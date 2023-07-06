【專家之眼】農委會摧毀雞蛋產業的七宗罪

近日媒體報導進口雞蛋過多，發生臭掉的問題。農委會雖立即發出新聞稿駁斥，惟該事件正凸顯農業主管機關不斷以錯誤的政策干預雞蛋市場，恐將毀掉台灣好不容易建立的雞蛋產業。以下一一列舉農委會犯下的七個離譜錯誤政策：

第一宗罪—預警機制完全失效：雞蛋供需失衡頻繁，監察院早在2011年就曾糾正農委會，要求落實產、銷、量、價預警、調節機制；監察院2019年再次因蛋品產銷調控失職提出糾正案，時任副主委的黃金城受調查時表示：「預警的機制是存在，也知道狀況，可是囿於處理經驗，未來有什麼警訊，就會提早辦理」。該會也承諾建置產銷資訊系統及擴充產銷資訊統計分析運算，並引進風控機制。惟之後仍連年發生雞蛋嚴重短缺問題，農委會的預警機制可謂是完全失效。

第二宗罪—資訊不對稱：雞蛋短缺引發民怨，2022年9月農委會遂於官網首頁上建構「雞蛋產銷資訊」，提供蛋雞數量與雞蛋每日生產量等資訊，讓民眾得以知悉雞蛋產銷概況。然其數據卻與事實有極大的差距，例如2月時農委會宣稱每日僅缺45萬顆蛋，中華民國養雞協會卻估計每日缺蛋450萬顆。當前供需已較為接近，每日都有百萬顆以上的缺口，顯示當時數據有過度美化之嫌。

第三宗罪—壓抑蛋價：農委會號稱蛋價是由「市場機制」決定，事實上我國蛋價是由「雞蛋產銷預供調配會議」敲定，農委會有極大的影響力，為降低民怨，刻意壓抑蛋價。當3月短缺問題最嚴峻時，不少市場的蛋價每台斤已飆漲至百元之際，該會議決定的批發價僅55元，產地價更只有45.5元，均與市價有驚人的落差，讓蛋農成為犧牲者。

第四宗罪—補貼進口蛋：國內雞蛋短缺問題遲遲無法解決，農委會提出「專案進口」一招，增加雞蛋供給量。離譜的是，國外進口的雞蛋價差、運費、關稅等費用竟然都由農委會補貼。以納稅錢補貼進口蛋引發學者與業者的痛批，完全破壞市場機制。年初許多國家都受到禽流感影響，也發生缺蛋問題，都未見政府補貼進口蛋。

第五宗罪—進口蛋用於食用市場：以今年同樣極度缺蛋的日本為例，業者進口價格為國產蛋1.5倍的巴西雞蛋，非但沒有任何補貼，且限制只能用於食品加工上。我國專案進口蛋原本也宣稱只供給給加工業者， 4月初已開放超市販售，此舉將直接與國產雞蛋競爭，政府竟用公帑補貼外國蛋來打擊國產蛋。且目前開放包括美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓、馬來西亞等8個國家進口，多數國家海運長時間運送至台灣，新鮮度欠佳，也不利國人的健康。

第六宗罪—進口蛋數量過多：引用農業貿易統計資料，今年4月起進口帶殼雞蛋的數量就開始暴增至887公噸；5月更達4524公噸，年成長2876.6%；6月數字尚未公布，引用媒體報導，6月進口六千萬顆蛋，數字仍很可觀。引用農委會「雞蛋產銷資訊」網站資料，目前蛋雞數量穩定成長至3241萬隻，6月底每日產量11.45萬箱，每日缺口110萬顆，每月短缺3300萬顆。農委會明知6月氣候趨於穩定，疫情也會淡化，國產雞蛋產量必將提升，該月竟進口近二倍缺口的數量，扣除庫存8百萬顆蛋，還有約1900萬顆的超額供應，雖有助於促使蛋價下滑，卻再重踹國產雞蛋產業一腳。

第七宗罪—禽流感未徹底根除：禽流感重創蛋雞，依據動植物防疫檢疫局網站統計，今年1至4月高病原性家禽流行性感冒有38個禽場確診，撲殺64萬隻禽類。但有專家指出撲殺數僅冰山一角，許多養殖場擔心全面撲殺，而選擇隱匿疫情拒絕通報，使得養雞產業疫情難止，待冬季來臨可能又將引爆新一波禽流感。

政府不願意正視雞蛋產業的各項問題，還不斷的干預雞蛋價格，破壞市場機制，且補貼進口蛋進一步重擊國產蛋，蛋農無利可圖。短期縱然增加供給並降低蛋價，惟長期將使大量的養雞戶退出市場，未來極可能惡化雞蛋供給，進而被迫依賴進口雞蛋。