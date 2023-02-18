【專家之眼】最強母雞與最強候選人取捨邏輯

2024年中央公職選舉逐漸升溫，儘管中央選舉委員會尚未完成規劃作業，並將相關日程對外公布，但國內政壇各個政治人物早就摩拳擦掌蓄勢待發，有些還保持低調，僅是鴨子划水暗中使勁，但亦有公開企圖明確表態。

相對起來，綠營態勢算是明朗，儘管仍有暗潮起伏，但由誰出面爭取大位，基本上姿態鮮明，各項先期佈局與政治動員亦是次第展開。但反觀泛藍陣營以及臺灣民眾黨，未來動向與出線人選卻仍渾沌不明，各項耳語不斷浮現，臆斷猜測更是難以遏止；如此舉棋不定，是否會再重蹈2020年覆轍，成為泛藍支持者壓在心頭難以卸下沉重擔憂。

但是在選擇代表藍營理想人選上，卻浮現出最強候選人與最強母雞兩個用辭，兩者之間是否存在任何差別？會不會產生任何矛盾？確實是值得仔細思考。就明年中央公職選舉來說，除總統與副總統兩個職位最受到矚目外，其實立法委員選舉將會決定國會生態，更重要的是當前臺灣政治體制以及政治文化上，透過立法以及預算審議等職權，立法院早就成為政治運作核心，因此更是政治黨派兵家必爭之地。

因此若僅將焦點匯聚在總統選舉上，自然就會強調要尋找最強候選人，但若是考慮到就算是總統選戰獲勝，但卻未能取得立院多數席次，在朝小野大架構下，總統就算能夠自主選擇閣揆，但在行政權與立法權分屬朝野，同時極有可能對立狀況下，若要期待政通人和順利施政，顯然就必須大費周章花上許多手腳。

所以若是希望透過政黨輪替執政，顯然就必須同時贏得總統大位，並且在立法院透過多數席次優勢掌握全局，以完全執政姿態才能夠牢牢把握施展空間。所以從最強候選人調整到最強母雞，顯然就是要將視野擴大格局擴展，並且點破若要讓整個政局翻盤，就必須雙管齊下，不但要贏得總統職位，並且在立法委員選舉上亦須獲得勝績。

誠然許多政治觀察家都篤信母雞帶小雞選戰策略，透過光暈效應獲得加分效果，安排立委候選人能夠運用總統候選人氣勢，讓禿子跟著月亮走來沾點光，藉由愛屋及烏心理，讓立委候選人亦可趁機分潤選票。不過話說回來，總統候選人所主張政見、人格特質與基本形象，在有些特定選區卻會成為政治票房毒藥；此時在該選區之立委候選人就會比較審慎，希望讓本身政治訴求與總統候選人能夠維持差別，甚至在競選活動過程中，還必須考慮保持距離。

所以在台灣此種嚴重分裂與對立社會中，政治見解確實是很難討好所有選民，整個選戰總是要不斷計算選票得失，並且隨著社會氛圍變化，經常調整政策軸向。此種追逐民意之選戰文化，正如在激流泛舟般，僅能順勢而為逐浪操槳，很難從頭到尾堅持航向，經常要去應對偶發性議題適時表態，這是臺灣選戰所要面對之無奈政治現實。

不過最強候選人與最強母雞兩個角色，會不會相互存在矛盾？會不會本身是最有可能贏得總統大選之最強候選人，但卻無法替立法委員候選人加分助陣；或是反過來說，能夠替大多數立法委員候選人爭取選票，但本身卻無法營造足夠聲勢在總統大選中勝出；其實筆者本身亦沒有真正答案，但確實是認為藍營選戰策略操盤謀士，或許應當開始思考最強候選人與最強母雞，是否會產生角色衝突？兩者是否存在取捨優先順序？

不論是透過初選抑或是民調，在選擇總統候選人時，多半都是針對其本身是否能夠贏得總統大選進行選擇，很難再兼顧到其是否能夠扮演最強母雞職能，能否帶動立委選戰氣勢，讓同黨立委候選人能夠藉其選戰聲勢獲利，贏得本身立委選戰。

就選舉方程式來說，能夠透過充分算計，找出贏得本身選戰之候選人都已經是嚴酷挑戰；假若還奢望能夠找出最強母雞，會不會是不可能的任務，就讓吾人靜待後續發展，看看能否找到選擇最強候選人這條方程式，再加上找尋最強母雞另條方程式，這兩個方程式所構成之方程組，能否獲得最佳解答吧？