【專家之眼】美國還是民主國家？

川普總統攪動美國內外，是撥亂反正？還是撥正反亂？川普還有意將美國變成一家公司，不但向烏克蘭討債，還發行金卡滿足一些人的美夢。雖然如此，川普更掛心的問題，想必還是連任。尤其習近平與普亭都已修憲延長任期，川普若做不到，還能算是強人？

首先，川普是重刑犯，這就已經令人驚詫，打破許多國家的傳統，但川普的選民也不以為意，但卸任後是否坐牢？必定也激發了川普連任的企求，因而必須鋌而走險。依照美國憲法修正案第22條規定，總統不得連任超過兩屆，而修憲門檻很高，除非2026年期中選舉，共和黨獲得輾壓式的勝利，但也並非不可能。

此外，川普還可宣布國家進入緊急狀態，來停止選舉延長權力，原因包括國家安全、戰爭或內亂。以對外挑起戰爭而言，全球不少熱點地區，都可以是川普的選項，其中台灣也不會被排除在外。屆時還要看軍方高層態度，但日前川普才清洗了美軍高官，應是與此有關。

在美國內戰的問題方面，其實已醞釀多時。早在2021年，專門研究政治動亂與恐怖主義的CIA顧問，美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）政治學教授華特爾（Barbara F. Walter）就提出警告，美國社會嚴重撕裂，正日益走上內戰之路，並在2022年初出版新書「How Civil Wars Start: And How to Stop Them」。若川普煽動民粹，是否真的走上此路？

此外，川普還限制新聞自由。最近白宮阻止美聯社（AP）和路透社（Reuters）等媒體進場採訪內閣會議，與不得搭乘空軍一號進行採訪，因為他們不接受川普將墨西哥灣改為美國灣。美聯社因此向法院提告，但事件發展並未如美聯社所願，恢復白宮採訪權的要求也遭到聯邦法官駁回。

還有，由亞馬遜創辦人貝佐斯所屬的《華盛頓郵報》最近宣布，該報的評論版將不再發表反對「個人自由和自由市場」觀點的文章。這一決定引發了對新聞自由的質疑，因為這可能會干擾媒體的獨立性和言論自由。

再者，大法官又是由6位保守派與3位自由派組成，這是自20世紀以來最明顯的保守派多數局面。若美國內部的紛爭，要上訴到美國最高的聯邦法院，將對川普十分有利。而這種行動可能會引發全國性抗議甚至動盪加劇，風險極高，但對川普而言，好似沒有甚麼不可能。

可見，川普三權歸一，行為又極具爭議，密謀暗殺總統及馬斯克的訊息已出現。如此的政治文化，確實已與以往的美國，以及一般民主國家的格局甚遠。