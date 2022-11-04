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【專家之眼】萬仞宮牆毀於不察

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心講師
故宮近期多起文物毀損事件，讓外界關注故宮保存文物流程是否出現問題。 聯合報系資料照
故宮近期多起文物毀損事件，讓外界關注故宮保存文物流程是否出現問題。 聯合報系資料照

針對故宮文物破損事件，行政院長蘇貞昌說，要把過去落伍的保存、檢查方法改革，才對得起文化保存，甚至暗示，吳密察就是這位積極改革的現任故宮院長。

看到這個報導，不禁感到毛骨悚然，甚至有文革的既視感。因為種種跡象顯示，故宮之所以發生罕見的人員不慎摔破古瓷事件，恰恰就是吳密察「雷厲風行」 的所謂「改革」產生的破壞力所致。

最直接的而致命的，是加速數位化的進程。據了解，瓷器科承諾要在明年底前完成數位化。故宮搞數位化少說也有 20 年了，為什麼瓷器數位化那麼慢？絕非偷懶，而是因為器物處典藏類別繁多，且展覽工作繁重（南北兩院展出以器物占比最高），資深且有經驗的持拿文物的人有限，因此歷年器物處數位典藏是分類進行，依序從玉器、銅器開始，到珍玩等等。瓷器啟動較晚，因為它特別脆弱，開箱取件作業根本急不得，這次出事就是因趕工人心不靜所致。

從故宮調查報告的照片可以發現，兩組人馬擠在雜亂而狹小的預備室工作，顯然是為了趕工而便宜行事，增加失誤的風險。假如瓷器數位化還要這麼緊鑼密鼓地進行，難保失誤不再發生。吳院長應該好好反省，有必要趕工嗎？

第二個「改革」，是遇缺不補。據知情人士透露，器物處的員工退休了，沒有補上缺額。

第三個「改革」，是搞「組織改造」，新增綜合規劃處和數位資訊室，大量調入院長自己人馬，卻把書畫處和圖書文獻處合併為一處，以為材質同便能合併，殊不知是完全不同的專業，一屬中國藝術、一屬版本目錄學、檔案學及清史。原圖書文獻處長則被調任為器物處長。

器物處因遇缺不補而人力不足，處長又不是器物專家，又要趕著數位化，怎麼可能不出事?

第四個「改革」，是把院長辦公室與圖書館遷到國防部提供的軍營。原來的辦公大樓變得像破落戶，有些同仁仍在裡面辦公，工作環境不佳。圖書文獻大樓關閉至今已快兩年， 說好的整修工程卻遲遲不招標。若說是因為疫情，那為什麼南院工程一個接著一個招標?若說是因為沒人接標案，那為什麼南院就標得出去?

第五個「改革」，是要清除所有的寄存品。尤板橋林家寄存的蘭千山館文物，何等珍貴，像吳這樣堅持退還的博物館長，恐怕才是真的舉世未見、「史無前例」。

近日，吳院長喊話對「瓷物包裝改革」，恐怕也只是為自己卸責。他當院長兩年多也沒提過，直到出事了，才來怪前人典藏做得不好；他要將瓷器「改箱為櫃」，請問編列預算了嗎？何時進行？如何進行？只怕又是糊弄搪塞、敷衍了事。

文革時期，共產黨最喜歡給批鬥對象扣上「反革命份子」的帽子。想不到， 民進黨得了中共的真傳，只要喊出「改革」的口號，反對者就立刻顯得落伍、保守，必須鬥臭、鬥垮。

吳院長做過的這些「改革」，看不出任何「改進」效果，反而處處亂搞、破壞、 倒行逆施，假改革之名，行擴張個人勢力之實。不禁令人懷疑他是不是要把故宮搞廢？

幾個月前，吳院長很得意地說故宮南院人氣暴增，北院已經看不到南院的車尾燈。這種心態相當詭異，彷彿南院是他疼愛的「新人」，北院是他厭棄的「舊人」。看看以上「改革」，或許就沒那麼難理解了。

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