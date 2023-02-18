【專家之眼】追求真相為和解 社會及蔣市長的228解方

隨著2月28日接近，又是台灣表演政治達到高峰之時。如果有益國計民生、促進團結，人民應當歡迎表演，就怕演員格局仍在地盤及黨派政治裡打轉，表面喊尋求真相和解，實際卻在鞏固仇恨意識，讓社會陷入分裂內耗。相較於台灣奇蹟時期，國家有朝氣希望，現在台灣究竟是更團結還是更分裂了？國人應知，追求真相，是為了未來和解做準備，把論述往極端風向帶，甚至追溯後代，這是現代社會法治精神的反面教材。

之所以說這段期間談228的人多在表演，是因為平常沒看到他們真心關切228事件真相的行動。對許多人來說，事情已經過去七十多年了，相關論著汗牛充棟，怎麼還有還原真相問題？這就牽涉到，選擇性裁切228史料，才是當前該事件主流論述的「真相」。

相關論述多以某些特定角度之受難者、家屬口述訪談與歷史資料為證，卻以全稱命題提及中華民國政府與台灣人民，著力描寫當時政府倒行逆施及參與人民的天真無辜。現實人生不是八點檔戲劇，全好或全壞的簡化敘事明顯帶有政治意圖。而論述一旦變得極端，會至少帶來兩種困境：一、家屬在七十多年後還有苦大仇深貌，這是人性？二、苦大仇深情感若真，相關參與者如何才有台階可下？即便是家屬，難道期待未來當聖人？會搞出脫離現實且不顧收尾的極端論述，至少是三類人不在乎真相的結果。

首先是研究當時歷史者，多有特定政治立場。只要稍稍檢視當前主流的台灣史研究刊物，就會發現出版至今，對兩蔣時期的政府描述文章，極少論及正面部分。學界百家爭鳴，本是常事，而該時期的政府政策，也不可能全無值得肯定之處，但號稱一流的學術期刊，卻硬是能在多元議題中，維持近20年的立場純度，令人驚嘆。而長期壟斷議題研究資源的大教授與機構，在其論點遭到不同證據挑戰時，則是一貫冷處理不理會。這並非追求真相態度。

至於受難者家屬，理應是最希望得到真相的一群人。然而，從媒體報導部分人物的隻言片語，卻留下只想把事件渲染成更慘牽連更廣印象。例如228事件70週年有學術研討會文章重探事件死亡人數，僅僅因為低於過去主流認定數字，就引發在場受難者家屬激動批評。按理來說，事件延燒全島，目前官方所言死亡人數僅是推估，也仍存有爭議，受難者家屬如何肯定自己所知為全盤事實？

這恐怕也與事件複雜情況遠超過外界想像有關。目前對參與228事件的台人，一律給予追求民主自由的道德高位，把所有因該事件死亡者的親戚皆稱之受難者家屬，實在忽略其異質性：除了一些認真追求台灣民主自治的犧牲者外，死者也包括被誤殺的、遭身邊奸人栽贓的、參與中共顛覆活動的、趁火打劫的，還包括社會陷入動亂時，許多外省人被殘忍殺害，待政府回來追懲的。覺得冤屈不公者，當然希望事實越多越好，但亦能推論有人希望真相只停留在前者，擔心越追事實，先祖行為越可能曝光；而其他不想探索真相者，還包括曾借憲警之手對敵人進行鬥爭與暗殺的台人後代。他們先祖透過借刀殺人計取得金錢地位，後輩自然試圖掩飾之。由於有這麼複雜的背景，所謂追求真相，就只能適可而止了。

最後就是義正詞嚴，卻把追求真相帶上歧路的政客。他們表面上說期盼世人忘記仇恨，尋找真相追求和解，但卻坐視、引導研究資源被壟斷，讓成果可以為其所用；而在真相過於片面時擺出道歉姿態，就算看來懇切，也會被懷疑有多少誠意。

上述三類人把論述變得極端，不是把追求真相當成未來和解的基礎，只是藉此打擊政敵，期盼贏者全拿，國家社會為此付出代價，就是黨同伐異、不斷空轉。

在這樣脈絡下，台北市長蔣萬安想辦二二八紀念活動，遭到不同意見者拒絕同台，恐怕只是剛好而已。從被拒絕理由，再比對綠朝新人事，大概可以推知，他們劍指被台北市政府指定的文化景觀：中正紀念堂。恐怕是要蔣市長自己動手，附和當前的片面史觀。要建議並提醒蔣市長的是，想當領導人，就要頂住壓力、充實說理能力，為未來打開真能團結社會的和解方向；而馬前總統是在第二任才拿基本盤開刀，結果造成他下台後藍營崩盤，蔣市長第一任若要做前人不敢為之事，自己就要小心後座力了。