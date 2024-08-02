【專家之眼】NCC真是行政院開的？

原本可能因為NCC空轉而無法順利在台通過審核開賣的蘋果新機iPhone 16，NCC在7月底完成相關審查事項及作業要點的修正案，包括國家通訊傳播委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點、NCC分層負責明細表、委員會議議事要點及法制作業要點，讓iPhone 16不會因為NCC委員會陷入空轉而無法審查。

原以為iPhone 16是NCC留下最後的溫柔，沒想到峰迴路轉，行政院不但在NCC組織法修正案公告前，搶先任命翁柏宗為代理主委，更進一步宣布將延遲公告新版修正案，「直至立法院通過新人事案」。很顯然的，民進黨雖然失去立法院的人數優勢，但能將法律條文玩弄於股掌之間的，恐怕也無人能出其右。

行政院雖然提出很多修法前例，用以佐證其另訂公告時間並不違法，但那些法案都是行政院所屬相關單位，並不是像NCC這類獨立機關，更不涉及可能影響機關業務運作的人事提名案。換句話說，民進黨掌握的行政院不滿藍白兩黨控制的立法院，立法院想用人事同意權逼迫行政院提出新的NCC委員名單，卻在最後關頭被行政院將了一軍。

更者，行政院發言人在說明此舉是為了讓NCC能正常運作，避免造成影響奧運賽事轉播及其他審查相關業務，甚至擔心打詐專法可能無法執行等因素，才做出此決定。既然行政院「深知」NCC監理審查業務的複雜度與重要性，那在提出新任委員名單之際怎麼如此草率？賴清德總統上任時曾答應要「溝通、協商、參與、合作」，但當前朝野對立持續升溫，說好的政策溝通又在哪裡呢？行政院以這種本末倒置的說法，導果為因，其心可議。

一直以來，民進黨的行政院干預NCC的傳聞與爭議都沒少過，如今又能任君選擇修正案公告施行的時間。不如藉此機會大聲宣布：行政院對NCC的人事與業務的確具有極高的影響性，獨立機關的實質意義已不復見。

NCC成立18年半，從未有屆期面臨空轉危機或委員不足額的窘境。特別是傳播背景的兩位委員已經卸任，現任委員在缺乏傳播領域專業的前提下，要能維持合議制委員會的平衡與公正更是困難。如此想來，行政院大動作任命翁柏宗為代理主委，又不肯公告施行新版組織法，莫非是要逼迫立法院吞下原本的提名名單後，代理主委翁柏宗真除後再公告新法嗎？難不成，NCC真是行政院開的？