【專家之眼】日本已淪為廢材國家？—唯女子為難養

《日經中文網》分別在1月5日、8日、11日連載「日本診斷」（1）、（2）、（3）長文，內文寫著：「《日本經濟新聞》嘗試為日本經濟社會重拾活力指明方向」，該文立意可嘉，但恐怕無法「指明方向」。

文章劈頭就自問：日本已淪為「廢柴國家」了嗎？於是一一盤點日本現在所面臨的困境，包括：名義GDP快跌到世界第4位、勞動生産率落後於其他G7國家、人均GDP在2022年掉到世界第32位、國家財政債台高築、通貨緊縮、基礎設施老舊、65歲以上的長者占比高達29.9％、全球出口份額2022年下降到3％、創新能力減弱、設備投資遜色於各國、工資低迷、年輕人選舉投票率低、從反映男女平等程度的「性別落差指數」來看，日本在2023年排名全世界第125，名次創歷史新低等等。

既然是診斷，固然指出毛病，也必然有值得肯定的部分，包括：2022年度企業的現金和存款達到1989年的近兩倍、日本卡通成為世界「標桿」、「寶可夢」人氣超越國境、治安、醫療便利程度仍處於令世界嚮往的水準、人類發展指數在《2021年版》排名世界第19，超過美國的第21、東京羽田機場的準點率居世界首位、交通便利、旅遊勝地、大谷翔平在世界體壇大放異彩、日經平均指數33年來再次站上3萬3000點。

既然做了診斷，那麼，這篇文章開出了什麼藥方，要來「為日本經濟社會重拾活力指明方向」呢？文章說：「將積累的力量投入研發和設備投資」、「重振數位産業」、「將資金投向國內産業強化的意識轉變」、「提高業務效率」、「加薪」。說實在的，上述建議很難讓日本走出30年的迷宮。這裡野人獻曝，提四點建議。

首先，文章說，「長期蔓延日本社會的男女不平等是百病之源」，實切中要害。很可惜，日本社會男尊女卑的意識根深蒂固。就我所知，《論語》仍影響著日本人。很可惜，日本學者誤解了《論語》「唯女子與小人為難養也」的真意，以至於出現男尊女卑的情形。

伊藤仁齋解釋這句話，他說：「唯女子陰質小人，陰類不可近之，亦不可遠之，苟失其所以御之之方，則家道或自此壞焉」；荻生徂徠則解釋為：「女子以形事人者也，…其志不在義」。顯然，伊藤仁齋和荻生徂徠都把「女子」解釋成「女性」，若真是這樣解釋，那麼，孔子就是罪大惡極，但是，「女子」不是「女性」，而是「個性軟弱的人」，依此，孔子要說的是：「個性軟弱和陰險的人，這兩種人難以教化」，這才是孔子的真意。

第二個建議，減債，逐年把國債減到GDP的80％，這才是日本政府的當務之急。「失落的三十年」的主因就是債台高築。光是國債，就已經占到日本GDP的263％，而私部門債務也占到日本GDP的247.3 %（根據OECD的數據），這麼高的債務阻礙了經濟成長，大幅限縮了債務人的迴旋餘地，是日本一直走不出泥淖的原因。

第三個建議，擠泡沫。日本股市在近來屢創新高，但它的原因是國際熱錢湧入，低融資成本（參考作者的另一篇文章：為何日本股市創新高？），而非實實在在的經濟增長，如此下去，必然出現第二次泡沫破滅。

第四個建議，在未來10年內，清理殭屍企業。殭屍企業專吸健康企業的陽氣，危害日本的經濟體質。根據《The Japan Times》的數據，2021年度，日本還存有18.8萬家的殭屍公司。