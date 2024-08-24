【專家之眼】解讀習近平紀念鄧小平座談會講話涉臺段落

8月22日中國大陸盛大舉辦紀念鄧小平誕辰120周年座談會，會中中國大陸最高領導人習近平發表講話，臺灣針對研究掌握大陸對臺政策發展狀況與動態趨勢，必然就會針對講話內容解讀分析。

儘管此項座談會並非中國大陸黨政體制審議正式決策之政治集會，同時集會核心議題亦非專門針對臺灣問題，但在兩岸關係不睦，此岸政府主管機關又缺乏正式溝通管道前提下，自然就必須從中國大陸高層領導人各種公開發言中，透過察言觀色說文解字過程，希望能夠找到推估未來政策發展前景之蛛絲馬跡。

基本上來說，習近平在此座談會中講話涵蓋面甚為廣泛，但其亦為讓海峽此岸期望落空；整個講話中計有下列兩段聚焦於臺灣問題：

……鄧小平同志確立了實現祖國完全統一的正確路徑。他著眼於中華民族根本利益、整體利益、長遠利益，充分考慮歷史和現狀，創造性提出「一個國家，兩種制度」偉大構想，開闢了以和平方式實現祖國完全統一的新路徑。在這一偉大構想指引下，我國政府相繼對香港、澳門恢復行使主權，洗雪了中華民族百年恥辱。針對分裂中國的圖謀，他強調不能放棄用非和平方式解決臺灣問題，提出解決臺灣問題的正確方針。我們加強兩岸經濟文化交流合作，堅決反對和遏制「臺獨」分裂勢力，牢牢掌握了兩岸關係發展主導權和主動權。………

以及

……實現祖國完全統一，是毛澤東、鄧小平等老一輩革命家的夙願，是海內外中華兒女的共同心願，也是不可阻擋的歷史潮流。我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，支持和推動香港、澳門進一步融入國家發展大局、實現更好發展。我們要堅定不移貫徹新時代黨解決臺灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，堅定不移反對「臺獨」、捍衛國家主權和領土完整。任何分裂祖國的勢力和行徑、任何破壞中國統一進程的外來干涉，必將遭到中國人民的迎頭痛擊！……

但在新華社所發布新聞通稿中，基本上僅摘錄第二段，並且並未將相同段落內「任何分裂祖國的勢力和行徑、任何破壞中國統一進程的外來干涉，必將遭到中國人民的迎頭痛擊！」文字列入新聞通稿。假若再剔除針對港澳部分，講話涉臺政策段落，基本上在新華社新聞通稿，僅保留……我們要堅定不移貫徹新時代黨解決臺灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，堅定不移反對「臺獨」、捍衛國家主權和領土完整。……

針對本次習近平於紀念鄧小平誕辰120週年座談會講話內容，僅有前面重申既有政策舊調重彈，基本上是很難看出未來政策變化趨勢。但從2021年第19屆六中全會《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》：「……黨把握兩岸關係時代變化，豐富和發展國家統一理論和對臺方針政策，推動兩岸關係朝著正確方向發展。習近平同志就對臺工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決臺灣問題的總體方略。……」首次提到「新時代黨解決臺灣問題的總體方略」到目前為止，儘管在多次黨政會議政策文件反覆出現，但各方詮釋與解說仍是五花八門，但看來卻無定於一尊權威版本。臺海此岸對此看到眼花撩亂，但還是無法搞懂整個總體方略具體內容到底為何？

其次是觀察目前此岸社會主流民意思維，經過綠營過去多年積極透過各種政治論述，刻意扭曲「九二共識」原始面貌，再加上中國國民黨無意率領藍色陣營對此辯護，顯然在政治市場上，「九二共識」地位與社會接受度業已跌落谷底。因此就算北京繼續堅持一個中國原則和「九二共識」，若想扭轉當前臺灣社會態勢恐怕並不樂觀。

再者就是習近平雖然重申希望「加強兩岸經濟文化交流合作」，更以「牢牢掌握了兩岸關係發展主導權和主動權」自我期許；但現實狀況就是兩岸經濟文化交流合作要讓事情辦得成都很難，但若要從中攪局，惡質惡意地存心讓各種交流合作關係破局，恐怕還是防不勝防。

綠營面對社會大眾與相關企業呼籲開放交流合作民意壓力，慣常手法就是將問題與過失推諉到對岸身上，迴避問題並且經常進行政治操作，其實更是屢見不鮮。所以北京嘴上雖然強調掌握兩岸關係主導權和主動權，但其實還是心知肚明有其難度。

最後還是要說，儘管有許多朋友對於社會脈動具備相當敏感度，確實感受到整個兩岸關係已經循著量變趨向質變軌跡推移前進變化，但究竟何時會真正到達臨界點，產生讓兩岸難以抗拒已無法回復變化態勢，恐怕根本就無法加以推估，就算透過討論亦無法達成共識。請容筆者再次提醒，這是場紀念鄧小平誕辰座談會，主題亦非針對臺灣，就算解讀不出習近平本次講話具體意涵，天也不會塌下來，日子還是會繼續過下去！