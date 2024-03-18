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【專家之眼】本屆大陸人大會議的特色

聯合報／ 湯紹成/亞太綜合研究院院長
中共全國兩會日前閉幕，此次人大會議的特色可以歸納為三方面，分別是瘦身、維穩與創新。 新華社
中共全國兩會日前閉幕，此次人大會議的特色可以歸納為三方面，分別是瘦身、維穩與創新。 新華社

大陸每年一度的中共全國人民代表大會與政治協商會議，也就是所謂的兩會，已於日前閉幕，其中政協是參政議政的機關，而全國人大才是大陸最高的權力機關，而此次人大會議確實也呈現出一些與以往不同的特色，值得關注。

依照中共的慣例，像這種大會都是事先閉門討論，然後對外一致，以便突顯團結，若將此認知為橡皮圖章，則略顯浮面，而這與國民黨代會大鳴大放的方式迥異，但與民進黨的慣性比較接近。易言之，這就可謂無結論、不開會，以往也有先例可循，這也可以解釋為何中共三中全會沒有召開的原因。

此次人大的特色，可以歸納為：1.瘦身，2.維穩，3.創新。在瘦身方面，極為重要決定國家大政方針的中共20屆三中全會，依照慣例應在去年9-12月召開，但至今音訊全無，或可能延期舉行，這對於此次人大的路線方針都有相當的影響。此次人大開會的時間，也由原本10天縮短為七天，這自然顯示大陸內部的問題複雜，比如經濟疲軟、股匯雙殺與房市泡沫，再加上外部禁運與制裁，導致內外雙循環減速，國內發展三引擎「消費、投資、外貿」也放緩，而此次人大的重心自然還是強化經濟發展。再者，可能是為了避免難以應付記者的窘境，原本人大會後的重頭戲，總理李強的總結記者會也被取消，當時人大發言人還強調，以後都一併取消，確實罕見，否則若情勢有利，當可大肆宣揚。

2.維穩。由於內部紛爭，原外長秦剛因案下台，至今還是王毅代理，尤其軍方人士多人被拔官，這都與習近平近年來反腐打貪都有緊密關聯，也突顯人事問題的複雜性。再因自過去香港動亂以來，大陸對於反外部勢力的干預，採取了相當嚴厲的措施，因而影響外籍人士的商貿投資與觀光活動。這同樣也影響到兩岸的交流，再加上當前兩岸金門爭議，確實給予北京高層相當壓力，因而穩定壓倒一切。

最後在創新方面，習近平報告中提出「新質生產力」的概念，這就比如比亞迪電動汽車及其相關零組件，目前尤其在歐洲大賣，一枝獨秀，傲視群倫，但這對於拉抬大陸整體經濟發展的力道還十分有限，但至少是初露曙光。

由此可見，瘦身與維穩是手段與目的之間的一種辯證安排，相輔相成，相互為用，但這與此次人大最重要的發展經濟政策有所違逆。要如何走出此一困境，還需進一步觀察。

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