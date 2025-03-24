快訊

北市民族東路奪命迴轉！汽車撞機車 騎士重傷送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】川普的手段與目的

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

綜觀川普總統上任以來的作為，大致可以揣摩出他的手段與目的。在目的方面，要繼續做第三任以及獲取諾貝爾和平獎，再加上Maga，都是可以想像的。至於其手段，則都是為這些目的服務的。

首先，川普若想連任，面臨憲法第22條修正案的限制，因而必須採取非常手段，包括修憲、宣布國家緊急狀態、挑起戰爭或繞過選舉程序。川普還可透過《國家緊急法案》延後美國總統大選，或動用《叛亂法》（Insurrection Act），該法最早於1807年頒布，授權總統在特定情況下部署美軍或國民警衛隊來平息國內的暴亂、叛亂或無法控制的暴力行為。

2020年川普曾考慮使用《叛亂法》來鎮壓BLM（黑人的命也是命）示威，但最終未執行。如今，川普可能先挑起國內的尖銳對立，繼之利用該法鎮壓國內反對勢力，試圖延長任期。此外，參選副總統後再繼任總統也是可能策略。由於最高法院保守派占多數，川普或能獲法律支持。此舉恐引發全國動盪，但對川普而言，並非不可能的選擇。尤其習近平與普亭都已做到延任，川普不能，豈不落漆？

再者，若川普可以平定中東與俄烏戰爭，諾貝爾和平獎也非不可能。比如川普對伊朗施壓，迫使伊朗重新談判，限制其核計畫，以換取部分經濟解禁。還有，支持以色列來終結加薩衝突。再加上繼續向俄羅斯讓步，承認克里米亞歸俄，或削減對烏軍援，降低歐洲軍事衝突風險。

畢竟歐巴馬總統在2009年僅憑「外交努力」就獲獎，川普若能真正結束上述戰爭，獲獎理由將更加充分。這將成為他歷史定位的重大加分，也勢必增加他在美國國內的政治影響力。此外，現已有相當多的國際企業赴美投資，其中也包括台積電，假以時日，自然可以向Maga的偉大目標邁進。

由此可見，川普當前最重要的策略就是拋毆入亞，因為歐洲已經是美國的沉重負擔，必棄之而後快。相對的，東亞地區尤其是大陸，被川普薅羊毛的利益極大。除高關稅之外，還有台灣牌可以打，自然可以獲得高利。

其中聯合俄羅斯更是划算，不但可以在俄烏戰爭中搶得先機，更進一步可以在與中國博弈中，破壞中俄鐵板，並在各別案例中獲得普亭總統的回饋。至於格陵蘭、巴拿馬、加拿大與墨西哥，川普都視為囊中物，其個別處理的難度不同，但這也明顯可以壓制中國，並從中取利。

總之，因川普視politics is business，任何政策都可以價格來計算，當前最大的獲利資源自然是中國與東亞地區。面對此一新局，台灣必須未雨綢繆，若未來川習會達成協議，必將對台灣的未來產生深遠的影響。

俄烏戰爭 川普 美國

延伸閱讀

加拿大4月28日國會大選 對抗川普成選舉主軸

川普對等關稅彈性說 台股拚短線反彈…若站穩年線有利多頭

經濟日報社論／川普箭頭對準全球航運

原想爭取中間選民…加州州長紐松與川普陣營走太近 惹怒民主黨人

相關新聞

曾賤賣珍貴玻璃窗 費城教堂無力還貸遭法拍

賓州西費城(West Philadelphia)一座大教堂的牧師，在不知情的情況下賤賣珍貴蒂芙尼(Tiffany)玻璃窗...

【專家之眼】川普的手段與目的

綜觀川普總統上任以來的作為，大致可以揣摩出他的手段與目的。在目的方面，要繼續做第三任以及獲取諾貝爾和平獎，再加上Maga...

五角大廈抓洩密 祭出測謊器

紐約時報上周披露美國富豪馬斯克廿一日將出席五角大廈機密作戰簡報會，涉及美軍計畫如何因應與中國大陸的潛在戰爭。雖然總統川普...

原想爭取中間選民…加州州長紐松與川普陣營走太近 惹怒民主黨人

美國民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）在近期播客節目中，與右翼來賓打成一片氣氛融洽，惹怒了民主黨人，因為紐...

失言或甩鍋？驅逐委國黑幫 川普稱沒簽「外國敵人法」聲明

川普總統日前在回記者詢問，宣布援引1798年「外國敵人法」而把委內瑞拉非法移民遞解出境的聲明，是否由他簽字時，表示他不曉...

不滿縮編 美國之音員工狀告川普政府

福斯新聞網(Fox News)22日報導，美國之音(Voice of America，VOA)員工20日已向川普政府、美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。