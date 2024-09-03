【專家之眼】房貸灰犀牛迫近還在扯有無「限貸令」

近期不動產貸款暴增，引發央行關注，央行總裁楊金龍親自出馬邀請34家國銀和信合社高階主管「喝咖啡」，希望業者們自主管理，而有「限貸令」之說。惟行政院長與總統罕見的前後公開否認有限貸令的存在，漠視迫在眉睫的金融風險。

自去年下半年起房市火熱，房價飆漲，房屋貸款激增，依據中央銀行統計，本年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)升為37.4%，接近歷史高點之37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

帶動本波房市狂飆的主因，就是去年財政部8月推動「新青安」貸款，將貸款最高額度由過去的青安貸款方案的最高800萬元提高至1,000萬元；貸款年限也由30年延長至40年；寬限期亦由三年延長至五年；利息補貼則由原公股銀行減半碼，再由政府額外補貼1碼，共計1.5碼優惠，補貼三年。

引用財政部8月20日公布新青安房貸7月統計資料，核貸戶數與核貸金額雙創次高，7月單月核貸戶數7,876戶，核貸金額新台幣623.32億元，自去年8月開辦累計一年來，新青安核貸戶數達7.3萬多戶，累計核貸金額也突破5,000億元大關，達5,472.3億元。

有「銀行不動產放款天條」之稱的銀行法第72-2明文，除有例外規定外，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30%。引用媒體報導，金管會7月底統計，全體銀行平均比率是26.61%，占比28~29%者有五家，27至28%則有八家，等於占比逾27%者有13家，已經逼近放款上限。各家銀行為避免牴觸上述規定，已開始嚴格審查貸款人資格；或是提高貸款條件（如推升房貸利率）；甚至已有銀行停止收件，藉此限制房貸的總數，此舉已嚴重干擾房貸申請，許多購屋者被迫選擇延後交屋，而且已波及建商的融資。

府院堅稱沒有限貸令，並批評金融行庫因應過當了。為緩解申貸問題，政府有意優先讓無自用住宅民眾購屋貸款，以及推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關取得貸款，要求銀行持續放貸。業界指政府開啟「人道走廊」，但此舉治標不治本，因前者就是新青安也是貸款驟增的最大原因；其餘都更、危老、社宅的土建融金額也相當可觀，相信各家銀行很快就會觸及放款天條。

若要解決房貸困境，政府有幾個選項。首先，提升該法第72-2條中的分母金額，也就是增加銀行的存款總餘額及金融債券發售額，然在當前的經濟環境下，可能性極低。

另一個可能就是透過修法放寬30％的上限，銀行貸款就可順利解套。然而，該條立法意旨係為避免銀行之資金，過度集中於建築放款，致發生資金排擠效果，以適應產業發展所需，亦避免銀行因為不動產市場價格波動，進而影響其經營穩健性。恣意提升門檻將使金融業的風險大增，修法乃是下下策。

美國學者米歇爾（Michele Wucker）創造灰犀牛一詞，指顯而易見且高機率發生，卻被視而不見的既存威脅。央行已見到信用資源過度集中不動產貸款，且這隻灰犀牛即將釀成大禍，並提出警示且邀集金融業關注。執政黨高層卻置若罔聞，還在瞎扯沒有限貸令。其實他們並非看不到該風險，而是居住正義政見跳票，只好用補貼購屋的新青安來安撫人民。

本文以為，問題的最佳解方，就是廢除新青安補貼房貸政策，不但讓房貸問題解套，還可防範房地產泡沫風險，不過此顯然不是執政黨考慮的選項。