地主富人收割後遺留的穗粒以圖得溫飽；我們要超越以往所有的想像來追求平等。圖／拾穗者—米勒，法國巴黎奧賽博物館
平等不是允許貧苦人家撿拾地主富人收割後遺留的穗粒以圖得溫飽；我們要超越以往所有的想像來追求平等。圖／拾穗者—米勒，法國巴黎奧賽博物館

「去商品化，使經濟體系中99% 的財貨與勞務—如教育與醫療等—成為免費服務；」

「財貨與勞務的價值由政治協商決定，而非市場力量；」

「對自由貿易與資本流動進行管制；」

「立法委員的產生通過抽籤方式決定；」

「至少50%的投票權歸勞工所有—即使他們並不持有公司股份；」

「立法規定最高薪資上限；」

「設定極高的所得稅率，最高可達80%或90%；」

「川普的崛起，是菁英對沒有大學文憑勞動者的不尊重所引發的後果；」……

受邀撰寫推薦序，出版社寄來的書稿中，上述「離經叛道」的「奇思異想」，每一次都讓受「正統」經濟訓練的我，瞠目結舌、思潮激動的不能自已。然而，這些「荒誕無稽」的「異端邪說」，實則是桑德爾與皮凱提兩位教授，竭盡心力對於「不平等」的研究主題。

邁克爾•約瑟夫•桑德爾（Michael Joseph Sandel）教授畢生研究公共哲學，在哈佛大學開設的《正義》（Justice）課程，僅在YouTube頻道上便已累積超過3,964萬次的觀看紀錄，是哈佛大學頻道觀看紀錄次高影片的兩倍有餘。曾在2012年為國際關係領域中極具影響力之《外交政策》（Foreign Policy）期刊，評選為「全球百大思想家」。

湯瑪斯•皮凱提（Thomas Piketty）教授專注於不平等問題的研究，曾於2015 年以「政府無權決定個人有多榮譽」為由，拒絕了法國最高、最負盛名的軍民功績獎項—法國榮譽軍團勳章（Ordre national de la Légion d'honneur）。他所撰寫的《21世紀資本論》（Capital in the Twenty-First Century）一書，揭示了財富和收入不平等的結構性根源，並提出了有力的公共解決方案。

桑德爾最了不起的貢獻在於—推動現代社會正義的哲學思維，並激起全球對於倫理與道德問題更廣泛的討論，成功的使哲學從學術圈走向了公眾領域；皮凱提最了不起的貢獻在於—改變經濟學界對於不平等問題的看法，並促使全球對於經濟體系結構、財富分配和公共政策的關注與討論。

這兩位當今對於不平等問題研究最為透徹、最有影響力的思想家，於2024年5月20日，在巴黎經濟學院就「平等」議題展開深刻的對話；隨後的幾個月裡，他們繼續通過電子郵件保持密切交流。這場對話與後續的交流，最終催生了《Equality: What It Means and Why It Matters?》一書。

財政學是我個人教學與研究的核心領域，也是我對政府政策進行批判與建議、並實踐社會服務的基礎。財政學理論與實證分析的架構，用一句話來說——尋求經濟效率與社會公平之間的平衡。公共部門的活動，無論是課稅或補貼，都會對於效率與公平造成影響；在大多數情況下，效率與公平往往難以兼顧，是以兩者之損益斟酌與權衡抵換，成為了財政學討論的重點。

然而，天平的平衡取決於兩端法碼重量的均等。問題在於，經濟效率的法碼有明確定義與規範，能夠進行計算與衡量；但社會公平的法碼，則有如面貌美醜，見仁見智，並無統一的客觀標準。財政學對公平的討論，主要集中於「量能原則」與「受益原則」，而這些原則的內涵與度量，往往隨著觀點與方法的不同而有所差異，且深受政治與意識形態的影響。

閱讀桑德爾與皮凱提兩位教授對於平等的論述，讓我驚嘆不已，同時拓展了我對財政學中社會公平的視野。從「為什麼要擔心不平等」出發，兩位教授井然有序地梳理經濟面、政治面與社會關係三大層面的考慮，開啟了一場公平正義的思維震撼。

美國紐約的非營利智庫「新經濟思維研究所」（Institute for New Economic Thinking）日前於Facebook與Youtube平台，發布了當時對談的三段影片，大眾可親眼一睹兩位大思想家間腦力激盪的精采討論。

哈佛大學 法國

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