【專家之眼】日本核廢水排放入海—保證不如保險

日本福島第一核電廠在2011年311震災應變處理過程中，所產生核污染廢水，最近隨著東京電力控股株式會社(東京電力ホールディングス株式会社 / Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.)所興建之海底排放隧道竣工，東京電力顯然預備在近期內，將目前暫時收存於儲存槽內，數量至少高達135萬噸之高濃度核廢水排放入海，因此引起周邊國家嚴重抗議。

對比北京與首爾，我國政府顯然應對此事立場不夠堅定態度亦欠積極，不但對日交涉並未受到東京當局善意回應，日本政府甚至還不斷刻意政治操作，對外宣稱已經敦請聯合國國際原子能總署專家協助檢驗，東京電力更聲稱福島核廢水經過處理，相關放射性物質濃度業已降低至相對安全程度。

針對此種狀況，平心而論，首先只要未曾邀請我國核能安全專家參與核廢水安全檢驗作業，我國政府就應堅持立場，不可胡亂聽信日本政府或是東京電力單方面說辭或是任何保證。其次若無具有公信力之國際組織，特別是聯合國國際原子能總署，提出專業檢驗認證背書。我國更應對東京將高濃度核廢水排放入海提出抗議，甚至要抵制進口日本相關可能受到影響之農漁產品，以維護國民健康。

吾人必須認識到，核廢水排放入海是會威脅到多項海洋經濟活動，具體扼殺海洋產業生機，此種不負責任地將本身問題轉嫁於全球共有之公共財，假若不採取積極回應堅定表態具體應對措施，不僅是罔顧國家利益與國民生計，其實更會讓日本社會視我為可欺凌之軟腳蝦，絕對不可能讓東京尊重我方立場。

其實對於如何駁斥東京針對核廢水排放入海安全性，單方面所提出各項保證，最為有效之應對質疑手段，其實就應要求日本政府承諾，針對各方面所提出影響海洋生態疑慮，以及海洋產業在核污染廢水排放入海後，所可能產生營運風險，再加上海洋周邊聚落社群所將面臨之健康與公共衛生威脅，其應負責安排日本保險業者提出各項保險商品，並且以負責任態度為可能受到衝擊國家，主動支付保險費用，此外尚須在萬一必須理賠時，負責支持各個保險業者，承擔最後清償所有保險理賠金責任。

說實在話，為能安定人心化解各方疑慮，不論東京政府當局提出任何保證，絕對是比不上能夠展現真心誠意以及確實信心，並且在真正產生風險造成傷害時，可以具體拿得出真金白銀進行理賠之保險契約。

為何要透過要求日本政府督導日本保險業者提供保險商品，以便證明將核廢水排放入海，確實是具備足夠安全係數，不會產生破壞海洋生態，摧毀海洋產業以及傷害海洋周邊社會群體健康之風險呢？此因最注重風險控管與評估計算者，還會有誰比得上保險業者設計保險產品時，所必須經過精算理賠金額與保費額度之標準程序呢？

假若日本政府與東京電力所再三保證，將核污染廢水排放入海已經能夠達到相當安全標準，不會對海洋生態、海洋產業與海岸周邊地帶社會群體產生負面傷害，那就自然會有保險業者願意出面設計保險商品，並且藉此創造保險收益。但假若保險業者認為必須承擔極高理賠風險，自然就會拒絕承作此等保險業務，或是提供任何保險商品，要不然就算是提供保險商品，其契約條件—特別是保費與理賠金額間之配比，其實就可以顯現出核污染廢水排放入海後，究竟會對人類社會產生何種程度風險。

所以日本政府要是真有誠意，就應當主動提供周邊國家此等保險機制，並且用其國家財力與承諾負其最後理賠清償責任，支持日本保險業者出面承作此等業務，以保險機制保證理賠替代任何空泛承諾，會遠比提供民間社會群眾，讓其所難以理解之科學檢驗數據，更加令人信服。但從另個角度來看，要是連日本保險業者都不願蹚這渾水，若東京仍然執意要將核汙染廢水排放入海，請問如何能夠取信國際社會？