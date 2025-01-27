【專家之眼】首爾政情動盪為何平壤未趁火打劫

韓國政情從去年12月3日尹錫悅總統以獨斷專行手腕，宣布戒嚴後急轉直下動盪至今；到目前為止，不僅尹錫悅總統招致停職，更在1月15日被逮捕，並隨後經過韓國首都西區地方法院召開羈押庭審理後，在19日凌晨被裁定羈押，成為首位招致指控叛亂罪而被羈押之現任總統。

儘管韓國政情如此動盪，但是由於北朝鮮並未藉機生事，軍事部署狀況亦未顯現任何重大變化，因此韓國軍方與駐韓美軍並未提高軍事戒備，戰備等級亦未提升。全球軍事觀察家與政治評論者雖然關注韓國未來政治情勢發展前景，但亦不認為朝鮮半島有任何爆發軍事衝突可能性；不過為何平壤未在此時趁火打劫？基本上有下列數項因素，能夠說明金正恩為何按兵不動真正原因。

首先必須指出，就朝鮮目前政治情勢與社會狀況來說，其實是相對穩定；整個經濟運作與社會脈動都能夠正常運作，金正恩本身權力基礎相當穩固，此時利用韓國政治情勢動盪混水摸魚趁亂取利，嚴格來說，此時並無重大誘因能讓平壤採取任何軍事冒進作為。

其次就是韓國政治動亂情勢，在本質上並未與朝鮮具備任何連動關係，而且動亂情勢亦無可能越境蔓延至朝鮮。儘管尹錫悅決定實施戒嚴，運用強硬手段對付國內反對黨陣營政治人物時，確實曾經指控過在野政黨為親朝鮮勢力，並且透過反國家活動癱瘓政府運作；但此種毫無證據之政治指控，根本就無法取信韓國社會。此時若是輕舉妄動，豈不就坐實指控讓本身捲入亂局，根本就是自找麻煩。

再者就是北京與莫斯科對於平壤亦產生相當程度約制作用；中國大陸與朝鮮具有傳統戰略與安全合作關係，過去幾個月，金正恩積極經營俄羅斯關係，確實是有相當斬獲。此時面對韓國若要有所作為，必然要事先照會北京與莫斯科，獲得這兩個強權支持，但就當前情勢看來，顯然北京與莫斯科都希望維持朝鮮半島穩定，因此金正恩估算無法獲得強權背書，自然也就不會南進軍事冒險自討沒趣。

此外亦要指出，韓國政壇動盪爆發，當時美國已經選出新任總統川普，其就職後，政治權力交接與高層人事重新洗牌後，相關政策必然就會有所調整。依據川普總統首度執政時期，就對穩定朝鮮半島情勢表現出高度興趣，甚至願意與金正恩直接對話化解矛盾。

儘管最後雙方並未敲定協議，但對比民主黨執政拜登政府來說，川普政府捲土重來確實值得金正恩期待，此時朝鮮更不宜趁著韓國政局動盪藉機滋事。由於對於未來情勢發展抱持正面預判，先維護朝鮮半島情勢穩定，累積未來談判協商本錢，更是平壤保持低調真正原因。

最後就要指出，朝鮮半島未來情勢如何發展，其實真正主軸還是要看韓國與朝鮮雙方處理互動關係。從尹錫悅接替文在寅擔任總統後，韓國對朝鮮政策嚴重翻轉，尹錫悅積極經營對美與對日關係，擺明要對平壤採取強硬對抗路線；但是韓國政壇對於尹錫悅此種政策，卻未見得完全信服認同，同樣韓國社會對於此種升高對立政策，其實也未見得願意買單。

因此當尹錫悅面對政治危機，採取宣布戒嚴預備採取暴力箝制反對聲浪後，其實早就宣布本身未來政治事業死訊。朝鮮在能夠預見未來韓國政局發展極可能對其有利狀況下，更沒有必要在軍事上盲目衝動，升高朝鮮半島緊張情勢，糊里糊塗提供韓國政壇對朝鮮鷹派政治人物攻訐平壤可用彈藥。綜觀前述諸般因素，吾人就可理解為何北京、華盛頓與東京對於韓國政局動盪，都能夠沉穩應對，亦認為在此時朝鮮半島不至於發生軍事衝突真正原因。