【專家之眼】攔阻金門劉五店航道清淤之得失算計

上月大陸漁船在金門海域翻覆造成兩大陸漁民死亡，讓兩岸對金廈海域管理一事進入高度敏感期。 圖／金門海巡隊提供 自從2月14日金門海域發生執法意外案件，迄今為止雙方為解決爭議，經過多輪對話仍未突破僵局。2月24日大陸廈門港務局正式宣告，將要展開劉五店航道清淤抽砂作業；此事很快就成為雙方較勁斡旋籌碼。

但就此岸公開聲稱，儘管2015年已經開放穿越我方限制與禁止水域之劉五店航道，但清淤作業船舶並非客船或是貨船，因此並未屬於開放船舶項目，意圖攔阻陸方針對劉五店航道清淤作業相當明顯，但將此作為解決0214執法意外事件談判籌碼，政府必須審慎思考利弊得失，否則將再度重蹈應對大陸啟用M503航線時所產生缺失。

首先必須指出，由於馬政府確實已經在民國104年12月16日以【交通部 104.12.16. 交航(一)字第10498002401號公告】開放該條位於猛虎嶼以及大膽嶼中間海域傳統航道。而且該公告最後一句話，白紙黑字斬釘截鐵地明確宣告「定自 104年12月17日起實施。」此時再去聲稱該航道並未實際啟用，恐怕很難讓人接受。

而且相關航道圖則是早在民國104年7月31日，提前由交通部以交航字第10471010081號、國防部以國作聯戰字第1040002201號以及行政院海岸巡防署以署巡救字第10400013377號文令會銜公告；該公告刊在2015年8月5日行政院公報第21卷第144期交通建設篇第34542頁至第34544頁。相關政令資訊如此清楚狀況下，要讓臺灣社會相信各國商船與客輪進出廈門港，從未使用該航道，更是令人難以置信。

其次就是既然已經開放該航道，基於航行安全考量，廈門港務單位進行航道清淤疏濬工程，完全屬於正常維護作業。政府刻意強調作業船隻不屬於原本開放之客船與貨船，就政府公文書所書寫文字來看，雖然看起來是振振有辭；但是話說回來，假若政府拒絕大陸實施航道清淤疏濬作業之後，卻不能立即承擔起劉五店航道清淤疏濬責任，等於刻意留難大陸，卻同時滋生航行安全風險。此種作法能否讓國際社會航業界接受，確實值得政府三思。

在此必須提醒，當初中國大陸決定全面啟用M503航路，停止飛航偏置措施，而且開放W121、W122以及W123向東飛航，並銜接M503航路。儘管我方不斷表達異議，但當時是否有任何國際民用航空業者贊同或是聲援我方立場？

其實中國大陸是順應業者飛航安全需求，而我方所堅持立場，卻對飛航安全產生風險疑慮，在國際民航業者眼中看來，我方所提要求根本就是無理取鬧，最後搞到自討沒趣難堪收場。

因此面對大陸劉五店航道清淤疏濬作業，吾人要注意到國際航運界如何看待此事，假若注意到金廈海域航道本來就相當狹窄，船舶進出數量不斷成長，早就經常發生擱淺、觸礁與海事碰撞案件，此時改善航道環境廣受關注前提下，我方若要對此另生枝節多所留難，對我國際形象來說，絕對是會產生嚴重殺傷。將開放清淤疏濬作業，當成解決金門海域2月14日執法意外事件談判籌碼，恐怕更是難以如願。

我國與國際社會保持密切接軌，主要是靠強大對外貿易實力，而對外貿易仰賴國際海運業者提供服務，因為所有能夠支持國際海運航行安全事項，政府都應積極支持妥善處理；因此因應大陸宣告執行劉五店航道清淤疏濬作業，不要將思考焦點單純放在如何藉此向對岸施壓，而是要當心不要開罪國際海運業者，自己搬石頭砸自己腳。

最後還是必須提醒，應對政治議題最基本道理就是順應人心與民情，政府處理M503航路問題，未曾獲得國際空運民航業者積極正面回應，並且聲援支持我方立場，其實就證明我方政治算計失誤，政策方向未能在國際社會形成多數共識。

假若政府決策高層未能從M503航路前案中獲取教訓，再度以相同思維去卡關大陸對劉五店航路清淤疏濬，在表面上好像是能夠在政治棋局中，以將軍棋步讓對手處於被動，但在國際海運業者冷眼旁觀下，我國原有國際聲望恐怕要輸到跌破谷底，綠營執政難道只知對抗衝突，昏頭到喪失政治智慧與理性判斷能力嗎？