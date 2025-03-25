【專家之眼】讓你想不到，台灣鮮奶世界最貴的主因？

網傳我國鮮乳價格高居全球最貴，學者原本擔心今年起紐西蘭液態奶關稅歸零，將以價格優勢大舉搶占乳品市場的市佔率，結果紐西蘭鮮乳卻未有明顯的降價。經查始知關稅並非乳品最大的成本，占售價三至四成的通路上架費，才是台灣乳品價格高不可攀的元兇。

Numbeo是世界上最大的生活成本資料庫，定期調查全球各地生活品質相關的數據，包含住房指標、犯罪率、醫療保健品質、交通品質和其他統計數據。依據其最新調查，台灣每公升牛奶的價格為2.91美元，雖不是網傳的全球最貴，仍是世界第五高，僅次於巴貝多（3.53 美元）、蓋亞那（3.53 美元）、牙買加（3.42 美元）與香港（3.11 美元）。部分媒體或消費者因而批評酪農或乳品商獲取暴利，事實卻非如此。

不可否認，位於亞熱帶的台灣，飼養乳牛的成本高於溫帶國家。然引用台灣大學動物科學系名譽教授徐濟泰研究，台灣、美國、紐西蘭三國乳品價格，台灣生乳的收購價固然較高，但從鮮乳末端售價與收購價的倍數觀之，美國鮮乳售價僅是生乳收購價1.88倍；紐西蘭則為2.66倍，台灣則高達3.28倍之譜。

原來問題出在，大型通路收取可觀的上架費（或稱「附加費用」），媒體報導各大通路上架費為售價的比重分別為，Costco 30%以下、家樂福30% 至 35%、全聯35% 至 40%以及全家超商40% 至 50%。中華民國酪農協會第三屆理事長顏志輝即透露，通路的上架費名目五花八門，以全聯為例，竟然有 7 個項目，包含開立電子發票、冷藏所需水電費、合約費、廣告費等。

售價百元的鮮乳，最辛苦的酪農只取得30元；乳品品牌商可拿到30-35元；通路拿得最多，達35-40元之譜。如此高昂的上架費，導致無論是國產鮮乳或是進口乳品的價格均居高不下。而且不僅針對乳品，就其他農產品也採取類似的作法。

關於上架費，公平會並不採取全面否認的態度，依據《行政院公平交易委員會對於流通事業收取附加費用案件之處理原則》，應避免流通事業濫用市場優勢地位，向供貨廠商不當收取附加費用，以維護市場交易秩序，確保公平競爭。違者則可能涉及《公平交易法》第25條，有三個判斷標準：第一，事業之行為是否屬欺罔或顯失公平；第二，事業是否濫用其所具有之市場優勢地位；第三，事業之行為是否足以影響交易秩序。

農產品生產者多屬小農，與通路的談判上居於弱勢的地位，因而有可能符合第二項標準，大型通路以其市場優勢地位，壓迫農戶接受高額的附加費用，公平會得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處以鉅額罰鍰。惟具有生產優勢的大型農產企業（例如：四大乳品品牌商），恐較難符合前述要件。

農產品為大眾食品主要來源，攸關民生需求與國民健康，高昂的上架費，將使社會底層的消費者無力購買。因此許多國家會實施抑制農產品價格的措施，包含針對農產品訂立通路上架費上限，即是農業部可以學習的作法，如制定上架費門檻，以平抑農產品價格。