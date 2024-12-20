【專家之眼】中共台辦在兩岸交流角色多元 應予釐清

兩岸事務複雜，從個人黨派私利到民族大義，考量各有不同，但能顧及公益與專業性，也是好事。「快閃」的雙城論壇，綠紅藍與社會名嘴在舉辦前就已多次隔空交火，即便假日亦不得閒，各方言論背後反映出的若干情況，不僅豐富了實務觀察，在學術上亦有值得深思之處，應該點出，也盼收拋磚引玉效果。

北市府向中央提出論壇申請時，有上海台辦主任、副主任與9名陸媒審核未過，從台灣政治社會不同角度的回應來看，有訴求新聞自由的，也有批評綠營試圖破壞兩市交流的，卻少有人為兩位被阻的台辦官員說話。台辦系統為兩岸事務奔走多年，接待、幫忙解決麻煩的台人不計其數，理應有人從其推動兩岸交流功能談問題，但卻出現如此情況。此恐與過去一直有人好貼統戰標籤有關。抹紅者或許自以為得計，但缺乏專業根據的政治指控，使不同意見無法正常表達，這是極權政治起源，也會傷害社會團結。由於統戰能討論議題甚廣，本文趁新聞之便，限縮討論我方應要能區別台辦與統戰系統的差異。

把台辦與統戰並列，早已是台灣社會見慣的論述邏輯，或許因為地方所辦兩岸活動，出面致詞高官多來自統戰部，與近年縣市以下台辦多將牌子掛於統戰部之故。以較嚴謹的學術作品為例，談到中共對台統戰，通常是羅列台灣政治社會裡的「親中」現象，接著提幾個台辦執行的案子，推論後者影響前者，便算證成了中共對台施加的統戰影響力。如此敘事方式，同時夾帶了台辦屬於統戰系統的概念。

台辦確實常與台人互動交流，但只把焦點放在單向影響的統戰功能，卻似乎彰顯出台灣社會對於兩岸，乃至於大陸事務的一些未見之處。僅從雙城論壇來說，陸委會一向好稱關心國安，過去卻皆准了北市府申請；上海台辦熟悉業務，前來參與是為使論壇進行順暢；此次陸委會未准台辦官員來台理由，開始時是稱，因為北京的國台辦推出「懲獨22條」等不友善行為，必須藉此表達抗議不滿；後又表示，是因為上海台辦主任拒絕來台後和海陸兩會討論通報議題所致。皆與統戰無關。

把台辦簡單視為統戰一部分，首先面臨的問題，是將對方視為鐵板一塊，有戰略上過度重視的錯置。因為把台辦附屬於統戰，再加上中共集權邏輯，面對想像中如此高效一致的龐然大物，小台灣只能留下無限恐懼與無條件依賴大國了。可是中共對台決策雖是中央拍板，卻仍有條塊關係的觀察，具有另闢蹊徑可能。比較白話的說法是，中共官僚體制有部門利益與中央地方關係縱橫切割，使各部門和地方行事有其彈性。過去美國在川普執政時，曾有「中國非中共」的區別對待之聲，就是知道不能將大陸體制視為鐵板一塊、更不能以大陸人民為敵。台灣過去號稱對中共觀察有獨到之處，應要盡力發展出更多不同於西方的觀點才是。

其次是台辦職能是否可全然等同於統戰業務的問題。不少作品對中共統戰的樣態界定其實寬泛無比，這種界定等於沒有界定，只易讓人做出不負責任的政治指控。以中共中央統戰部來說，下轄12個局，包括多黨合作、少數民族、宗教事務、非公經濟、僑務工作、新的社會階層人士…...等，範圍雖廣，但相對來說，作的是菁英群體的工作。

台辦則有所不同。從國台辦組成部門分析，雖也有對台灣菁英下功夫的局處，但亦包括了統戰部所沒有的部門，例如經濟與投訴協調局。這次台灣少數幫台辦說話者，指出台辦多是服務台商、解決問題的機構，陸委會的禁止可能影響台商權益云云，應該就是指相關局處的業務。但台辦對兩岸交流的經營，不止台商受惠。如前所述，他們接待、幫忙解決麻煩的台人甚多，許多台人在陸遇到困境，包括台流問題，甚至海基會常自誇的非正式管道：台商、台協，都沒有公權力，案子最後反映的方向，都有台辦參與身影。

從組織變遷來看，也已有研究指出，從鄧小平時期開始，中共中央對台工作領導小組的統戰色彩就逐漸變淡，加入台辦、經貿成員參與，外交領域成員角色也開始吃重。

或謂不論多少部門，統戰方向皆是同一，但既然部門不同、中央地方利益殊異，台辦就會有其自身邏輯。退一萬步想，陸委會不把台辦與統戰區別對待，未來真做到堅壁清野，使兩部門對台作用類似，日後若「幫忙」中共決定將台辦併入統戰，這對台人在大陸的利益，乃至於台灣對大陸的博弈究竟會比較好，還是方便激化台人對敵恐懼？

綜上言之，過去台人將台辦與統戰視為同一，會產生以下問題：一、覺得中共是鐵板一塊；二、把中共所有對台行為，除了文攻武嚇硬的一手外，幾乎都視為只有單向危害的統戰伎倆，既如此，就應該中斷所有交流，捨此不為，就易成為特定黨派獲取政治利益工具。仔細想來，中共統戰成績不是因為手段厲害，而是我們內部黨同伐異結果。台人想面對何種情況、是否該釐清相關手段，應該要好好思考一下。