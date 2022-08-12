【專家之眼】從第三白皮書談第四公報

8月10日在中國大陸圍台軍事演習落幕之際，國務院新聞辦公室對外以《台灣問題與新時代中國統一事業》為題，繼1993年8月另以《台灣問題與中國統一》以及2000年2月以《一個中國的原則與台灣問題》為題，所發表兩份說明對台政策之政府白皮書後，在經過22年後，發布第三份以台灣問題為主題之政府白皮書。

白皮書發表後，當然不免有多位研究兩岸問題專家開始研讀內文，更開始比對內容進行說文解字。但在此必須認真提醒，中國大陸對外發布政府白皮書雖然是由國務院新聞辦公室所負責主管，但是就台灣問題三度發表政府白皮書時，必然都會強調國務院台灣事務辦公室在撰擬該等文件上所具份量，以便讓各界理解其所代表之政策意涵。

誠然就國務院新聞辦公室業管職責來說，針對「政府白皮書」其職能為：「組織編寫並發表中國政府白皮書，闡明中國政府對重大問題的原則立場和基本政策。」但國務院新聞辦公室亦是同時兼具中共黨內「中共中央對外宣傳辦公室」之黨政一體機構，其整體運作就組織上級機構而言雖為中華人民共和國國務院，但就業務上級機構來說，卻是中共中央宣傳部。所以就中共以黨領政之政治運作基本規則來說，其對外發表「政府白皮書」內容代表中共中央政策毋庸置疑。

但吾人必須認知，或許就第三份針對台灣問題之白皮書文字內容有所變化，但這並不代表此項政策係由業管機構國務院台灣事務辦公室，在草擬本份政府白皮書時，順便提出修正；而是此等政策早就存在，只是透過發布政府白皮書時，順勢將其明確說明與定位。所以研究兩岸問題專家若是依據白皮書文字表述內容，作為判斷任何政策最新變化依據，顯然就是以往在解讀北京對台政策變化軌跡上有所疏失所致。

在過去數個月中，由於華盛頓與北京相互較勁，中國大陸多次表達對於美國政策充滿懷疑，甚至毫不客氣地指控美國刻意在掏空一個中國實質意涵，並且堅稱拜登本人在與習近平高峰通聯過程中，曾經承諾過「美國不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意與中國發生衝突」，亦就是所謂「四不一無意」之政策宣示。

但在本次裴洛西來訪觸發台海危機情勢時，卻有學界先進數度表達華盛頓與北京不無可能透過簽署「第四公報」，亦就是繼「上海公報」、「建交公報」與「八一七公報」後，再度以正式外交文件，明確釐清雙方關係架構，避免不斷糾纏在戰略清晰與戰略模糊政策爭辯，讓北京與華盛頓互動陷入爾虞我詐互不信任僵局，最後讓雙方繼續走入衝突之不歸路。

其實就前三項美國與中國大陸所簽訂之外交公報來說，所有爭議癥結就是聚焦在台灣問題，特別是當北京已經將指控華盛頓刻意在掏空一個中國，所作所為已經到達翻臉衝突邊緣，吾人不禁要問，傳聞透過簽訂第四公報來緩和雙方緊張情勢，究竟可能性會有多高？

話說回來，在中國大陸單方面發布第三份對台白皮書前，幾乎無人會預期到經過22年後，北京還要再針對台灣問題重新表態。誠然吾人都能夠理解到，歷史巨輪不斷向前邁進，整個客觀戰略環境不斷動態發展，所謂維持現狀根本就是自欺欺人，但願意誠實面對歷史發展趨勢者，還是要有相當道德勇氣講出真話。

兩岸關係發展在政府官方層面，經過政黨輪替執政以及衝突和緩冷熱交替過程後，其實就整體兩岸經貿與社會交流來說，就算綠營執政運用各種壓制手段，希望將勢頭扭轉重回兩岸隔絕年代，其實根本就擋不住從量變累積逐漸迫近到質變攤牌之發展節點。所以依據實際發展狀況，北京將立場明確表達，儘管對台北來說絕對是難以接受，但將醜話說出，其實會比亂打啞謎來得務實。

因此假若要從北京出人意表地發布第三份對台白皮書，來思考美國與中國大陸是否有可能會簽署第四份公報；所有客觀事實都顯示，當年三份公報都是因為在冷戰大格局下，華盛頓有求於北京，希望藉由各種手段來拉攏中國大陸，在聯中制蘇大戰略構想下，才讓這三份公報最後成局。

而目前在華盛頓政壇，反中是主流思維，要簽署第四份公報來安撫北京，恐怕在華府要掀起軒然大波，恐無機會在事後能夠順利安撫對公報內容有所異議之政治阻力。特別是華盛頓同時在多方拉攏盟友，打算建構對北京相當不利之戰略佈局，此時要用第四公報來取信北京，實在讓人難以想像。

而且歷史證明華盛頓面對北京也並不老實，在簽署第三份八一七公報時，亦另行向台北提出六項保證，如此兩面做人，又不願公開負責手法，日後在有意大打台灣牌之際，刻意解密當年政策指示文件，端出來刻意與三公報與台灣關係法並列，作為詮釋定位美國一個中國政策基礎文件，就此種完全缺乏外交誠信品格過程來說，要想讓北京再度同意簽署外交公報，讓其相信絕對沒有另對台北有所暗盤交易，請問談何容易？

所以儘管有傳聞認為華盛頓會與北京再度簽訂第四公報，將四不一無意立場以白紙黑字留下紀錄，以便取信北京，華盛頓雖有堅持，雙方亦存在矛盾，但就其底線來說，確實是無意與北京為敵。

但就目前雙方關係如此惡劣，拜登掌控華府政壇如此無力，民主黨政治發展前景在經濟表現並不理想物價飛騰下，恐怕未來行情更會下挫，北京究竟會有多大意願與其妥協，認真將其視為對手簽署第四公報，機率微乎其微。

不過就北京與華盛頓相互過招歷史看來，確實是有很多出人意表跌破眾人眼鏡之發展軌跡，當年季辛吉突然出訪北京，不就是明顯歷史案例嗎？所以說到底會不會有第四公報，或許在萬分不可能之下，誰能知世事是否會再度無常呢？