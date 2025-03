【專家之眼】美國還是民主國家？

川普總統攪動美國內外,是撥亂反正?還是撥正反亂?川普還有意將美國變成一家公司,不但向烏克蘭討債,還發行金卡滿足一些人的美夢。雖然如此,川普更掛心的問題,想必還是連任。尤其習近平與普亭都已修憲延長任期,川普若做不到,還能算是強人?

首先,川普是重刑犯,這就已經令人驚詫,打破許多國家的傳統,但川普的選民也不以為意,但卸任後是否坐牢?必定也激發了川普連任的企求,因而必須鋌而走險。依照美國憲法修正案第22條規定,總統不得連任超過兩屆,而修憲門檻很高,除非2026年期中選舉,共和黨獲得輾壓式的勝利,但也並非不可能。

此外,川普還可宣布國家進入緊急狀態,來停止選舉延長權力,原因包括國家安全、戰爭或內亂。以對外挑起戰爭而言,全球不少熱點地區,都可以是川普的選項,其中台灣也不會被排除在外。屆時還要看軍方高層態度,但日前川普才清洗了美軍高官,應是與此有關。

在美國內戰的問題方面,其實已醞釀多時。早在2021年,專門研究政治動亂與恐怖主義的CIA顧問,美國加州大學聖地牙哥分校(UCSD)政治學教授華特爾(Barbara F. Walter)就提出警告,美國社會嚴重撕裂,正日益走上內戰之路,並在2022年初出版新書「How Civil Wars Start: And How to Stop Them」。若川普煽動民粹,是否真的走上此路?

此外,川普還限制新聞自由。最近白宮阻止美聯社(AP)和路透社(Reuters)等媒體進場採訪內閣會議,與不得搭乘空軍一號進行採訪,因為他們不接受川普將墨西哥灣改為美國灣。美聯社因此向法院提告,但事件發展並未如美聯社所願,恢復白宮採訪權的要求也遭到聯邦法官駁回。

還有,由亞馬遜創辦人貝佐斯所屬的《華盛頓郵報》最近宣布,該報的評論版將不再發表反對「個人自由和自由市場」觀點的文章。這一決定引發了對新聞自由的質疑,因為這可能會干擾媒體的獨立性和言論自由。

再者,大法官又是由6位保守派與3位自由派組成,這是自20世紀以來最明顯的保守派多數局面。若美國內部的紛爭,要上訴到美國最高的聯邦法院,將對川普十分有利。而這種行動可能會引發全國性抗議甚至動盪加劇,風險極高,但對川普而言,好似沒有甚麼不可能。

可見,川普三權歸一,行為又極具爭議,密謀暗殺總統及馬斯克的訊息已出現。如此的政治文化,確實已與以往的美國,以及一般民主國家的格局甚遠。