【專家之眼】特赦乃政治算計絕非司法正義

國軍花東防衛指揮部前參謀長韓豫平與行政士張淯森，因挪用加菜金2880元宴請軍眷，涉及刑責遭提起公訴經過審理判刑定讞後，當事者韓豫平對此不服，另行委請立法委員聲援，針對判決結果表達抗議，引起社會關注。隨後在多方出面與總統表態後，由檢察機關提出再審。

但本案隨後發展峰迴路轉，111年4月22日總統依據憲法及法律所授予職權，以華總一義字第11100034960號總統令，發布特赦令如下：「茲依憲法第四十條及赦免法第三條後段之規定，特赦韓豫平、張淯森，其罪刑之宣告為無效。」

本案發展至此，勢將更引起各方議論，但吾人必須理解，特赦乃政治算計絕非司法正義，特赦本身係國家憲法與法律體制所授予總統之合法職權，民眾不論對本案具有何種觀感與評斷，但總統具有此等特殊權限絕對不容挑戰與質疑。

總統針對個案給予特赦處置，其本質是權衡政治利弊得失所作決策，但卻與司法正義毫無關聯，因此社會各界勢必會從政治角度加以解讀，並且不太會再就本案法理裁量是否合宜進行辯論。

其實本案在浮現檯面初期，就有前輩師長與門生故舊請筆者對此發表評論，但首先經過考量本身認識當事者，實在是很難將私人情感加以切割，提出完全公允無私論斷。特別是身為韓豫平將軍就讀戰爭學院時授課教席，弟子搞出此種案件，身為師長極度羞愧，實在沒有顏面公開發言為其說項。

其次是因本身缺乏專業法律素養，實在是缺乏對該案法律裁量是否允當發言資格；若是發言不當引據法條失當，豈不更是會讓事態雪上加霜，胡亂就本身臆斷結果與主觀判斷發言，會不會適得其反實在難講。

最後就因全案過程複雜，就算詳閱本案各項法律文書，其實亦是很難聲稱能夠掌握所有事證，搞得清楚整個來龍去脈。面對法律裁判專業結論，再三考量缺乏發言立場，因此最後筆者還是婉辭多方敦促，選擇對該案保持沉默未做評論。

但在總統發布特赦後，社會各方針對本案提出各種猜測，其實就更加證明特赦令確實具有高度政治敏感性。儘管對於總統特赦職權不容挑戰與質疑，但此等政治決心與意志還是要受到社會公評與歷史檢驗。總統發布此項特赦令考量因素，確實已經透過總統府發言人對外說明，社會能否接受自有公論。

政治決策是項精算政治支持度損益之過程；總統提出特赦後，社會必然會產生正反不同意見，其中司法體系成員、國軍基層官兵、眷屬與退伍袍澤，再加上社會大眾各有其立場，評斷準據與遵循原則更是差異甚大；但不論是如何評斷，絕對都是政治解讀，幾乎完全是無涉司法正義與依法裁斷。

在此更要呼籲評斷者必須注意，總統特赦此案在本質上確實是可受公評，但在論斷時雖可提出合理懷疑，不過確實還是要立論有據。比方說是與其他司法案件相提並論，認為是在塑造另項特赦案之社會氛圍，為後續發布其他特赦令先行鋪陳，這恐怕就要提出相互間之因果關係，並且要探討各個不同案件能否類比可能性，而不是武斷地提出猜想與臆測。

此外若是認為本案係透過特定有力人士打通關節，才讓總統下達此等政治決心，恐怕更要能講出具體事證，絕對不可捕風捉影繪聲繪影胡亂對號入座。當然在網際空間更有人揶揄提到，若當時將經費結報單據比照升等論文加密處理，或許就可順利逃脫刑事追訴。就目前臺灣社會言論表達開放程度來說，總統發布特赦令後，必然就要面對此等聲浪，儘管言論刺耳難聽，但這就是政治決策所要面對之社會公評。

其實回顧本案發展過程，當事者面對煎熬與壓力曾經落淚，考量社會公義與對比司法懲處，並須以量刑不符比例原則為由抗爭，被人論斤稱兩討價還價，此種難堪處境，對照將軍應有風範，真是情何以堪，其內心感受恐怕會比實際入監服刑更為難過。當事者若對此過程無感，未曾學到教訓，就會完全喪失總統特赦美意。

法界朋友曾經對筆者感嘆提過，民眾興訟都希望法官扮演上帝做出裁斷，但司法裁判畢竟還是透過法官心證達成，能否符合司法正義永遠見仁見智。但特赦就是赤裸裸地政治算計，絕非司法正義；但是此種政治決策原本希望藉此收攏人心，能否如決策者所望達成，恐怕尚待社會公決！