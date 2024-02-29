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【專家之眼】善用兩岸溝通管道 找到兩岸僵局的新契機

聯合報／ 湯紹成/亞太綜合研究院院長

2月14日金門海域發生執法意外傷亡事件，圖為海巡署第9海巡隊當天將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭蒐證勘驗。圖／海巡署提供
2月14日金門海域發生執法意外傷亡事件，圖為海巡署第9海巡隊當天將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭蒐證勘驗。圖／海巡署提供
金門漁船翻覆事件至今已逾兩周，兩岸仍僵持不下，但實際情況也日益明朗，政府應以此為契機，積極營造兩岸緩和氛圍。

由於兩岸的特殊關係，很多問題不能適用國際規則，否則就會陷入兩國論的困境，尤其是有關邊界的問題，因而必須基於善意與互信來特別處理。比如海峽中線與當前金門的禁限制水域線等規範，都是我單方面的決策，基於長年兩岸的發展與默契，北京對此並未提出異議。但自蔡英文總統執政以來，兩岸兵凶戰危，如今雙方默契不再，北京的對台策略已從維持現狀改為恢復原狀，雙方瀕臨直球對決。

我方的立場認為，因整起事件已進入司法程序，在判決出爐之前，不能判定疏失，因而無法道歉賠償，當然站得住腳。但因海巡提不出錄影證據，對方必將難以接受判決結果，因而難解僵局。其中可信的原因是，密錄裝備已購，但因是大陸製造而閒置，才造成今天的窘境。

由於兩岸關係的高度政治性，尤其最近幾年在美方的推波助瀾下，北京方面已累積相當的負面能量，金門事件剛好是一個突破口，以便安內攘外。因而在兩岸交往的情理法方面，一如上述，若執意堅持理與法的操作，可能無法完滿，甚至愈演愈烈，因而還需要以基於互信的默契來加以潤滑與緩和，到底人命關天。

故若能利用在野國民黨的兩岸管道，並以低調中間人的角色，可能可以發揮一些作用。比如此次國民黨夏立言副主席訪陸的團隊中，就有一些中間人士參與，但這還略顯不足，而根本之道在於朝野大和解。尤其當前朝小野大，若執政黨能營造國內友善的政治氛圍，並積極授權，相信國民黨必可做出相當貢獻來緩解局勢，而這也必定符合美方的利益。

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