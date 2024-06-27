【專家之眼】陸公布懲治台獨意見 帶出「有關規定」積極面

中共最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱《意見》），眾多評論認為此舉是在加大對民進黨政府的施壓力度，甚有可能引渡台人至陸受審；本文則從紅綠藍三黨及部分人民關切展開分析，並點出其積極面。

首先，《意見》有注意內部宣傳的成分。特別指出宣傳，是因為《意見》發的似乎有些匆促，不像力求嚴謹的法律文書：多數內容並非中共全國人大常委會新通過的法律，行政部門只是把既有法規中涉及分裂國家、危害國安的條文，做些彙整強調補充，例如缺席審判、終身追究，以及增添中共《刑法》第一百零三條分裂國家罪組織、策劃、實施具體行為等規定。既然多數不是新規，對外施壓效果就相對有限了；如果參考中共《國家行政機關公文處理辦法》將「意見」定位為「適用於對重要問題提出見解和處理辦法」，新增的部分內容似乎逾越了原有規定，非為周全處理方式。

而說《意見》也是對大陸內部民意的回應，是從賴清德總統上台前後，大陸網民對若干兩岸事件言論熱度，以及過去中共推出相關法條效果來研判。最近兩岸敵意螺旋持續上升，中共有安撫內部需要；雖然有些大陸學者認為《意見》是中共在兩岸議題上爭奪法理話語權與法律主動權、凸顯大陸對台事務的主權和直接管轄權，但「徒法不足以自行」，規範宣布了卻不能有效執行，容易斲傷自身威信。中共過去宣布「頑固台獨首惡分子」，相關法條也早已備齊，但發展至今，到底是彰顯了直接管轄權抑或反之？相信中共早已做過評估。

其次，綠營的反應是矛盾而具政治性的，他們一方面藐視《意見》的執行力，另方面又儘量把不同政黨與人民拉進《意見》的追訴範圍內。該黨中國部評論《意見》對台不具任何管轄權或法律效力；但他們的頂頭上司卻指出，依照中國國台辦的邏輯，台灣兩千三百萬人民選出中華民國總統、就全部都是台獨，因此也包括曾參與大選的侯友宜和柯文哲；賴清德則說，根據中國的意見，不贊成統一就是台獨，不管是「台灣派」、「中華民國派」、「中華民國台灣派」，在中國眼中通通都是台獨，只有統一促進黨不是台獨。希望朝野應該共同面對這個問題，大家團結合作。

若真如綠營所述，他們其實盡可放心，畢竟法不責眾。中共當前如果真有此類台獨定義或邏輯，那等於在幫綠營擴大隊伍。然從近幾年台灣選舉時的謹言慎行看來，中共應知自己在台作用，不會隨便打這個算盤。所以在綠營眼裡，中共到底在費什麼心思？執政黨人才濟濟，應該要更為清楚才是。

第三，有論者以為，即便國民黨執政，也會努力拓展中華民國外交空間，若按此次公布的部分內容，藍營外交官員也可能入罪。論者引述《意見》第二條：以將台灣從中國分裂出去為目的，組織、策劃、實施下列行為之一的，依照刑法第一百零三條第一款的規定，以分裂國家罪定罪處罰：（三）通過推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織或者對外官方往來，圖謀在國際社會製造「兩個中國、一中一台、台灣獨立」的。

如果單以第（三）項條文來看，那不僅是國民黨未來執政時，外交官員可能入罪，就連現在未執政時，立法院配合賴政府外交活動，也有違反《意見》之嫌。然而，如果加上「以將台灣從中國分裂出去為目的」的整體評估，與藍營遵奉九二共識立場來看，應該不在此範圍內。

特別值得一提的是，該條第（二）項提及「台灣地區有關規定」，似有隱晦承認我憲法，乃至於一中各表意涵。類似詞語曾見諸中共高層口說，例如2012年三月，中共時任總書記胡錦濤談到「大陸和台灣同屬一個中國的事實沒有改變。確認這一事實，符合兩岸現行規定」；甚至2020年一月，中共國台辦發言人還提到「…兩岸關係改善和發展的基礎是堅持體現一個中國原則的『九二共識』，這個共識是源自於雙方各自規定，不是大陸單方面強加於台灣的。」

此類說法似乎是第一次見諸中共文件規範，陸方評論對此大多略過，相當可惜。追求兩岸和平發展人士應多重視此訊息，鼓勵陸方繼續跨出更清晰的步伐，尤其重要的是，讓台人接收到這個訊息。反之，如果還是如同以往隱而不顯，效果就不容易出來了。

至於人民可能會擔心的引渡問題，恐怕是多慮了。部分評論提到中共可能引渡台人至大陸受審，但除了當事國引渡有複雜考量，萬一失敗，卻等於挑戰中共在外交公報裡加註有關台灣的事項外，根據《中華人民共和國引渡法》，中共外交部在向外國請求引渡時扮演重要角色，但聯合發布《意見》的「兩高三部」，卻未包括外交部，可見引渡並非《意見》的重要考量。

綜合言之，此次外界對《意見》評論，各有關切與道理，本文則從紅綠藍三黨及部份人民考量進行分析，認為中共想法還有注意內宣成分；綠營批評半天，牽連台人皆可能被追訴的分析不太實際；引渡台人則應非陸方重要考量；至於第一次見諸大陸官方文件的「台灣地區有關規定」，具有新意，如果未來能有更多衍生解釋出來，將是《意見》對兩岸和平最大的貢獻。