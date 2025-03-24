【專家之眼】川普的手段與目的

綜觀川普總統上任以來的作為，大致可以揣摩出他的手段與目的。在目的方面，要繼續做第三任以及獲取諾貝爾和平獎，再加上Maga，都是可以想像的。至於其手段，則都是為這些目的服務的。

首先，川普若想連任，面臨憲法第22條修正案的限制，因而必須採取非常手段，包括修憲、宣布國家緊急狀態、挑起戰爭或繞過選舉程序。川普還可透過《國家緊急法案》延後美國總統大選，或動用《叛亂法》（Insurrection Act），該法最早於1807年頒布，授權總統在特定情況下部署美軍或國民警衛隊來平息國內的暴亂、叛亂或無法控制的暴力行為。

2020年川普曾考慮使用《叛亂法》來鎮壓BLM（黑人的命也是命）示威，但最終未執行。如今，川普可能先挑起國內的尖銳對立，繼之利用該法鎮壓國內反對勢力，試圖延長任期。此外，參選副總統後再繼任總統也是可能策略。由於最高法院保守派占多數，川普或能獲法律支持。此舉恐引發全國動盪，但對川普而言，並非不可能的選擇。尤其習近平與普亭都已做到延任，川普不能，豈不落漆？

再者，若川普可以平定中東與俄烏戰爭，諾貝爾和平獎也非不可能。比如川普對伊朗施壓，迫使伊朗重新談判，限制其核計畫，以換取部分經濟解禁。還有，支持以色列來終結加薩衝突。再加上繼續向俄羅斯讓步，承認克里米亞歸俄，或削減對烏軍援，降低歐洲軍事衝突風險。

畢竟歐巴馬總統在2009年僅憑「外交努力」就獲獎，川普若能真正結束上述戰爭，獲獎理由將更加充分。這將成為他歷史定位的重大加分，也勢必增加他在美國國內的政治影響力。此外，現已有相當多的國際企業赴美投資，其中也包括台積電，假以時日，自然可以向Maga的偉大目標邁進。

由此可見，川普當前最重要的策略就是拋毆入亞，因為歐洲已經是美國的沉重負擔，必棄之而後快。相對的，東亞地區尤其是大陸，被川普薅羊毛的利益極大。除高關稅之外，還有台灣牌可以打，自然可以獲得高利。

其中聯合俄羅斯更是划算，不但可以在俄烏戰爭中搶得先機，更進一步可以在與中國博弈中，破壞中俄鐵板，並在各別案例中獲得普亭總統的回饋。至於格陵蘭、巴拿馬、加拿大與墨西哥，川普都視為囊中物，其個別處理的難度不同，但這也明顯可以壓制中國，並從中取利。

總之，因川普視politics is business，任何政策都可以價格來計算，當前最大的獲利資源自然是中國與東亞地區。面對此一新局，台灣必須未雨綢繆，若未來川習會達成協議，必將對台灣的未來產生深遠的影響。