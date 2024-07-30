【專家之眼】兩岸話語權被執政黨們壟斷 和平解方未知

自從賴清德當選總統後，兩岸的各說各話越來越鬼打牆了。綠營似乎正努力「偷渡」兩國概念，並同時建立起能維持兩岸有溝通管道的模樣。前者把偷渡括號起來，是因為他們頻繁公開地堅持講矛盾話，即便曾多次被藍營人士反駁，但始終重覆老調。且看陸委會24日發布的「對國台辦負面解讀總統談話之回應」：中共片面設置所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存空間云云。

後者則可見於官署發布關於0214金門事件善後事宜的公告，乃至於透過媒體放出的各式風聲。除了也在24日放出副主委梁文傑抵金、兩岸可能簽共識的聯想風聲外，陸委會發布將繼續討論的公告，也強調：自3月因故暫停在金門的協商後，海委會、海巡署均持續透過雙方律定的窗口，積極密切的保持溝通云云；立即就有報導跟上，點出解決爭端的兩岸官方主談者：台方是海巡署副署長謝慶欽，陸方是國台辦聯絡局長孫升亮（執行的是綜合處副處長許偉偉）。雖有國民黨立委陳玉珍居中穿梭，但藏身背後關鍵的決策者是海委會主委管碧玲。

陸委會的矛盾在於，官員或許不認中共定義的一中原則，但把九二共識也一起否定，卻不說清自己立場，實在好奇官署怎麼解釋自己名稱是「大陸委員會」而非「中國委員會」？而看看之前媒體提及金門協商的陸方陣仗是泉州市台辦副主任（兼晉江市紅十字會高級顧問）、海協會協調處長（兼晉江市紅十字會顧問）、晉江市紅十字會秘書長，以及漁民家屬等，別說梁可能見的是民間團體，就算看的是官員身分，綠營想營造這種沒有對等的會見錯覺，也只是打自己臉而已。

至於媒體報導升級的對岸中央主談者可以吐槽點更多。國台辦聯絡局不負責兩岸協商、局長也早已不是孫，孫現在在綜合局，海協會才有協調處，而中共的領導模式，也不可能是聯絡局長跨去指揮其他局處單位。唯一的可能，是孫以海協會秘書長身分在後指點。連這麼基本的事實都搞錯，恐怕是有不懂兩岸事務者搶功意味。

而中共方面對綠營重覆講的話也回以複製貼上、堅持以民間角色出面。國台辦老調批評綠營上述言論罔顧事實、顛倒黑白，要賴當局順應民意，認清形勢云云；至於梁的舉動，也只說：只要承認一個中國原則，回到九二共識的政治基礎，兩岸對話交往才不存在障礙；而在預計協商前一天，仍透過媒體簡單表示：晉江市紅十字會將派人陪同家屬赴金門協商處理相關事宜。

但讓人不解的是，中共當初的條件是：盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，向遇難者家屬道歉，滿足遇難者家屬訴求等，現在媒體放出的空氣，卻是陸委會稱協商過程中，雙方均展現務實與高度誠意；若協商順利，當天計畫簽署共識文件，會將罹難者遺體和船隻送回中國，也會給予罹難者家屬一筆慰問金。

固然需要趕快讓大陸罹難漁民入土為安，但共識文件怎麼寫？中共怎麼讓兩岸人民解讀此次互動？事件是否可以一舉結束，外界恐怕也要有所保留。

值得一提的是，就在紅綠執政黨各有堅持卻似乎準備達成某種協商結果的情境下，藍營的角色往好處想是穿針引線，其實卻似乎是被邊緣化了。陸委會短短一段話說：包含台灣各界、金門縣政府與當地人士、民間團體，都為早日解決本案提供莫大協助；還有媒體提到國民黨立委陳玉珍等人。但這麼語焉不詳的寥寥幾句，在綠營刻意營造兩岸政府有溝通管道前提下，金門人或許對地方政治人物的努力有感，一般台灣民眾應該只會忽略。

作為升斗小民，我們當然樂見兩岸有溝通管道。但有些議題值得討論：首先，我們藉此事知道綠營還是在乎兩岸要有溝通管道，值得鼓勵。但該如何維持管道而不會曇花一現？綠營不能只表功而不辦實事。

其次，有媒體認為此種「金門模式」只能處理低階事務性商談、易受中間人左右，以及在溝通上曠日廢時。但多數人民恐怕不會在意，畢竟兩岸交流還在恢復階段，會關心問題的人相當有限。綠營要的應該是能在偷渡新兩國論前提下，還有聯絡管道的形象，這對他們未來選舉有利。

這就連結到了第三個問題：中共態度。中共作法有時讓人霧裡看花。例如中共公布懲治台獨分子司法文件後，已多次費力解釋刑事懲治措施只針對極少數台獨分子，看來他們似乎知道這對不少台人心理有影響，但為何急著推出不得而知；至於金門事件如果終如報導所預期，綠營恐怕又要加分了。

第四，兩岸互動現況，看來是兩個執政黨對弈，擠壓了藍營空間。當執政黨們需要時，放藍營的人去中介談談或營造人氣形象，但當不需要時，就貼藍營中共同路人標籤，或是「以我為主」，讓藍營猝不及防地在台面對為何交流的質疑。長此以往，願意做事的人恐怕不多。

在中華民國尋求兩岸和平發展的困難是，知道美國、日本與中共各有其利益，必須尋求不受三方力量主導的自主性，但走出一條新路相當困難，於思想與資源上都遇阻礙。

一般人只會套用民主自由框架，或是傳統文化語言批評不同立場者，這是未立基於現實、不用腦袋思考的便宜話術，人民要追求自身主體性，或者退一萬步，不想打代理人戰爭，就必須面對當前兩岸交流空間已被執政黨們擠壓的現象，這是最終通往戰爭的道路，人民不可不慎。