【專家之眼】走鋼索的能源政策

台灣電力供給原本就已趨於緊張的狀態，核二2號機又將在3月14日除役，即使經濟部長王美花日前信誓旦旦的表示，「核二廠2號機除役，供電沒有問題。」惟原本規劃替補的再生能源進度遠低於預期，耗能產業投資還持續擴張，將使我國的能源供應更陷入高度風險中。

為落實民進黨「非核家園」主張，執政黨不顧國內能源供應現況，執意貫徹到底。核四隨著公投失敗，已走入終點；核一廠於2019年進入除役階段；核二廠一號機前年底已停機，二號機3月中執照屆滿後，將正式宣告除役；核三廠一號機明年7月屆滿，二號機明年5月也屆滿，預計在2025年全部除役。

政府規劃廢核後由再生能源與燃氣取而代之，政府規劃2025年再生能源占比為20%；另政府已提出「2050淨零碳排」路徑，再生能源比例更提高至60%到70%。姑且不論其無法作為基載電力，再生能源裝設進度還遠遠落後。跟據《能源統計月報》統計，2022年我國再生能源發電量縱然相較前一年成長了36%，再生能源裝置容量占總裝置容量比例也有22.81%，惟再生能源發電占總發電量比例僅有8.27%，與前述目標相距甚遠。

且犧牲大量的農地、水塘、漁場進行的「暴力式綠電」發展模式， 未來風電與太陽光電的發展也難以再大幅成長；2025年占五成的天然氣，除有安全存量問題外，接氣站等設施建設大幅延宕，目標也難以達成。

電力供給出現缺口，國內的電力需求還不斷提高，近年台商與外商大舉在台投資，其中不乏耗電產業投資，國際半導體產業協會（SEMI）去年底公布的調查，台灣從2021年起將有14座在建或規劃興建新的半導體廠，這些吃電怪獸投產後，勢必會造成用電量驟增。

我國嚴峻的電力供應問題已經引發企業的高度擔憂，台灣美國商會2月7日發布「2023年商業景氣調查」，會員中有42％期望政府能將「充足能源」，列為未來1到3年的首要任務；2月20日八大工商團體代表與蔡總統會面時，首項建議即是檢討能源政策，為台灣提供穩定低碳的能源供應。

國際上對核電最有疑慮的德日二國，近年來做法已轉為保守。自從日本2011年發生福島核災後，德國就訂立廢核時程表，預定於2022年底關閉全數核能機組，不料2022年2月爆發俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟對俄羅斯實施經濟制裁，俄羅斯減供天然氣的供應，各國始發現過於依賴俄羅斯低廉的天然氣。德國為了能源安全，已將尚存的三座核電廠除役時間延後至2023年4月15日。如今期限將至，德國國內對是否如期除役還有爭議，仍可能持續延期退場時間。

即使是福島核災受害國—日本，對於核電的態度也為之丕變，日本一度將國內的核電廠全部停機，之後就陸續重啟，岸田政府上月底並通過了延長核電廠服役年限超過60年的修正草案，從原本40年的期限，可延長最多20年，服役期限最久可達60年。而且還推動新世代型核反應爐的開發與建設，顛覆我們對日本反核的想法。

面對我國能源困境，政府應學習德、日等國的做法，務實的盤點現有的資源與問題，切莫以意識形態凌駕專業判斷，造成難以挽救的結果。