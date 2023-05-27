【專家之眼】胡扯核保護傘是在唱衰美國傳統戰力

最近台北政壇因為22日立院答詢時，台灣民眾黨邱臣遠在立院質詢外交部長吳釗燮，能否爭取美國將台灣納入核武保護傘，並且更追問是否曾向美方提出過此等訴求。結果外交部長吳釗燮顯然有備而來，立即以充滿暗示性手法，聲稱與具備相同訴求朋友「有所溝通」，但又對台北與華盛頓是否曾就此議題進行討論三緘其口，強調內容不適合公開說明。

立委質詢如此沒頭沒腦神來一筆，充分顯現出朝野高度默契；真是讓人懷疑，台灣民眾黨立法委員難道是與執政國安團隊配合演出？透過如此應對唱和，究竟是要讓台灣社會獲得何種認知印象，但又有可能產生何種意外負面效應，確實存在深入討論與思考空間。

此項話題被刻意挑起後，社會輿論與專家解析基本上都認定，外交部長吳釗燮如此放話，顯然是在針對台灣社會進行大內宣，希望引導台灣鄉親認為可以獲得盟友力挺，獲得更強固安全承諾與保障。

但安全戰略學界在進行研析與討論時，多半聚焦在北京是否會對台使用核武，因此多半都在引述中國大陸外交體系曾經多次公開表達：「在任何時刻和何任何情況下不首先使用核武器政策，明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器」；作為駁斥吳釗燮刻意曖昧放話之立論基礎。

亦有論者從美國對外政策與安全承諾切入，直論台北與華盛頓並無共同防禦條約，美國對台灣雖然不斷重申所謂安全承諾，但若深入探討是否會在兩岸爆發軍事衝突時，運用武力進行干預，華府都刻意以戰略模糊政策避免表態，此時還妄想華盛頓會更進一步對台承諾提供核武保護傘，豈非完全錯估整體戰略態勢？

但就吳釗燮與立委邱臣遠雙方問答顯示，看來美國對台軍售多項軍備系統裝備交貨延遲，軍備產業商研發與生產預備供售台灣之F-16V新型戰機，遭遇「複雜開發性障礙」(complex developmental challenges)難以突破。就連多日以來媒體不斷報導，美國總統拜登預備動用已經獲得美國國會立法授權之總統軍備提撥權限(Presidential Drawdown Authority)，從美軍庫存軍備中調撥價值5億美金軍備品項，軍援台灣以便應急，但卻只聞樓梯響，到現在還未獲得美國政府正式宣布證實此項傳聞，此種態勢確實引起綠營國安團隊高度焦慮。

假若再觀察目前拜登政府正為提高國債上限，避免支付債款違約，解決美國朝野對立僵局頭痛不已。國際信評機構惠譽(Fitch)業已將美國信用評等公開列入負面觀察名單，而美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)原先預計率團出訪台灣，亦因債務協商未能達成協議而推遲訪問台灣行程；整個戰略態勢發展勢頭看來確實是相當不妙。

在此種狀況下，假若綠營國安團隊對於美國積極對台海情勢表態，透過各種發聲管道展現力挺台灣姿態，確實是認為能夠產生足夠戰略嚇阻效果，同時美軍傳統戰力應當能夠因應戰略態勢發展，其實就不應該會去思考到跨越使用核武門檻，探詢華盛頓透過提供台灣核武保護傘，才能獲得充分嚇阻效應。

若是吳釗燮表態認為就美國傳統兵力所能夠提供之戰略嚇阻效應，已經足夠維護台海安全穩定，其實就沒有必要再去尋求美國提供核武保護傘。換句話說，其言下之意就是認為美國傳統兵力所具備戰力，已經無法對解放軍未來可能在台海周邊用兵，產生足夠嚇阻效果，所以才會奢望美國提供核武保護傘，以便獲得充分嚇阻效應。

假若要求美國提供台灣核武保護傘，其目的是要對共軍入侵台灣後實施核武打擊，讓台灣成為核武器使用戰場，這簡直就是瘋狂至極。假若寄望美國公開對中國大陸表態，若共軍對台動武，就要冒著遭受核武反擊風險，對中國大陸實施核武打擊，恐怕說破嘴也難以讓美國應允。講個不客氣的話，俄烏衝突打到此種地步，美國如此力挺，普亭多次威脅要使用戰術核武，華盛頓雖然都會強烈抨擊，但到現在為止，是否曾經承諾提供核武保護傘給基輔呢？

吳釗燮部長如此公開表達，但相對上國防部長邱國正在接受媒體詢問時，卻對此表示毫無所悉，兩相對照後，顯然吳釗燮是被嚴重打臉。但真正該去檢討的是，難道吳釗燮部長認定美軍傳統戰力已經無法因應戰略挑戰，才會乞靈於美國提供核武保護傘，這顯然就是在公開唱衰美軍傳統戰力，其實更是招認出其對於美軍戰力與作戰意志充滿懷疑，這若不是疑美論，那什麼才算是疑美論呢？