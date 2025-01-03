【專家之眼】2027、2035與2049 三個重要節點

最近大陸重量級鷹派學者閻學通指出，北京未來4年（至2028年）的主要注意力將集中在重振經濟，不會在這期間制定統一台灣的時間表；川普上任後將專注在國內改革和經濟，不願冒大國戰爭風險介入台灣問題，因此中美兩強不太可能會因台灣開戰。這是否給台獨發出錯誤的訊號，其可信度值得懷疑。對此，北京國台辦的回應是學者個人言論，難道要國台辦附和，這也不可能。其實，北京曾提出2027、2035與2049三個節點，具有特殊意義，可以對應觀察。

首先，習近平曾言，解放軍要在2027年做好攻台的準備。因為當年8月是解放軍建軍100周年，隨即10月份將召開21大，目前習近平的接班人尚未出現，尤以觀察軍委副主席是否為文人為指標，因為軍人不可能接班，且目前國家副主席韓正只是陽春黨員，也不是接班人選，習極可能開啟第四個五年任期，自然需要一些功績表現，尤其是在兩岸方面，比較名正言順與減少阻力。習這個說法更引起美方重視，因而形成所謂的「戴維森窗口」，使得「2027年攻台」之說在美國甚囂塵上，這就與閻學通的論點有出入。

此外，中共也曾設下「雙百目標」，意即在2021年中共建黨100周年時，要全面建成小康社會，這個時間點已過，目標也大致達成。繼之，在2049年中共建政100周年時，將全面建成社會主義現代化強國，也就是要達成中華民族偉大復興的目標。

在習近平上台後，還設置了一個新的時間節點2035年，也就是屆時要基本實現社會主義現代化，其中人均GDP將達到中等發達國家水平（2～3萬美元），照此計算中國極可能成為世界第一大經濟體，同時也要在軍事等方面趕超美國。屆時習近平82歲，與拜登當前年齡差不多，此乃介於2021與2049的一個中繼點。

最後，2049這個年份所代表的意義，更直接與台灣有關。因為屆時若兩岸尚未統一，如何達成中華民族偉大復興的目標？在世界的大國中，尤其是聯合國的五常，其中只有中國仍處於分裂狀態，豈不落漆？

上述三個節點，都是北京自訂的目標，能否如期實現，還要進一步觀察。閻學通的論點，可能是給當前兩岸僵局應對川普變局的一個信號，看看日本外長訪中破冰，與韓國在野黨友中的立場，也都脫離不了川普可能的震撼，那台灣是否也做好準備？