【專家之眼】輸家或是贏家？川普的移民政策與限制外包

因著美國所得分配的惡化不均，尤其新世代於階層循環上看不到未來，毫無疑問，成就了此番川普再次當選總統。

有趣的觀察是，從柯林頓總統以降，由新自由主義的詞彙，所包容吸納的諸多進步觀點，包括人權正義、族群平等與性別意向的自主權，若是根據民調機構在投票後所進行的選民調查，現下選民所看重的政策主張，居然是偏向川普陣營的：驅趕非法移民。

也因此，於川普交接團隊所排定的就任規劃，第一優先就是發布給聯邦職司部門與各州政府，非法移民的驅逐；也不排除要徵調聯邦部隊配合命令的執行。

於同一時間，川普喊出要提升對外關稅，不僅只針對中國大陸商品的，最高可以到60%；更蓄勢待發的以實質廢止北美自貿區的作為，25%的平均關稅率，來恫嚇墨西哥新任總統與加拿大政府，務必積極配合美國政策的執行。

早在川普前一個任內，當時傳聞非法移民與邊防政策即採取的嚴打措施，包括：推動在美墨邊界的築牆電網、在中美洲國家的安置計畫還搭配加工經濟特區，以及要求墨西哥政府進行逮捕和現地做成拘留。川普直白的認為非法移民的來源，背後一貫有黑道和貪腐政權的攜手扶持；然而高暴利的販運人口跟買賣，卻都轉成是美國的社會包袱與內政問題。

首先，在川普頻頻喊話和威逼之下，加拿大總理率先同意要買警用直升機，來協助美國進行邊防安檢跟清除毒品販運。墨西哥總統雖然在媒體前嗆聲報復，但也隨之在國內做政策盤點，以避免中國大陸利用墨西哥投資來規避高關稅。原因無他，對美國貿易與生產價值鏈的維持，才是經濟命脈之所在。

其次，對內部企業的箝制，川普競選政見要禁止近岸外包；同時以勞工加薪等的主張和決心推動的減稅計畫，來確保消費購買力的維持熱度。至於在政務效率的改善，更將刪除不當的社福方案，像是醫療健保的浪費；並由馬斯克擔負起重責大任，預計以兩年時間裁減一半的聯邦庶務人力。

再則，面對遣返作業可能造成低階勞力的短缺，川普也提出窮人的降稅計畫，鼓勵低技術勞動力的就業參與。只是，農場工作與肉品分裝的作業成本上升，就跟提升關稅一樣，都會引燃再一次的通膨風險。

最後，值得你我關注的議題，北美自貿區的關稅與行政監管的箝制，不僅會影響到中國大陸，也包括日本與台灣企業的全球布局；通膨輸出，更將影響全球景氣的走向。

一旦經濟成長的態勢大反轉，每個人都是輸家。