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【專家之眼】睦鄰穩邊反圍堵 不畏衝突探底線

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
近來中國大陸與印度、越南以及日本關係有所改善。圖為2021年9月新疆軍區某團官兵前往2020年中印雙方戰鬥處悼念。（圖／截自「西部戰區」微信公眾號）
近來中國大陸與印度、越南以及日本關係有所改善。圖為2021年9月新疆軍區某團官兵前往2020年中印雙方戰鬥處悼念。（圖／截自「西部戰區」微信公眾號）

美國拜登總統即將卸任，川普捲土重來再度掌權，全球各國都領教過川普在前個任期善變強硬作風，因此從美國總統大選結果揭曉後，除本身政局不穩、難以有所作為國家外，幾乎各國政府都開始調整政策，準備應對川普2.0版政策對國際社會，所可能產生衝擊效應。

許多政治觀察家與安全戰略評論者都注意到，在過去幾個月中，北京致力於發動外交攻勢，但最受人矚目焦點，就是其周邊關係顯著改善，特別是與宿敵印度往來互動，能夠順利獲得突破，雙方談妥邊境駐軍各自向後撤離，避免產生任何衝突誘因。

同樣在對日關係上，亦可見到明顯互動回暖現象；顯然北京睦鄰政策獲致相當正面進展，此對拜登政府在過去四年，刻意交好中國大陸周邊盟友，透過多種關係架構與合作對話機制，希望針對北京完成地緣戰略圍堵策略相關戰略布局。

對於北京來說，能夠穩住邊界地區情勢，對於反制華盛頓對其戰略圍堵布局態勢，更是極端重要。拜登政府運用北京與其周邊鄰邦之領土與邊境爭議，透過擴大矛盾與販賣戰爭恐懼，作為其拉攏中國大陸周邊國家，加入其對北京所建構戰略圍堵圈，其實是各方心知肚明策略，因此為能反制華盛頓圍堵戰略布局，改善鄰邦關係穩定邊境情勢，確實是北京必須採取之戰略選項。

在國際政治強權大國若打算約制各個與其打交道之對象國，使其為其所不願為，就必須仰賴迫使(compellence)策略，但若希望使其不為其所欲為，就須採用嚇阻(deterrence)策略。兩種策略經常會交叉使用，在收放之間去導引與約制對象國所將採取政策。誘之以利與動之以情當然就是敬酒，但威之以力與懾之以勢就顯然是對方不吃敬酒時，所不得不端出來之罰酒。

在與印度、越南以及日本關係改善同時，北京與馬尼拉雙方在南海較勁衝突，死結卻是愈打愈緊；菲律賓在美國撐腰支持下，在多個島礁刻意與北京高調對峙，並不惜採取主動進逼手法與北京海警與其他準軍事武力正面衝突，儘管馬尼拉確實是有其算計，但中國大陸亦是毫不示弱強勢應對，為何北京不畏衝突亦無視於華盛頓與馬尼拉聯手所發動媒體宣傳戰，其真正原因就是要去試探美國對此政策底線何在？華盛頓究竟能夠力挺馬尼拉到何種地步？

吾人必須理解到，從俄烏衝突開始，全球都在關注美國能夠支持烏克蘭到何種程度？華盛頓對於北約東擴到底願意付出何種代價？同樣對於美國掛在嘴邊，高調表態要實現之印太戰略構想，其所願意以及所能夠承擔之支援，對各個區域內蒙國友邦來說，其實就是在考驗美國安全承諾是否可信。因此就北京與馬尼拉在南海對峙較勁來說，雙方都希望驗證美國向菲律賓所開出政治支票，在與中國大陸衝突對抗時能否順利兌現。

國際社會各國間互動關係總是起起伏伏冷冷熱熱，當強權大國願意為盟邦積極付出時，自然就會獲得許多國家願意扈從其後，呼應搭配其政策與戰略布局。但當強權開始只顧本身利益，不再願意為盟國友邦買單付出代價時，自然就不會再有國家願意與其唱和政策，當然此時要找到馬前卒為其效命，在危機發生時願意充當砲灰，恐怕也不是那麼容易。

誠然北京能夠改善鄰國關係，必然是經過努力，但之所以能夠順利獲得成果，相當程度要感謝整個趨勢是如此變化，而北京願意順勢而為，這也是因為能夠精準辨識整體情勢與氛圍發展趨勢。看到北京能夠順利睦鄰穩住邊境態勢，吾人亦必須思考，當整個世界局勢開始變化，臺海周邊戰略環境亦開始轉變時，綠營執政高層還是要繼續堅持目前政策運作軸向，不去思考有利戰略籌碼逐漸流失，還要繼續在這個看來態勢不利政治牌局與戰略賭局，堅持梭哈下去嗎？

北京 美國 馬尼拉

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