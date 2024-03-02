【專家之眼】金門執法爭議 曝露施政盲點

陸船翻覆釀二死案，陸方代表與我海巡署展開協商，歷經多日尚未達成共識。圖／金門海巡隊提供 自從2月14日在金門海域發生執法意外事件後，整個事件經過多起波折，直到目前為止，儘管事態升溫不過並未失控，但雙方多次協商並未獲得任何結果。不過從此金門海域執法所產生爭議中，卻曝露出綠營執政下列多項施政盲點，值得吾人關注其後續發展。

首先就目前溝通對話狀況來看，兩岸確實各執己見，此岸綠營執政高層希望藉由雙方談判協商過程，證明就算不接受九二共識，雙方仍有對話空間。但中國大陸國臺辦發言人朱鳳蓮毫不保留地認定“泉州紅十字會與臺灣有關方面進行善後處理事宜的溝通，與兩岸協商談判無關。兩岸制度化協商仍要回到九二共識的基礎。”嚴格把關毫不放鬆。

朱鳳蓮更強調“兩岸制度化協商機制停擺的原因眾所周知。只有回到九二共識政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復。”兩岸過招確實是時時都有算計，處處可見機鋒；因此步步為營態度強硬，所以才會多次交鋒但卻毫無突破。

不過在此對話談判過程中，吾人必須思考，多年以來政府處理兩岸關係，不斷堅持對等與尊嚴，但目前由中央所屬機關副首長與對岸民間機構副手對話，在架構上顯然讓人察覺到並不對等，此種兩岸溝通談判架構不對等狀況，確實很難讓綠營執政高層交代過去，在此喪失既有原則，將來會不會造成後遺症，值得繼續關注與觀察。

其次就是此案在處理過程中，海巡單位上級機關首長管碧玲主動出面，以強烈企圖心表述政策立場，隨後因為飽受社會負面評議與訕笑，而其又透過個人社交媒體帳戶回應，並且扯上「妖魔化」與「認知作戰」等用辭用語，最後更搞到對岸直接將矛頭對準其個人，將整個公部門政策議題轉化成針對個人之人身攻擊，更是讓整個事件失焦，影響社會認知並增加處理難度，治絲益棼莫此為甚。

政治人物重視個人形象遠甚於業管職責與國家利益，通常就是圖謀個人未來政治前途與選舉票房；管碧玲如此應對，不但讓其本身陷入塔西佗陷阱(Tacitus Trap)，議會拖累海巡單位未來執法公信力，如何止血停損，更是值得吾人關注。

再者就要提到，因為本次執法意外事件，亦讓國人得以有機會認識依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》以及《臺灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則》所劃設金馬外島之禁止水域以及限制水域。其實當初由國防部所劃設前述水域，基本上是考量軍事防禦角度，但目前作為執法參考依據，確實會產生諸多問題，政府確實應當予以正視，必要時亦須加以調整。

就以馬祖為例，基本上禁止水域以及限制水域僅環繞南北竿、東西莒、亮島以及東引等四處水域。但馬祖諸多無人島涉及海洋利益、治安維護與生態保育，但卻在禁止與限制水域之外，不但形成治安死角，更讓海域執法產生嚴重漏洞，並且亦讓大陸不法海上活動獲得依託與掩蔽，就維護海洋權益來說，海洋委員會不能視而不見，海巡單位更應主動採取補救措施。

例如劉泉礁位於馬祖南北竿往返東西莒必經航路，在行政上是劃歸南竿鄉之無人島，基於馬祖列島燕鷗保護區是我國第12處野生動物保護區，而劉泉礁更是燕鷗保護核心區，其低潮線向海延伸100公尺內海域為緩衝區，原則上須禁止干擾海鳥活動。而每年4月1日至9月30日燕鷗繁殖季節時，更應嚴格禁止進入緩衝區進行漁業與遊憩活動。但是由於劉泉礁並未劃入馬祖禁止水域以及限制水域，向來海巡就是未曾針對該島礁周邊水域認真執行海域執法職責，對於生態保育來說，更是作業空隙法外之地。

金門執法意外事件發生後，中國大陸復旦大學發言向來極度激進之沈逸教授，在對岸執法艦艇進入我方禁止水域以及限制水域後，更以極度煽動言辭提出登島論。但此位沈教授顯然不知，就我外島水域諸多無人島來說，中國大陸海上執法艦艇，經常針對涉及我方外島走私活動以及海上交易不法活動，可能用來掩人耳目隱藏行蹤之無人島，進行登島搜索與掃蕩勤務。

而我方海巡限於法令約束，再加上有時艦艇兵力作業範圍有限，只好眼睜睜看著對岸海上執法單位，在我方無人島周邊進行巡邏取締活動。而對岸是否依據《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》與我方協調採取共同行動，甚或是相互通報，恐怕只有海巡單位本身才能理解其真正內情。

總而言之，兩岸對於金門發生此種意外不幸事件，都不希望其繼續升溫，亦都期待能夠順利落幕結案，但若是處處考量政治算計，對於兩岸當前碩果僅存海上共同打擊犯罪默契，只會產生負面效應，對綠營滿腦袋都是選舉票房來說，恐怕到頭來更會得不償失。