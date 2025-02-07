【專家之眼】喪至乎哀而止！致小S、陳淑樺、辛龍…

善良、堅強又美麗的大S（徐熙媛），日前和家人到日本旅遊，因流感而引發肺炎不幸病逝。面對突如其來的噩耗，小S「在日本每天以淚洗面」。據悉，「大S的骨灰罈將會永遠放在家中」，原因就是小S想要每天可以看到姊姊，有空可以跟姊姊說說話，不希望大S被孤伶伶的放在靈骨塔裡。而她原本要在2月13日進棚主持的電視節目《小姐不熙娣》，如今也已經跟製作單位請假，不知何時復工。痛失大S的小S，一時走不出來，讓人憂心。

國標舞女王劉真在2020年因心臟開刀手術不幸過世，享年44歲，留下一女。老公辛龍在太太離世後傷心欲絕，至今快5年了，仍然沒有出現在螢光幕前，讓人擔心。

另外，80年代金曲歌后陳淑樺於1989年以一首《夢醒時分》，賣出台灣音樂史上第一張破百萬銷量的專輯，而成為台灣樂壇難以超越的高塔，也是唯一一個拿下金鐘獎、金曲獎的歌手。不過卻因為母親在1998年突然過世，走不出喪母之痛，至今未曾出現在公開場合，讓人相當不捨。

在這個世界上，有不少人因為無法面對摯愛的離世而變得消沉、封閉。然而，這並不是正確的面對方式。子游說：「喪，至乎哀而止」，意思是，面對至愛的離開，哀痛是必然的，但不可過度；孝經也說：「無以死傷生。毀不滅性，此聖人之政也。喪不過三年，示民有終也」。哀傷，最多，不能超過三年，就要回歸到原有的軌道，重新出發。

面對至愛的離世，深陷其中，並不是正確的面對方式。原因是：對不起亡者。因為就亡者而言，亡者只會因此而更加難過，不會因此而高興，反而更牽掛你是否活得好、活得健康陽光。

其次，就你自己而言，這種過度悲傷是在傷害自己，讓原本可以很有價值的生命變得灰黯起來，這是對不起自己；同時也是對自己的責任的背棄。曾子說：「君子思不出其位」。每一個生者對自己仍健在的父母、孩子都負有責任，要負起照顧父母的責任以及做好子女的榜樣，這都是生者仍應盡到的責任。

那麼，該怎麼做才對呢？是否有更有意義的紀念方式、更正確的思念方式呢？有的。很多人都去過長庚醫院看病，但可能不知道該醫院命名的由來。之所以命名「長庚」，是台塑集團創辦人王永慶為了紀念他的父親王長庚而成立的。因此，悲傷，並不是思念一個人的最好表達方式，儘管它是發乎天性。正確的作法是生者能讓更多的人感受到亡者的恩惠，以亡者之名造福人群，才是最好的思念方式，這就等於每天跟祂說話了，祂永遠不會孤單。