【專家之眼】美國亂象與台灣安危

月前美方提出1971年聯合國2758決議案的新解,其中就以台灣地位未定論為基礎,並聲稱該決議不支持、不等同,也未反映對中國「一中原則」的共識;該決議不影響各國針對與台灣關係所做的主權決定;該決議不構成聯合國對於台灣最終政治地位的官方立場,以及該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系及其他多邊組織。總之,美方堅持2758號決議並未認定台灣是中華人民共和國一部分,與其他國家建立外交關係及參與國際組織是台灣正當權利,中國無權干涉阻撓。

無獨有偶,日前拜登還簽屬解決西藏與中國爭議的法案,並稱美方從未採取「西藏自古就是中國一部分」的立場,而大陸與西藏的爭端必須依照國際法,通過不設前提的對話來和平解決。此西藏地位未定論不就是與台灣地位未定論相互呼應?美方先試探北京的底線,來做為2758案的前哨?

再加上,此次川普遭槍擊,更加引發美國共和與民主兩黨的對立。川普被槍擊後流血的照片,已經成為英雄的圖騰,故拜登氣勢必被壓抑,要如何挽回頹勢?綜合觀之,拜登最佳的伎倆,就是打台灣牌。

美方要以台灣來刺激北京,最簡潔有效的方法,就是提升台灣的國際地位,其中又以提升AIT為準大使館最為簡潔,或名稱不變,以維持一中政策。美方甚至還可與歐盟聯手,因歐洲議會早在2021年就已通過,要將其駐台的「歐洲經貿辦事處」(European Economic and Trade Office in Taipei)更名為「歐盟駐台辦事處」(EU Office in Taiwan)。

這必定引發北京強烈的反應,川普也難以反對,因為美國民眾普遍對於大陸的印象不佳,尤其國會支持台灣的力道甚強。故在11月投票之前,在AIT上作手腳,這是否是民主黨拉抬聲勢的救命仙丹?而拜登愈趨劣勢愈可能鋌而走險,台灣難道不必憂心?

另外,目前相關的陰謀論已在美國滿天飛,或稱此槍擊案是由民主黨所指使,甚至美國即將爆發內戰的提法也已出現,川普的盟友和支持者也已將暴力事件歸咎於拜登,因為民主黨議員曾稱川普是法西斯,助長了行刺的動機。若美國兩黨的短兵博奕出軌,而形成美國的內捲與內亂,這是否將提供北京對台出手的好機會?