【專家之眼】歌仔音樂劇1624的敗筆在哪裡？

文化部指導、國立傳統藝術中心主辦的歌仔音樂劇1624，日前在大台南會展中心演出。記者陳宛茜／攝影 國立傳統藝術中心耗資數千萬、集結眾多表演團體與知名藝人打造的戶外大型「歌仔音樂劇」《1624》，2月24及2月25日在台南演出，公視也直播並把影片傳上網路。

有人說好看，有人說難看，也有人認為這是政治正確的宣傳戲，所以不想看。無論評價如何，看過的人大概都會同意，串場的Gameboy是個敗筆，只要一出場就讓人混身不自在。

或許導演想吸引年輕人注意，又或許因為1624年荷蘭人來台的歷史太遙遠，所以把整齣戲虛擬為網路遊戲，Gameboy便是遊戲的玩家。假使最先登場的是這個玩家，至少觀眾有個心理準備，但他卻是在西拉雅人打獵時，從被攻擊的小鹿搖身一變為「穿越者」，相當突兀，甚至打亂了戲劇的節奏。Gameboy除了曾短暫地載歌載舞而稍具觀賞性之外，大部分時間都使用話劇式的口白與動作，穿插在戲曲演員的「有聲皆歌，無動不舞」當中，顯得格格不入。

這個「遊戲」經常出現「請選擇」指令，然後Gameboy接著說Let’s go！平心而論，並無助於了解歷史，反而屢次破壞掉好不容易醞釀起來的氣氛。為了區隔玩家與主戲，舞台中央樹立了一個桅杆，供Gameboy爬上去表演。加上背板設計成好幾張船帆的造型，等於把整個舞台打造成航行在大海中的船。這固然有創意，可是桅杆不能移走，閒置時便顯得特別礙眼，干擾了演員的動線與觀眾的視覺。

《1624》最大的問題，是想完整呈現歷史，卻呈現得不完整。故事沒有明確的主線，情節缺乏連貫性，往往發展到一半就不了了之。像女商人印姐瓦定，拒絕把鄭芝龍的旗幟插上船，兩邊人馬對峙，眼看著就要發生點什麼，卻戛然而止；名將沈有容的幕僚陳第，以風流倜儻的小生扮相，泛舟歌詠台灣美景，身段優雅，詞曲動人，在激烈的海權爭霸中，呈現難得一見的歲月靜好圖，可惜之後就消失了；濱田彌兵衛事件，日本與荷蘭陣營殺紅了眼，濱田揚言要活捉荷蘭長官諾一知，在轟轟烈烈的武打戲結束後，荷蘭的傳教士與西拉雅的尪姨（女祭司）為此唱了悲傷的歌，但很快地，下一幕就演出諾一知和西拉雅姑娘的婚禮，留下了好大的問號：到底諾一知有沒有被活捉？事件又是怎麼收場的？

這部戶外劇的舞台超級大，但傳統戲曲並不需要那麼大的舞台。空間太大，反而容易稀釋歌仔戲的美感。假使善加利用群演，或可充分發揮「大」的特性。然而，為數眾多的龍套，除了在上述武打戲引起現場觀眾熱烈的歡呼之外，多半只有壯壯聲勢的作用。如果鄭芝龍的跟班們，透過合唱與群舞，把船隊在海上的威風「演」出來，而不是只靠孫翠鳳一身霸氣，以及其他角色單薄的口述，就會更具說服力；又如果將大量的幕後合唱與龍套合併，直接在台前發聲，應該會有更好的音效與震撼力。

同樣是敷演台灣歷史，電影《賽德克巴萊》和電視劇《斯卡羅》分別改編自漫畫與小說，而且只針對單一事件。《1624》卻直接根據史料，而非一個整理過的「故事」，既要處理眾多事件，又想表現各族群的文化，傳達台灣價值，那就很難避免成為冷場連連的「教科書」，尤其前半段，劇中人物還得「講歷史」，就更枯燥了。

幸好還有歌仔戲動聽的唱腔，幫助觀眾熬過尷尬的場景。也幸好還有寶刀未老的藝人們賣力演出，才有感動。猶記得鄭芝龍接受明朝招安時，孫翠鳳把這位一代梟雄天人交戰的心理狀態，詮釋得唯妙唯肖；對上唐美雲扮演的諾一知，兩人你來我往的較勁，也值得讚賞。

然而，這些大咖們，都是上世紀培養出來的明星。21世紀後，已經看不到引領風騷、家喻戶曉的年輕戲曲工作者。這才是最令人憂心的地方吧？