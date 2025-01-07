【專家之眼】海基會董座撂話辭職 誰讓他陷難堪處境？

就在12月初，海基會吳豐山董事長以剛來一個月業務不熟為由，讓秘書長羅文嘉代他在立院進行業務報告後，最近在立院又有了新狀況。他為了解釋預算增加因素，說海基會的工作分為處理兩岸交流事務和對話，雖然近年對話中斷，但交流事務從未間斷，幾乎用掉海基會全部經費。所以現在不是怎麼忽然增加這麼多錢，而是過去幾年錢不夠用，現在讓它夠用而已。最後還揚言，「砍個10塊錢、20塊錢沒有關係，不是一下子要1億、5000萬，那我明天就辭職。」辭職放話雖痛快，但前言對比羅秘書長曾講過的話，似乎出入不小。如果因此受立委質疑，導致預算被大砍，這個鍋該誰背呢？

去年九月羅秘書長主持的記者會說，該會有協商、交流、服務三大任務。在兩會沒有正式協商的時候，海基會要做協商前的準備；沒有正式的交流，要想盡辦法用其他方式交流；在服務方面，他希望把服務做得更深、更廣也更好。言下之意，只有服務還維持一定功能。

而關於海基會經費增加問題，羅也表示，過去海基會的資金，主要來自陸委會捐助，和企業捐贈等自籌款。為了避免複雜的政商關係，未來海基會接受陸委會捐助的比例將由五成多上調至七成，這是政府捐助額大增的原因；而人事費用增加，則是配合政府連兩年調薪。

此外還有新增業務。包括提供海外華人旅客台灣特色旅遊行程，以及所謂「識讀中國」專案：每週至少一次的內部座談，和加強與民間智庫學者的交流，聚焦議題包括中國現勢、兩岸交流現況分析、對台統戰、以及民主防衛。至於與對岸交流，也還是抱有期待，認為目前最好的方案是兩岸都回歸海基會對海協會的「民間交流」模式，淡化官方色彩，卻能務實解決問題。

吳董事長想在國會殿堂裡保護預算，卻連會務工作都不清楚，還與秘書長前言兜不起來，究竟是賴清德總統提名吳老先生是強人所難，抑或羅之前言論只是個人意見或其他因素？如此吳的發言可否作為海基會預算增刪參考？有待立委明察。

而從海基會發展歷史來看，羅過去的說法其實也是奇怪的。他改變政府及企業捐贈資金比例說法，是自籌款高達43%，相當不健康，「這些錢幾乎都是向民間企業募來的，民間企業為什麼要捐錢給你？不覺得奇怪嗎？我們不是要政商關係簡單一點嗎？民間企業講求獲利，必須對投資人負責，那他們捐款給海基會的利益是什麼？這不是很容易產生困擾？」

然而，海基會當初成立時，資金由政府與民間共同捐助，就是要加入民間角色，以協調處理兩岸往來事務，而在該會捐助暨組織章程第三條，也明白規定該會辦理及接受政府委託辦理的相關業務。換句話說，政府委託只是該會業務一部分。當年海陸大戰，原因之一就是海基會認知自己的民間角色不受官方支配，比如應工商界希望，發動兩岸工商領域的聯繫交流，或有些董事對大陸某基金會推動的「希望工程」公益事業有興趣，想要認養扶貧計劃等。這是民間角色可以彈性運用的交流模式，羅卻暗示過去海基會有官商勾結疑慮、擬大舉引進政府資金，更多的承接政府委託，這其實與羅的交流期待相違背，除非羅要的，只是兩會交流，這也不得不讓人懷疑，羅是讓海基會具有更多官方色彩，日後如果兩岸要交流，就只能官方對官方了。

最後要指出海基會的新增業務，若非多為其他單位的責任，就是找錯對象。前者例如提供海外華人旅遊服務，像是僑委會、觀光署，甚或教育部做的事；至於後者：「識讀中國」，海基會服務的對象才是了解對岸的寶庫，海基會坐擁寶山卻想外求，恐怕是辦活動動輒想洗腦群眾、把跟對岸關係搞壞，讓服務對象產生疑慮，這是捨本逐末之舉。期待海基會預算有新說法，也請立委審預算時，好好要求海基會重視民間角色、回歸既有功能，撈過界、搞認知戰的事可以免了。