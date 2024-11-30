【專家之眼】北京明快應對高階將領貪腐傳聞

11月27日英國媒體《金融時報》獨家報導，披露中國大陸國防部長董軍正因涉嫌貪腐接受調查；當日中國大陸外交部發言人毛寧在例行記者會中，果斷回應媒體查詢此事，聲稱報導內容純係捕風捉影。

次日中國大陸國防部記者會加碼跟進，解放軍發言人吳謙明確表示，英國媒體報導純屬捏造，並且表達強烈不滿；但讓各方跌破眼鏡的卻是在相同記者會中，中國大陸國防部發言體系卻主動通報媒體，現任中共中央軍事委員會委員兼軍委政治工作部上將主任苗華，因為涉嫌嚴重違紀目前已被停職接受調查。

對比董軍與苗華兩員位階，由於董軍僅接替李尚福擔任國防部長，但卻未接任中國共產黨與中國大陸國家中央軍事委員會委員職務，因此其位階相對於苗華為低。在駁斥針對董軍報導不實同時，直接公布苗華正在接受調查，中共中央應對傳聞算是相當明快果斷。

金融時報當初指稱董軍涉及貪腐接受調查，應當不至於完全是空穴來風憑空捏造，推估起來應當是獲知某種傳聞，掌握某位在高層任職海軍上將停職接受調查，因此大膽猜測不無可能是董軍中箭落馬，但卻沒有想到卻是另個位階更高之海軍上將苗華涉嫌違紀，究竟能否算是刻意放話迫使中南海必須明確應對，亦可算是歪打正著，恐怕就是見仁見智。

說實在話，中國大陸黨政體系懲處違紀層級，早就上達曾任中央政治局常務委員之周永康，現任政治局委員違紀遭致懲處與司法審判更有陳希同、陳良宇、孫政才與薄熙來等數起先例；因此若是認為中共中央在處理違紀問題時，會因為當事者位階過高而投鼠忌器，顯然是低估中國大陸黨政體系承受醜聞衝擊之耐受性，中南海絕對不會認為懲處違紀辦人時，會有可能辦到動搖國本。

因此當初在處置政府職務位階為國務委員兼部長層級，但黨內職務僅是列名中央委員之李尚福與秦剛時，整個進程與節奏以及對外公開程度確實是少見地審慎，但卻讓全球媒體與政治觀察評論者，找到大做文章題材，相對上確實難以理解為何處置過程相對保守。

基本上此次中南海面對高階將領貪腐遭致調查傳聞，在態度上算是相當積極回應，特別是主動對外公布苗華接受停職調查訊息，讓其對外駁斥英國媒體報導董軍涉及貪腐接受調查時，更能夠讓各界接受中共官方澄清報導說法，在相當程度上算是奪回媒體發言主動權，避免像以往處理秦剛與李尚福兩起案件時，在媒體發布資訊上陷入被動困境。

中國大陸黨政體系基本上對於查處違紀與貪腐案件，並無任何因為涉案者位階過高而故意縱放或是隱諱不言狀況；不論如何，醜媳婦都要見公婆，再難堪案件到頭來都要公諸於世。但在新聞發佈與應對媒體上，為何會步調不同節奏快慢難以讓人理解，確實是目前外界解讀中共政壇運作難以掌握之處。

儘管乾脆承認有果斷處理理由，必須延緩審慎處理再對外公布，亦有其不得不如此拖拉推遲因素，但究竟為何有時案件對外公布步調很快，有時卻會有所推託延遲，是否是受到案情調查進度影響所致，抑或是必須等待黨政高層集會商議後再定奪，其實各方說法不同，確實是無所定論。

不過就過去這幾年來，中共黨政體系紀檢系統懲處貪腐案件如此之多，確實是讓各方對於中國大陸官僚體系官箴敗壞程度，紛紛感到難以置信。儘管在習近平主政之下，對於懲處貪腐調查不法行為絕不寬貸，並不存在任何爭議，但各方還是會從政治派系鬥爭來解讀此等懲處違法案件。

特別是貪腐案件通常都是系統性與集體性犯罪行為，而中國大陸往往僅公布少數為首高層官員，下屬官員或是企業協助其貪汙舞弊，往往都未對外公開從犯名單，此亦讓各界合理認為中國大陸在肅貪防腐司法審理作業過程，透明度與公開性仍有待加強，還有繼續努力空間；此種觀點衡情論理，其實並未冤枉中國大陸中共黨政內部黨紀檢查與司法體系，還算是相當合理評斷！